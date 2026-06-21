La personalización de motocicletas suele dejar proyectos sorprendentes, pero pocos logran el impacto visual de "Marco", la preparación que Honda Motorsport Madrid ha presentado para la sexta edición del Honda Garage Dreams Contest. El taller ha transformado una Honda CB750 Hornet de carretera en una réplica a tamaño real de una construcción de LEGO, uniendo la nostalgia del juego infantil con la ingeniería mecánica tradicional.

La Honda Hornet que se convirtió pieza a pieza en un LEGO funcional / Continental

Libertad creativa en la categoría Top Full Edition

El concurso de este año, dirigido a la red de concesionarios oficiales de España y Portugal, cuenta con dos modalidades diferenciadas: la Genuine Edition (limitada a componentes oficiales de la marca) y la Top Full Edition, que permite modificaciones y fabricaciones sin ningún tipo de restricciones. Esta última ha sido la vía elegida para dar vida a "Marco", permitiendo al equipo desarrollar un concepto universalmente reconocible que busca apelar a la emoción de cualquier espectador, tenga o no conocimientos sobre el mundo del motor.

La carrocería original de la Hornet ha sido sustituida por una serie de paneles fabricados a medida mediante impresión 3D. Estos componentes integran los característicos salientes y relieves de los bloques de construcción tradicionales, e incluso reinterpretan el propio logotipo de Honda bajo la icónica tipografía y estética de la marca de juguetes.

Neumáticos off-road para una naked asfáltica

Más allá del chasis pixelado, el elemento que rompe definitivamente con lo esperado se encuentra en sus ruedas. El equipo ha calzado la motocicleta con unos neumáticos Continental TKC 80, unas gomas de tacos pronunciados orientadas habitualmente al segmento trail y a las aventuras fuera del asfalto.

Aunque la Hornet es un modelo de concepción puramente asfáltica, la elección de estos compuestos aporta un aire agresivo y extremo que, en el plano visual, encaja de manera orgánica con la geometría cuadrada que domina toda la preparación. El conjunto estético lo remata un escape Akrapovic homologado con salida elevada, que refuerza la robustez de la zaga.

La Honda Hornet que se convirtió pieza a pieza en un LEGO funcional / Continental

Un juguete completamente funcional

A pesar de su apariencia lúdica, bajo los bloques de colores sigue latiendo una motocicleta real. La preparación mantiene intacto su motor bicilíndrico de 755 cc y 92 CV, conservando la respuesta y las prestaciones dinámicas que caracterizan al modelo de serie.

Noticias relacionadas

Hacer que una idea tan singular fuese apta para rodar supuso el verdadero desafío para el taller. El equipo de Honda Motorsport Madrid tuvo que adaptar los diseños iniciales y trabajar con materiales poco comunes en entornos mecánicos. El reto principal consistió en garantizar que las piezas exteriores no sólo encajaran estéticamente, sino que fuesen capaces de soportar las vibraciones, las altas temperaturas del motor y las exigencias de un uso real sobre el asfalto.