Los 5 Mazda más icónicos de la historia: los modelos que hicieron diferente a la marca japonesa

Mazda nunca ha sido una marca convencional. A lo largo de su historia, el fabricante japonés ha apostado por soluciones técnicas diferentes a las del resto de la industria, desde el desarrollo del motor rotativo hasta la creación de algunos de los deportivos más divertidos y accesibles del mercado. Gracias a esa filosofía basada en la innovación y el placer de conducción, Mazda ha conseguido construir una identidad propia y una legión de seguidores en todo el mundo.

Entre los numerosos modelos que han salido de sus fábricas, hay cinco que destacan por encima del resto por su importancia histórica, su influencia en la industria y el legado que dejaron en la marca.

Mazda Cosmo Sport (1967): el pionero del motor rotativo

Si hay una tecnología inseparable del nombre Mazda, esa es el motor rotativo. Y el primer gran embajador de esta innovación fue el Cosmo Sport.

Presentado en 1967, fue uno de los primeros coches de producción en utilizar un motor Wankel de doble rotor. En una época en la que muchos fabricantes consideraban esta tecnología poco fiable o demasiado compleja, Mazda decidió apostar por ella y convertirla en una de sus señas de identidad.

Además de su avanzada mecánica, el Cosmo destacaba por un diseño futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Aunque su producción fue limitada, sentó las bases de una filosofía que acompañaría a la marca durante décadas.

Mazda Cosmo Sport (1967): el pionero del motor rotativo / Mazda

Mazda RX-7 (1978): la leyenda rotativa

Si el Cosmo abrió el camino, el RX-7 fue el modelo que convirtió el motor rotativo en un fenómeno mundial.

Lanzado en 1978, este deportivo ligero y de tracción trasera conquistó a los aficionados gracias a su excelente equilibrio, su comportamiento dinámico y un motor capaz de ofrecer altas revoluciones con una suavidad única.

Las tres generaciones del RX-7 fueron exitosas, pero la última, conocida como FD, alcanzó un estatus casi legendario. Su diseño, sus prestaciones y su enorme potencial de preparación mecánica la convirtieron en un icono de la cultura automovilística japonesa.

Hoy sigue siendo uno de los deportivos nipones más admirados y valorados por coleccionistas y entusiastas.

Mazda RX-7 (1978): la leyenda rotativa / X

Mazda MX-5 (1989): el roadster más vendido de la historia

Pocos coches han tenido un impacto tan grande en el mercado como el Mazda MX-5. A finales de los años 80, los pequeños descapotables deportivos prácticamente habían desaparecido. Mazda decidió recuperar el espíritu de los clásicos roadster británicos, pero añadiendo la fiabilidad y calidad de fabricación japonesas.

El resultado fue un éxito inmediato. Ligero, sencillo, asequible y tremendamente divertido de conducir, el MX-5 conquistó a conductores de todo el mundo.

Más de tres décadas después sigue en producción y ostenta el récord Guinness como el roadster biplaza más vendido de la historia. Ningún otro modelo representa mejor la filosofía de Mazda basada en el placer de conducción.

Mazda MX-5 (1989): el roadster más vendido de la historia / X

Mazda 787B (1991): el coche que hizo historia en Le Mans

Aunque no fue un coche de calle, el 787B merece un lugar en cualquier lista de los Mazda más importantes de todos los tiempos.

En 1991 consiguió algo que parecía imposible: convertirse en el primer automóvil japonés en ganar las 24 Horas de Le Mans. Además, sigue siendo el único ganador de la mítica prueba equipado con un motor rotativo.

Su inconfundible decoración naranja y verde, junto con el espectacular sonido de su motor de cuatro rotores, lo transformaron en una leyenda instantánea del automovilismo. Aquella victoria supuso uno de los momentos más importantes de la historia de Mazda y consolidó la reputación tecnológica de la marca a nivel mundial.

Mazda 787B (1991): el coche que hizo historia en Le Mans / X

Mazda RX-8 (2003): el último gran rotativo

Cuando el RX-7 dejó de fabricarse, muchos pensaron que la era del motor rotativo había llegado a su fin. Sin embargo, Mazda sorprendió al mercado con el RX-8.

Este deportivo apostó por una fórmula diferente, combinando un diseño atractivo, cuatro plazas reales y las innovadoras puertas traseras de apertura inversa. Bajo el capó seguía latiendo un motor rotativo, manteniendo viva una tradición que ninguna otra marca había logrado conservar.

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Aunque nunca alcanzó la fama del RX-7, el RX-8 se convirtió en el último gran representante de una tecnología que definió a Mazda durante más de medio siglo. Su despedida en 2012 marcó el final de una era para la marca japonesa.