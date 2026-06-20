El híbrido es el nuevo coche de combustión en España

Comprar un coche nuevo en España ya no significa elegir, casi por defecto, entre gasolina y diésel. La pregunta ha cambiado. Ahora pesa mucho más la etiqueta ambiental, el acceso a las zonas de bajas emisiones y la sensación de estar comprando un coche con más recorrido regulatorio. Por eso el híbrido se ha convertido en la nueva normalidad del coche térmico: no porque la combustión haya desaparecido, sino porque cada vez llega más acompañada de algún grado de electrificación.

La foto de mayo de 2026 deja poco margen a la duda. Los híbridos no enchufables alcanzaron el 47,7% de las matriculaciones de turismos nuevos, frente al 23,9% de la gasolina y el 3,9% del diésel. Dicho de otra forma, el híbrido vendió casi el doble que la gasolina y más de doce veces que el diésel. Los PHEV sumaron otro 12,0% y los BEV llegaron al 9,1%, mientras que el gas quedó en el 3,4%.

Selector de modo de conducción en un PHEV / Ebro

Ese reparto no permite decir que nadie compre ya coches con etiqueta C, porque gasolina y diésel todavía sumaban el 27,8% del mercado ese mes. Pero sí confirma que han dejado de ser la referencia principal. El mercado nuevo se mueve hacia coches electrificados total o parcialmente, y el comprador privado también participa en ese giro. En mayo de 2026, el canal de particulares creció un 4,5%, hasta 47.796 unidades, un dato útil para entender que no se trata solo de compras de empresa, flotas o alquiladoras.

El cambio venía de antes. En los ocho primeros meses de 2024, los híbridos no enchufables ya representaban el 36,8% de las matriculaciones, muy cerca del 39,5% de los gasolina. En octubre de 2025, dos de cada tres coches matriculados en España fueron híbridos o eléctricos, con los HEV en el 43,2% del total mensual. La tendencia, vista con perspectiva, no parece un pico puntual: el coche nuevo ha ido desplazando el centro del mercado hacia la hibridación.

No todos los híbridos son iguales

La palabra híbrido puede llevar a confusión, porque dentro de esa etiqueta conviven soluciones muy distintas. Un MHEV es, básicamente, un coche de combustión con una pequeña ayuda eléctrica, normalmente de 48 voltios, pensada para apoyar el arranque, recuperar energía y asistir en momentos concretos. No suele moverse en eléctrico de forma real y continuada, pero permite acceder a la etiqueta ECO y conserva una experiencia muy parecida a la de un coche térmico convencional.

El HEV, o híbrido convencional, sí cambia más el uso del coche. No se enchufa, pero puede circular en determinadas fases con intervención eléctrica y suele tener más sentido para quien hace bastante ciudad. El PHEV añade una batería mayor y enchufe, y cuando cumple la autonomía eléctrica mínima exigida puede obtener la etiqueta CERO. Ahí el atractivo ya no está solo en el consumo, sino también en el margen de uso urbano que ofrece esa clasificación.

Carga de un coche PHEV / Neomotor

Este matiz es importante porque una parte muy grande del auge híbrido procede de la hibridación ligera. En los ocho primeros meses de 2024, el 57,23% de los híbridos vendidos en España fueron MHEV: unos 143.400 de un total de 250.545. El dato ayuda a entender el fenómeno. El híbrido no solo ha crecido por modelos que modifican mucho la conducción, sino también por coches térmicos adaptados a una nueva realidad comercial y normativa.

La etiqueta pesa más que antes

La Ley 7/2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a adoptar planes de movilidad sostenible que incluyan zonas de bajas emisiones. Eso ha cambiado la forma de valorar un coche nuevo. La etiqueta C sigue siendo válida, pero la ECO y la CERO ofrecen una sensación de mayor protección frente a posibles restricciones locales.

También ayuda que la barrera económica se haya estrechado. No se ha facilitado un dato que demuestre igualdad de precio entre un MHEV y un C equivalente en todo el mercado, pero sí hay una señal relevante: los híbridos convencionales registraron en 2025 una bajada media de precio del 9%, hasta situarse en torno a 37.400 euros de media. No prueba la paridad modelo a modelo, aunque apunta a que el híbrido ya no queda tan lejos para muchos compradores.

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El contrapunto está en la calle. El mercado nuevo ya mira claramente hacia la hibridación, pero el parque español sigue envejecido y muy lejos de esa foto. Al cierre de 2025, la edad media de los turismos era de 14,6 años y el reparto por distintivo DGT todavía mostraba un país poco electrificado: CERO 2,5%, ECO 8,6%, C 39,9%, B 28,7% y sin distintivo 20,3%. El escaparate ya es híbrido; el tráfico diario, todavía no.