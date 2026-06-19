Mercedes-Benz introduce el VLE como su propuesta más avanzada en el terreno de los monovolúmenes eléctricos de gran tamaño. Con este lanzamiento, la marca alemana busca ocupar un espacio que combina movilidad eléctrica de largo alcance, modularidad interior y un nivel de confort propio de sus berlinas de alta gama.

El VLE, considerada una gran limusina premium, se sitúa en la franja más alta del mercado de monovolúmenes eléctricos y se le puede asignar el apellido de limusina premium, un territorio donde la oferta es todavía limitada. Sus rivales más próximos son el Volkswagen ID.Buzz de batalla larga, el Lexus LM en su versión más lujosa y, dentro de la propia marca, el EQV, al que supera en plataforma, eficiencia y autonomía. Frente a las alternativas de Stellantis —Peugeot e-Traveller, Opel Zafira-e Life - Toyota Proace Verso Electric, el VLE se posiciona en otro nivel por planteamiento tecnológico y capacidad de personalización.

El modelo se caracteriza por una aerodinámica muy trabajada, con un coeficiente de 0,25, un valor inusual en un vehículo de este tamaño y que contribuye a su autonomía de referencia.

Mercedes-Benz VLE, la gran limusina Premium de fabricación global en Vitoria / Mercedes-Benz

Versiones disponibles

La gama arranca con dos variantes: VLE 300, con tracción delantera y 203 kW de potencia; y VLE 400 4MATIC, con tracción total y 305 kW.

Ambos comparten la batería de 115 kWh útiles, aunque más adelante llegarán dos versiones adicionales equipadas con baterías LFP de 80 kWh, orientadas a un posicionamiento más accesible.

El interior admite configuraciones de cinco a ocho plazas, con tres tipos de asientos individuales —manuales, eléctricos y de confort avanzado— y dos bancos de tres plazas. La oferta se completa con cuatro líneas de equipamiento y cuatro paquetes opcionales que permiten ajustar el vehículo a usos familiares, profesionales o de transporte VIP.

El interior admite configuraciones de cinco a ocho plazas, con tres tipos de asientos individuales / Mercedes-Benz

Baterías, potencia y eficiencia

La batería es de 800 voltios, de la que Mercedes declara una eficiencia batería-rueda del 93%, un dato especialmente relevante en un vehículo de gran volumen. El fabricante destaca que la autonomía prevista supera los 700 km WLTP en la versión de tracción delantera.

El VLE 400 4MATIC, con dos motores, alcanza los 305 kW y acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos, una cifra notable para un monovolumen de estas dimensiones.

La carga rápida es uno de los puntos fuertes del modelo: puede recuperar hasta 355 km en 15 minutos en cargadores de alta potencia, lo que lo convierte en una opción viable para viajes largos sin tiempos muertos excesivos.

La batería es de 800 voltios, de la que Mercedes declara una eficiencia batería-rueda del 93% / Mercedes-Benz

Transmisión

Como es habitual en los eléctricos, el VLE utiliza una transmisión de una sola relación. En el caso del 4MATIC, un sistema de desconexión activa el motor trasero solo cuando es necesario, optimizando el consumo. La electrónica de potencia emplea inversores de carburo de silicio para mejorar la eficiencia.

Suspensión, dirección y frenos

El apartado dinámico se ha trabajado con especial atención:

Suspensión AIRMATIC con control de altura: puede variar 40 mm y ajusta la carrocería para reducir la resistencia aerodinámica cuando las condiciones lo permiten .

con control de altura: puede variar 40 mm y ajusta la carrocería para reducir la resistencia aerodinámica . Dirección trasera con 7 grados de giro , que reduce el diámetro de giro a 10,9 metros, una cifra propia de un turismo compacto.

, que reduce el diámetro de giro a 10,9 metros, una cifra propia de un turismo compacto. Frenos y asistentes integrados en el ecosistema MB.DRIVE, con un conjunto de sensores que permite funciones avanzadas de seguridad y maniobra.

en el ecosistema MB.DRIVE, con un conjunto de sensores que permite funciones avanzadas de seguridad y maniobra. Neumáticos disponibles entre 19 y 22 pulgadas , según versiones.

, según versiones. El aislamiento acústico se ha reforzado mediante una carrocería rígida, soportes elastómeros y un tratamiento específico del tren motriz para minimizar vibraciones.

Mercedes-Benz VLE, la gran limusina Premium de fabricación global en Vitoria / Mercedes-Benz

Gama y precios

La marca comunica que los precios parten de 83.768 (IVA incluido) para el modelo 300 VLE y confirmó que la producción se realizará, para todo el mundo, en la planta de Vitoria (Álava) y las ventas comenzaron a finales de abril. La gama, muy amplia en configuraciones y paquetes, apunta a un posicionamiento superior al del EQV y cercano al de vehículos de representación con gran capacidad interior.

El Mercedes-Benz VLE llega para redefinir el concepto de monovolumen eléctrico de gran tamaño. Su plataforma específica, , la carga ultrarrápida y un interior extremadamente versátil lo sitúan como una de las propuestas más completas del mercado.

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A ello se suma un nivel de digitalización avanzado, con un sistema operativo propio, una pantalla trasera panorámica de gran formato y un enfoque de confort que lo acerca más a una limusina que a un vehículo familiar tradicional.