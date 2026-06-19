Markus Haupt, elegido nuevo presidente de Anfac en sustitución de Josep María Recasens

Traspaso de cartera en la patronal del automóvil. Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra, asume desde hoy la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Tras ser ratificado por la junta directiva reunida en Madrid, el directivo alemán toma el relevo de Josep María Recasens (ex-presidente de Renault España) tras abandonar el sector para adentrarse en el de la Defensa como nuevo CEO de Indra.

La llegada de Markus Haupt supone una nueva apuesta por la consolidación de la fuerza productiva del sector en España. Desde la junta de Anfac siguen prefiriendo tener un presidente que tenga a su cargo una planta de producción en territorio español, y en esa tesitura el CEO de Seat y Cupra era la mejor elección. Cumpliendo ese requisito también estaban Francisco Pérez Botello (presidente de Volkswagen Group Distribucion en España) Christian Stein (recién nombrado CEO de Renault Group), Rafael Ruiz (presidente de Ebro Motors), Jesús Alonso (presidente de Ford España), Zineb Ghout (CEO Grupo Stellantis Iberia desde abril), Reiner Hoeps (CEO de Mercedes-Benz España) y Ruggero Mughini (presidente de Iveco España).

Josep Maria Recasens y Markus Haupt / Xavier Pérez

Para ocupar el puesto se habrían barajado también otros nombres como el de Polo Satrústegui, presidente de Hyundai España, que cuenta con un gran bagaje profesional en el sector tras sus más de treinta años en la marca coreana. Manuel Terroba, presidente de BMW en España, también encajaría al frente de la asociación. El presidente de Kia Iberia, Emilio Herrera, era otro de los que podía haber ocupado el puesto. Y otro que habría sido bien visto aunque con poco tiempo en sus espaldas es Francisco Barrocal, que ocupó recientemente la presidencia de Toyota tras la salida de Miguel Carsi para hacerse cargo de la estrategia del hidrógeno de la marca desde Bruselas. No obstante, todos ellos carecen de fábrica en España.

Sacrificio y estrategia

El CEO de Seat y Cupra es consciente de la importancia de un cargo que conlleva sacrificio, pero también capacidad de influir en decisiones estratégicas para el país. Markus Haupt señalaba ayer mismo en el marco del Foro del Mediterráneo que organiza Prensa Ibérica que "el sector de la automoción atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia. La electrificación, la digitalización y un entorno global cada vez más competitivo están redefiniendo las reglas del juego. La transformación ya no es una opción: es el nuevo punto de partida".

Haupt se ha mostrado muy satisfecho con el nombramiento. "Es un reto muy importante para mí", ha señalado. Sus principales objetivos serán ejecutar el Plan España Auto 2030, impulsar la electrificación, consolidar las ayudas al vehículo eléctrico y reforzar la competitividad de una industria que aspira a tener en España al primer productor de vehículos en 2030 y a fabricar 2,7 millones de coches en 2035. Para ello deberá encontrar la sintonía con el Gobierno, que por su parte parece que no pondrá en marcha el Plan Auto+ hasta el próximo mes de julio, algo más tarde de lo esperado.

Ahondando en el reto, que trasciende la propia marca a la que representa, Haupt cree que "lo que hoy ocurre en nuestra planta de Martorell va mucho más allá de una fábrica o de una marca. Es un impulso industrial en un momento crítico. Porque el liderazgo del futuro no se decidirá solo por la innovación, sino por la capacidad de industrializarla, escalarla y hacerla accesible". De ahí que su elección sirva para reforzar ese impulso industrial de España en el sector.

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Tras la salida de la presidencia de Anfac de Wayne Griffiths en junio de 2024, ahora con Haupt, Seat y Cupra vuelven a llevar el timón de la patronal de los fabricantes de coches en España.