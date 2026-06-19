Estrategia industrial
El grupo Stellantis busca socio para garantizar el futuro de la marca Maserati
Atonio Filosa, CEO del consorcio automovilístico, afirma en una comparecencia en el Parlamento italiano que ya han contactado con dos socios que tomarían algo menos del 49% de la marca.
Stellantis está buscando un socio para reforzar la marca Maserati, a la espera de tomar su decisión "próximamente", tal y como explicó esta semana el consejero delegado del grupo, Antonio Filosa, durante una intervención en el Parlamento italiano.
Esta medida, comunicada también a los sindicatos del pais, permite a Stellantis tranquilizar a los trabajadores, a pesar de que el grupo da prioridad a sus marcas estadounidenses Jeep y Ram, al tiempo que está abriendo algunas plantas europeas a socios chinos como ha sucedido en España con Leapmotor (que producirá sus modelos en las fábricas de Madrid y Zaragoza).
No está en venta
Filosa señaló que la planta de Cassino, en la que se fabrican los vehículos de Maserati, no está a la venta, sino que ya se está en conversaciones con dos posibles socios, que tendrán menos del 49% de participación. Durante su encuentro con parlamentarios y sindicatos, el consejero delegado ha reiterado el compromiso de Stellantis a realizar nuevas inversiones en Italia por valor de 5.000 millones de euros hasta 2030.
Aún no se han desvelado los pilares clave de la estrategia italiana, en particular el futuro de la planta de Cassino, cerca de Roma, donde se fabrican los Maserati y los Alfa Romeo, y los planes de Filosa para la marca de lujo Maserati. El nuevo plan de negocio prevé un papel concreto para cada planta italiana, con nuevos modelos y sin cierres de fábricas, según explicó Emanuele Cappellano, CEO y director de las Marcas de Stellantis en Europa, a los sindicatos. La estrategia futura para Maserati se presentará en diciembre.
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