El retorno al mercado de Ebro ha sido un éxito total. Instalada en la Zona Franca de Barcelona, ofrece una completa gama de modelos SUV, entre los cuales destaca el Ebro s700 PHEV, la versión híbrida enchufable que ofrece una respuesta idónea a los clientes que apuestan por la movilidad sostenible.

Ebro s700 PHEV: más de 1.000 km de autonomía y todas las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT / EBRO

Por encima de los 1.000 km

La eficiencia es una gran virtud del Ebro s700 PHEV. Cuenta con una batería con capacidad útil de 18,4 kWh, capaz de generar una autonomía eléctrica de hasta 90 km y la autonomía total combinada es superior a los 1.000 km, gracias a la integración de propulsión eléctrica y térmica.

El s700 PHEV equipa la sofisticada tecnología procedente del Grupo Chery que combina un motor gasolina 1.5 TGDI de 143 CV de elevada eficiencia térmica y dos motores eléctricos, logrando una potencia conjunta de 279 CV y exhibiendo un excelente rendimiento.

Esta tecnología ofrece beneficios en materia de eficiencia, destacando una drástica reducción de consumo en uso diario urbano y periurbano, en comparación con los SUV dotados únicamente de motor térmico. El consumo combinado WLTP es de 2,4 litros a los 100 km y de 6 litros a los 100 km, con la batería descargada.

Cuenta con una batería con capacidad útil de 18,4 kWh, capaz de generar una autonomía eléctrica de hasta 90 km y la autonomía total combinada es superior a los 1.000 km / EBRO

Máximo confort dinámico

El Ebro s700 PHEV ofrece un gran agrado de conducción, combinando lo mejor de los vehículos eléctricos y de combustión. Ofrece una amplia gama de posibilidades de movilidad para adaptarse a cualquier necesidad o escenario. Permite cubrir la mayoría de trayectos diarios en eléctrico y completar viajes largos sin estar condicionado a las recargas de los vehículos 100% eléctricos.

La tecnología del s700 PHEV está orientada hacia un uso mayoritariamente eléctrico. El sistema de control inteligente cambia el modo de funcionamiento del sistema entre el eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo y de combustión pura, según las circunstancias y necesidades de conducción.

El conductor puede seleccionar cada uno de los modos del sistema híbrido a través de unos botones específicos, emplazados en la consola del túnel central, junto a la palanca del cambio automático. En todos los casos destaca la suavidad de funcionamiento, tanto en fases de aceleración como en las transiciones térmicas/eléctricas.

El conductor puede seleccionar cada uno de los modos del sistema híbrido a través de unos botones específicos / EBRO

Eficiencia de recarga

El Ebro s700 PHEV destaca por la eficiencia de las recargas y por su excelente adaptación a hábitos de uso real. La batería puede pasar del 30% al 80% en 19 minutos si se accede a un cargador en corriente continua de hasta 40 kW.

En corriente alterna puede cargar hasta una potencia de 6,6 kW, empleando unas 3h y 15 minutos. Además, el Ebro s700 PHEV dispone de función V2L de carga bidireccional, pudiendo así suministrar energía a dispositivos externos.

El Ebro s700 PHEV destaca por la eficiencia de las recargas / EBRO

Competitividad en el mercado

Como el resto de gama Ebro, el s700 PHEV destaca por su competitividad en el mercado, gracias a su equilibrio entre prestaciones, equipamiento y un precio muy competitivo que se beneficia de las ayudas del Plan Auto+.

Este modelo acerca la electrificación a un amplio público y se beneficia de las ventajas de ser ensamblado en España. Su equipamiento tecnológico y de seguridad responde sobradamente a las expectativas del segmento medio. Además, cuenta con un potente servicio postventa, gracias a su amplia Red de concesionarios.

El s700 PHEV destaca por su competitividad en el mercado, gracias a su equilibrio entre prestaciones, equipamiento y un precio muy competitivo / EBRO

Impacto medioambiental positivo

En comparación con motores térmicos o microhíbridos, el Ebro s700 PHEV ofrece unas emisiones de CO2 en ciudad muy reducidas, gracias a su notable autonomía 100% eléctrica. Además, la etiqueta CERO de la DGT facilita el acceso a zonas restringidas y permite beneficiarse de ventajas en materia fiscal e imposiciones municipales. De esta forma, contribuye a lograr unas ciudades más limpias.

Conectividad avanzada

El Ebro s700 PHEV destaca por sus capacidades de conectividad y funcionalidades inteligentes que mejoran la experiencia de conducción. Equipa un sistema de infoentretenimiento avanzado con pantalla táctil de última generación, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

La aplicación móvil de Ebro permite gestionar funciones como la recarga, la programación de la climatización, la localización del vehículo, etc. Además, las funcionalidades de conectividad en la nube facilitan el acceso a servicios de navegación y actualizaciones automáticas de software.

El Ebro s700 PHEV destaca por sus capacidades de conectividad y funcionalidades inteligentes / EBRO

Versatilidad, espacio y confort

Por su espacio interior y capacidad, el Ebro s700 PHEV es un vehículo apto para familias numerosas. Las cotas de habitabilidad se encuentran entre las mejores del segmento y el maletero, con sus 500 litros de volumen útil hasta el techo, resulta ideal para transportar el equipaje de toda la familia. Además, los asientos traseros son plegables y facilitan el acceso al espacio de carga.

Ebro s700 PHEV: más de 1.000 km de autonomía y todas las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT / EBRO

Seguridad avanzada y protección integral

El Ebro s700 PHEV se sitúa entre los mejores modelos de su segmento en materia de seguridad. La carrocería está reforzada para garantizar la máxima protección en caso de colisión y equipa un Paquete de seguridad avanzado con sistema como el frenado regenerativo de emergencia, control de estabilidad y detección de fatiga.

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Para garantizar las mejores prestaciones en este apartado, dispone de cámaras y sensores de última generación que cumplen con la función de ayudar en maniobras y estacionamientos -asistidos-, reduciendo riesgos y mejorando la visibilidad. En carretera, se beneficia de tecnologías como la asistencia de mantenimiento de carril, alerta de cambio involuntario de carril y control de crucero adaptativo.