La DGT desmonta el mito de las listas de espera para el carné de conducir

Las supuestas listas de espera para obtener el carné de conducir vuelven a estar en el centro del debate. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho públicos los primeros resultados de su Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO) y los datos han puesto en cuestión las cifras que durante los últimos meses venían denunciando distintas asociaciones de autoescuelas.

Según el organismo dirigido por Pere Navarro, el número de alumnos realmente preparados para realizar el examen práctico está muy por debajo de las cifras que se estaban trasladando públicamente. De hecho, en las provincias donde se ha desarrollado la prueba piloto, los aspirantes presentados no llegaron al 10% de los supuestos alumnos que, según las autoescuelas, se encontraban esperando una fecha para examinarse.

La DGT compara las cifras y encuentra grandes diferencias

El plan comenzó el pasado mes de mayo en Lleida, Navarra, Almería y Palma de Mallorca con el objetivo de reforzar la capacidad de examen en aquellas zonas donde se denunciaban retrasos.

Para ello, las jefaturas provinciales solicitaron a las autoescuelas un listado con todos los alumnos que estuvieran preparados para realizar la prueba práctica del permiso B, incluyendo también a quienes ya se habían presentado anteriormente sin éxito.

Los resultados sorprendieron a la propia DGT. En Navarra se presentaron 275 alumnos frente a los más de 6.000 que supuestamente esperaban examen. En Lleida acudieron 312 aspirantes de una cifra estimada de 5.000. En Almería fueron 630 de los 8.000 anunciados y en Palma de Mallorca 407 de otros 8.000.

Para Tráfico, estos datos demuestran que las cifras difundidas sobre las denominadas listas de espera no reflejan el número de alumnos listos para examinarse de forma inmediata, sino el total de personas que han aprobado el examen teórico y disponen de hasta dos años para completar la prueba práctica.

Examen práctico de conducir / Freepik

Los resultados de los exámenes

El balance de aprobados también ofrece una radiografía interesante de la situación. En Lleida aprobaron el 46,15% de los aspirantes, un porcentaje ligeramente inferior al registrado durante los primeros meses del año.

En Navarra, 164 de los 275 alumnos consiguieron superar la prueba práctica. En Almería los resultados fueron más positivos, con un 70% de aptos. Por el contrario, en Baleares más de la mitad de los candidatos suspendieron el examen y deberán volver a presentarse.

Desde la DGT consideran que estos datos confirman que el sistema puede absorber la demanda real cuando las autoescuelas comunican de forma efectiva qué alumnos están verdaderamente preparados para examinarse.

Nuevas provincias se suman al plan

Tras los primeros resultados, Tráfico ya prepara la extensión del programa a otros territorios donde también se habían denunciado importantes retrasos.

Entre las próximas provincias seleccionadas figuran Tenerife y Barcelona. En la isla canaria se han presentado 575 alumnos frente a los 11.000 que supuestamente estaban pendientes de examen, mientras que en Barcelona las autoescuelas han comunicado 1.450 aspirantes frente a una cifra estimada de 63.000.

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La DGT seguirá evaluando esta experiencia piloto con el objetivo de determinar si es necesario ampliar el modelo a más provincias y ajustar la capacidad de examen a la demanda real existente en cada territorio