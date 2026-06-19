Ante la conquista de los automáticos, estos son los coches que todavía te puedes comprar con cambio manual

El cambio manual sigue siendo una opción buscada por los conductores que priorizan el control directo sobre la conducción, un menor coste de mantenimiento y una experiencia más conectada con el vehículo. Aunque su presencia ha disminuido frente a las transmisiones automáticas, todavía existe una oferta relevante en el mercado actual, especialmente en modelos de acceso, compactos y algunos deportivos.

En esta guía encontrarás un listado actualizado de coches nuevos con cambio manual disponibles en España en este 2026, aunque ya solo cerca de una cuarta parte de los coches nuevos lo ofrezcan en un mercado marcado por la hibridación y la electrificación.

Grupo VAG

Porsche 911 Carrera T / Porsche

Audi

A3 Sportback : con motores TFSI y TDI de 116 y 150 CV. A partir de 34.010 euros con etiqueta C.

: con motores TFSI y TDI de 116 y 150 CV. A partir de 34.010 euros con etiqueta C. Cupra

León : en el 1.5 TSI de 150 CV, desde 31.326 euros con etiqueta C.

: en el 1.5 TSI de 150 CV, desde 31.326 euros con etiqueta C. Seat

Ibiza : 1.0 MPI de 80 y 115 CV con etiqueta C, por 15.390 euros.

: 1.0 MPI de 80 y 115 CV con etiqueta C, por 15.390 euros. Arona : 1.0 TSI de 95 y 115 CV, etiqueta C, a partir de 19.230 euros.

: 1.0 TSI de 95 y 115 CV, etiqueta C, a partir de 19.230 euros. León : 1.5 TSI y 2.0 TDI de 115 CV, etiqueta C, a partir de 23.182 euros.

: 1.5 TSI y 2.0 TDI de 115 CV, etiqueta C, a partir de 23.182 euros. Ateca : 1.0 TSI de 115 y 150 CV, solo en versión FR con etiqueta C, a partir de 27.700 euros.

: 1.0 TSI de 115 y 150 CV, solo en versión FR con etiqueta C, a partir de 27.700 euros. Škoda

Fabia : desde ~19.500 € | Etiqueta C (1.0 MPI)

: desde ~19.500 € | Etiqueta C (1.0 MPI) Scala : 1.0 TSI 95 y 116 CV, a partir de 28.000 euros. Etiqueta C.

: 1.0 TSI 95 y 116 CV, a partir de 28.000 euros. Etiqueta C. Kamiq : 1.0 TSI de 95 y 116 CV, a partir de 28.600 euros. Etiqueta C.

: 1.0 TSI de 95 y 116 CV, a partir de 28.600 euros. Etiqueta C. Karoq : 1.0 TSI de 116 CV, 1.5 TSI de 150 CV y 2.0 TDI de 116 CV, todos con etiqueta C. A partir de 34.970 euros.

: 1.0 TSI de 116 CV, 1.5 TSI de 150 CV y 2.0 TDI de 116 CV, todos con etiqueta C. A partir de 34.970 euros. Volkswagen

Polo : 1.0 MPI 80 CV y 1.0 TSI de 95 CV, etiqueta C, a partir de 20.370 euros.

: 1.0 MPI 80 CV y 1.0 TSI de 95 CV, etiqueta C, a partir de 20.370 euros. T-Cross : 1.0 TSI de 95 y 116 CV. De entrada 21.980 euros.

: 1.0 TSI de 95 y 116 CV. De entrada 21.980 euros. Taigo : mismos motores, a partir de 21.055 euros.

: mismos motores, a partir de 21.055 euros. T-Roc cabrio : 1.0 TSI de 116 CV hasta 2027, a partir de 33.845 euros.

: 1.0 TSI de 116 CV hasta 2027, a partir de 33.845 euros. Touran: 1.5 TSI de 150 CV y 2.0 TDI de 122 CV. A partir de 35.330 euros.

1.5 TSI de 150 CV y 2.0 TDI de 122 CV. A partir de 35.330 euros. Porsche

911 Carrera T: con 394 CV, también disponible en la versión cabrio. A partir de 170.101 euros.

Stellantis

El Lancia Ypsilon equipa el nuevo motor Turbo 100 de gasolina con cambio manual. / Lancia

Citroën

C3 : motor Tubo 100 CV. Desde 16.240 euros.

: motor Tubo 100 CV. Desde 16.240 euros. C3 Aircross : motor Turbo 100 de 100 CV. 18.340 euros de entrada.

: motor Turbo 100 de 100 CV. 18.340 euros de entrada. Fiat

Pandina : 1.0 Hybrid MHEV de 65 CV a partir de 9.951 euros con etiqueta Eco.

: 1.0 Hybrid MHEV de 65 CV a partir de 9.951 euros con etiqueta Eco. 500 : 1.0 Hybrid MHEV de 85 CV, a partir de 20.850 euros, con etiqueta Eco.

: 1.0 Hybrid MHEV de 85 CV, a partir de 20.850 euros, con etiqueta Eco. Grande Panda : 1.2 Turbo de 100 CV, por 14.950 euros de entrada.

: 1.2 Turbo de 100 CV, por 14.950 euros de entrada. Jeep

Avenger : 1.2 Turbo de 100 CV, a partir de 26.000 euros y etiqueta C.

: 1.2 Turbo de 100 CV, a partir de 26.000 euros y etiqueta C. Lancia

Ypsilon : Motor Turbo 100 CV, con etiqueta C, a partir de 20.066 euros.

: Motor Turbo 100 CV, con etiqueta C, a partir de 20.066 euros. Opel

Corsa : 1.2 Turbo 100 CV a partir de 17.650 euros.

: 1.2 Turbo 100 CV a partir de 17.650 euros. Mokka : 1.2 Turbo de 136 CV. A partir de 21.550 euros.

: 1.2 Turbo de 136 CV. A partir de 21.550 euros. Peugeot

208 : Turbo 100 CV 17.820 euros.

: Turbo 100 CV 17.820 euros. 2008: mismo motor, a partir de 21.410 euros.

Grupo Renault

Dacia Sandero. / Dacia

Dacia

Sandero y Sandero Stepway : TCe 100 y ECO-G 120, a partir de 15.470 euros, con etiqueta C y Eco.

: TCe 100 y ECO-G 120, a partir de 15.470 euros, con etiqueta C y Eco. Duster : motor Eco-G 120, con etiqueta Eco. A partir de 20.020 euros.

: motor Eco-G 120, con etiqueta Eco. A partir de 20.020 euros. Bigster : mild hybrid 140 CV y mild hybrid-G 140, con etiqueta Eco, a partir de 25.320 euros.

: mild hybrid 140 CV y mild hybrid-G 140, con etiqueta Eco, a partir de 25.320 euros. Nissan

Juke : gasolina 114 CV, a partir de 22.675 euros.

: gasolina 114 CV, a partir de 22.675 euros. Qashqai : mild hybrid 158CV, con etiqueta Eco, a partir de 28.100 euros.

: mild hybrid 158CV, con etiqueta Eco, a partir de 28.100 euros. Renault

Clio : TCe 115 CV, a partir de 18.935 euros.

: TCe 115 CV, a partir de 18.935 euros. Captur : TCe de 115 CV y eco-G de 120 CV con etiqueta Eco a partir de 22.261 euros.

: TCe de 115 CV y eco-G de 120 CV con etiqueta Eco a partir de 22.261 euros. Symbioz: con Eco-G de 120 CV y etiqueta Eco a partir de 25.935 euros.

Hyundai

Hyundai i20 / Hyundai

i10 : 1.0 MPi 63 CV y 1.2 MPi 79 CV, a partir de 13.740 euros.

: 1.0 MPi 63 CV y 1.2 MPi 79 CV, a partir de 13.740 euros. i20 : 1.0 T-GDi 90 CV, a partir de 15.820 euros.

: 1.0 T-GDi 90 CV, a partir de 15.820 euros. i30 : 1.0 T-GDi 115 CV, a partir de 22.550 euros.

: 1.0 T-GDi 115 CV, a partir de 22.550 euros. Bayon : 1.0 T-GDi 90 CV, a partir de 18.760 euros.

: 1.0 T-GDi 90 CV, a partir de 18.760 euros. Kona : 1.0 T-GDi 115 CV y 150 CV, a partir de 22.290 euros.

: 1.0 T-GDi 115 CV y 150 CV, a partir de 22.290 euros. Tucson: 1.6T 150CV y 1.6 CRDI 136 CV. A partir de 27.825 euros.

Kia

Kia Sportage / Archivo

Picanto : 1.0 GDI 63 CV, a partir de 15.800 euros.

: 1.0 GDI 63 CV, a partir de 15.800 euros. K4 : 1.0 TGDi MHEV 115 CV, con etiqueta Eco, a partir de 25.620 euros.

: 1.0 TGDi MHEV 115 CV, con etiqueta Eco, a partir de 25.620 euros. Stonic: 1.0 T-GDi 100CV y 1.0 T-GDi MHEV 115CV con etiqueta Eco, a partir de 18.080 euros.

1.0 T-GDi 100CV y 1.0 T-GDi MHEV 115CV con etiqueta Eco, a partir de 18.080 euros. Ceed : .0 T-GDi 100 CV con etiqueta Eco, a partir de 20.560 euros.

: .0 T-GDi 100 CV con etiqueta Eco, a partir de 20.560 euros. XCeed : 1.0 T-GDi 115CV y en MHEV, con etiqueta Eco, desde 17.210 euros.

: 1.0 T-GDi 115CV y en MHEV, con etiqueta Eco, desde 17.210 euros. Sportage: 1.6 T-GDi 150 CV, a partir de 28.400 euros.

Ford

Puma : 1.0 EcoBoost mHEV 125 CV, con etiqueta Eco, a partir de 23.085 euros.

: 1.0 EcoBoost mHEV 125 CV, con etiqueta Eco, a partir de 23.085 euros. Kuga : 1.5 EcoBoost 150 CV, a partir de 29.017 euros.

: 1.5 EcoBoost 150 CV, a partir de 29.017 euros. Mustang: 5.0 l V8 de 446 CV, a partir de 62.405 euros.

KGM (Antigua SsangYong)

Tivoli : G15T de 135 CV y 163 CV, con etiqueta C, a partir de 15.400 euros.

: G15T de 135 CV y 163 CV, con etiqueta C, a partir de 15.400 euros. Korando: G15T de 149 CV, con etiqueta C, a partir de 18.400 euros.

Mazda Motor Corporation

Cambio manual del Mazda CX-30 / Mazda

Mazda3 : 2.5 e-Skyactiv G de 140 CV, a partir de 28.265 euros.

: 2.5 e-Skyactiv G de 140 CV, a partir de 28.265 euros. CX-30 : 2.5 e-Skyactiv G de 140 CV, a partir de 31.870 euros.

: 2.5 e-Skyactiv G de 140 CV, a partir de 31.870 euros. MX-5: 1.5 Skyactiv-G 132 CV, a partir 33.080 euros.

MG

MG3 : 1.5 de 114 CV a partir de 13.990 euros.

: 1.5 de 114 CV a partir de 13.990 euros. ZS : 1.5 de 106 CV, a partir de 14.990 euros.

: 1.5 de 106 CV, a partir de 14.990 euros. HS: 1.5 turbo de 70 CV, a partir de 21.740 euros.

Suzuki Motor Corporation

Vitara : 1.4 litros mild hybrid 110 CV, a partir de 25.327 euros.

: 1.4 litros mild hybrid 110 CV, a partir de 25.327 euros. S-Cross: mismo motor, a partir de 27.222 euros.

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Toyota Motor Corporation