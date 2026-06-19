La industria motociclista china acaba de dar un golpe sobre la mesa. La CFMOTO V4 SR-RR, una de las motocicletas más esperadas de los últimos años, ha logrado alcanzar una velocidad máxima de 315,82 km/h durante una sesión oficial de pruebas celebrada en el Centro de Pruebas de Automoción Zhongjiao, en Shangrao (China). Más allá de la espectacular cifra, el registro supone un hito histórico para el fabricante asiático al convertirse en la motocicleta de combustión desarrollada por una marca china más rápida de la historia.

CFMOTO V4 SR-RR: La superbike china rompe barreras y supera los 315 km/h / CFMOTO

La noticia no llega por sorpresa. Desde hace tiempo, CFMOTO viene mostrando una ambición creciente por situarse entre los grandes nombres del motociclismo mundial. Lo que hasta hace apenas una década parecía una aspiración lejana, hoy comienza a materializarse en proyectos de gran envergadura como esta V4 SR-RR, una superbike diseñada desde cero para competir tecnológicamente con las referencias europeas y japonesas del segmento.

El récord fue obtenido bajo supervisión oficial y posteriormente validado por los organismos competentes. La cifra de 315,82 km/h coloca a la V4 SR-RR en un territorio reservado históricamente a un reducido grupo de fabricantes especializados en motocicletas de altas prestaciones. No se trata únicamente de velocidad punta. Es también una demostración de capacidad de ingeniería, desarrollo y fabricación.

Detrás de este resultado existe un proyecto que lleva años gestándose. La V4 SR-RR representa el esfuerzo más ambicioso realizado hasta la fecha por CFMOTO y supone la culminación de una estrategia basada en la investigación, el desarrollo propio y la competición como banco de pruebas tecnológico.

CFMOTO V4 SR-RR: La superbike china rompe barreras y supera los 315 km/h / CFMOTO

El corazón de esta nueva superbike es un motor V4 a 90 grados de 997 centímetros cúbicos desarrollado íntegramente por la propia marca. Se trata de un propulsor capaz de superar los 210 CV de potencia y alcanzar un régimen de giro de hasta 15.000 rpm. Son cifras que permiten entender cómo ha sido posible alcanzar semejante velocidad máxima.

A ello se suma un peso en seco que ronda los 180 kilogramos, una cifra especialmente contenida para una motocicleta de esta categoría. La combinación entre potencia, ligereza y una estudiada aerodinámica ha sido fundamental para lograr este récord.

Pero si algo caracteriza a la V4 SR-RR es precisamente la incorporación de tecnologías que hasta hace poco parecían reservadas a las motos de competición o a modelos extremadamente exclusivos. Uno de los elementos más destacados es el cigüeñal contrarrotante, una solución heredada directamente de la experiencia en competición que contribuye a mejorar la agilidad y reducir las inercias.

CFMOTO V4 SR-RR: La superbike china rompe barreras y supera los 315 km/h / CFMOTO

La aerodinámica también juega un papel protagonista. La motocicleta incorpora un sistema de alerones activos controlados electrónicamente capaces de modificar su comportamiento en función de las condiciones de conducción. Este tipo de tecnología, cada vez más presente en las motos de altas prestaciones, permite optimizar tanto la estabilidad a alta velocidad como el apoyo aerodinámico en aceleración y frenada.

El apartado electrónico tampoco se queda atrás. La V4 SR-RR contará con una plataforma inercial de seis ejes que gestionará sistemas como el ABS en curva, el control de tracción, el control de crucero y el cambio rápido bidireccional. Todo ello configura un paquete tecnológico que la sitúa al nivel de las deportivas más avanzadas del mercado.

Sin embargo, reducir este récord a una simple cuestión técnica sería simplificar demasiado el significado de este proyecto. La velocidad conseguida es también el resultado de una estrategia empresarial que CFMOTO lleva desarrollando desde hace años. Una estrategia basada en la inversión constante y en la búsqueda de conocimiento tecnológico propio.

La competición ha desempeñado un papel decisivo en esta evolución. La presencia internacional de la marca en diferentes campeonatos ha permitido acelerar el desarrollo de motores, electrónica, chasis y soluciones aerodinámicas. Cada carrera se ha convertido en una fuente de información aplicada posteriormente a los modelos de producción.

CFMOTO V4 SR-RR: La superbike china rompe barreras y supera los 315 km/h / CFMOTO

En este proceso resulta imposible no mencionar a Kalex Engineering. La prestigiosa firma alemana, conocida mundialmente por sus exitosos chasis en Moto2, forma parte ya del universo CFMOTO y ha sido una pieza clave en el desarrollo de esta superbike.

La incorporación de Kalex responde a una visión clara: construir motocicletas capaces de competir al máximo nivel tecnológico. La experiencia acumulada por los ingenieros alemanes en el desarrollo de motos de competición está siendo fundamental para acelerar el crecimiento de la marca china en el segmento premium.

De hecho, el objetivo de CFMOTO va mucho más allá de lanzar una deportiva rápida. La compañía ya ha expresado públicamente su intención de desembarcar en la categoría reina del motociclismo con una motocicleta completamente desarrollada por la propia fábrica. Un proyecto ambicioso que hace apenas unos años habría parecido improbable y que hoy comienza a cobrar sentido viendo resultados como el logrado por la V4 SR-RR.

La apuesta económica también es significativa. Durante 2025, CFMOTO destinó 1.220 millones de yuanes a investigación y desarrollo, una cifra equivalente a más de 155 millones de euros. Además, la compañía cerró el ejercicio con más de 2.100 patentes activas, reflejando una intensa actividad innovadora.

Especialmente llamativo resulta el caso del propio motor V4. Su desarrollo incorpora más de 40 patentes relacionadas con componentes y soluciones técnicas específicas del propulsor. Una muestra evidente del nivel de sofisticación alcanzado por el proyecto.

CFMOTO V4 SR-RR: La superbike china rompe barreras y supera los 315 km/h / CFMOTO

Chen Zhiyong, vicepresidente de CFMOTO, destacó la importancia de este récord para la compañía y para la propia industria china. Según explicó, este resultado es consecuencia directa de años de investigación independiente y de la aplicación práctica del conocimiento adquirido en competiciones internacionales de primer nivel.

Más allá del discurso corporativo, lo cierto es que la V4 SR-RR simboliza un cambio de paradigma. Durante décadas, los fabricantes chinos fueron vistos como seguidores tecnológicos. Hoy comienzan a posicionarse como actores capaces de desarrollar soluciones propias y competir en igualdad de condiciones con las marcas tradicionales.

La llegada definitiva de la CFMOTO V4 SR-RR al mercado se producirá en los próximos meses y todo apunta a que se convertirá en la gran protagonista del catálogo de la marca. Su combinación de potencia, tecnología y desarrollo propio representa una declaración de intenciones difícil de ignorar.

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Queda por conocer cómo se traducirá todo este despliegue técnico en la experiencia real de conducción y cuál será su posicionamiento comercial frente a las grandes referencias del segmento. Precisamente ahí aparece el principal interrogante de un proyecto tan ambicioso: demostrar que toda esta tecnología puede ofrecer también el refinamiento, la fiabilidad y las sensaciones que los usuarios esperan de una superbike llamada a competir entre las mejores del mundo.