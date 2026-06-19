Adiós a esperar en rojo sin sentido: El plan de la IA para revolucionar los semáforos en España

Las intersecciones y calles del país están a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes en su historia reciente. El Ejecutivo ha dado luz verde al marco legal que regulará los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), una infraestructura avanzada que se apoya en la inteligencia artificial y la captación de datos en tiempo real. Esta actualización, articulada a través del reciente Real Decreto 450/2026, busca jubilar los modelos de movilidad rígidos y sustituirlos por entornos capaces de responder de forma autónoma a los imprevistos de la vía.

En la actualidad, la inmensa mayoría de las señales lumínicas operan con intervalos de tiempo fijos y programados de antemano que ignoran el volumen real de usuarios. La nueva oleada tecnológica cambiará este panorama radicalmente gracias al uso integrado de dispositivos de visión artificial, radares avanzados, tecnología LiDAR y algoritmos de aprendizaje profundo. Con estas herramientas, la infraestructura medirá con precisión milimétrica la afluencia de coches, ciclistas o peatones, modificando la duración de las luces verdes y rojas de manera instantánea.

La nueva oleada tecnológica cambiará este panorama radicalmente gracias al uso integrado de dispositivos de visión artificial / Archivo

Ciudades interconectadas que se anticipan a tus pasos

El núcleo de este avance radica en la comunicación bidireccional V2X, un protocolo que enlaza digitalmente a los coches conectados con la propia carretera y las centrales de control de tráfico. Gracias a esta red, el cuadro de mandos de tu vehículo te alertará de un atasco, un tramo en obras o placas de hielo antes de que aparezcan en tu campo de visión. Grandes urbes como Madrid ya experimentan con pasos que detectan aglomeraciones, Zaragoza prueba sistemas que predicen la intención de cruzar de los peatones y Barcelona ensaya con modelos matemáticos para adelantarse a los embotellamientos.

Para desplegar semejante ecosistema, Tráfico cuenta con un sólido pilar técnico que incluye más de 13.000 kilómetros de conectividad por fibra óptica y cerca de 10.000 estaciones de control repartidas por la geografía nacional. La ley exige ahora que todos estos flujos de datos se centralicen en un Punto de Acceso Nacional, nutriendo a los navegadores GPS de información fidedigna para optimizar cada ruta. Esta metamorfosis digital sienta, además, los cimientos indispensables para la futura convivencia con el coche autónomo, el cual requerirá una comunicación total con el entorno urbano.

Noticias relacionadas

A pesar de que el marco jurídico ya está completamente diseñado y en vigor, la metamorfosis del paisaje urbano no ocurrirá de la noche a la mañana. El texto legal recién estrenado fija las reglas de juego técnicas y de seguridad, pero deja la pelota en el tejado de los distintos ayuntamientos y administraciones públicas. Serán estas entidades locales quienes deban estructurar los presupuestos de inversión, diseñar los calendarios específicos y adjudicar los proyectos para que los semáforos inteligentes comiencen a colonizar las calles.