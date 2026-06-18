Las tres zonas críticas que debes revisar en tu autocaravana antes de arrancar las vacaciones

El turismo sobre ruedas a bordo de furgonetas camper, caravanas o autocaravanas ha ganado una popularidad inmensa gracias a la autonomía y flexibilidad que regala a los viajeros. No obstante, las dimensiones y el tonelaje de estos alojamientos móviles son muy superiores a los de un coche utilitario común, lo que somete a la mecánica a un esfuerzo extremo. Los talleres especializados recuerdan que descuidar ciertos componentes específicos puede derivar en averías graves o comprometer seriamente la seguridad vial.

El primer gran foco de atención debe ponerse en los neumáticos, que soportan de manera continuada masas que rozan o superan los 3.500 kilos. Pasar meses estacionados en el mismo lugar provoca deformaciones graves en la goma conocidas como planos, además de un envejecimiento acelerado de la estructura. Para combatirlo, se aconseja mover el vehículo unos metros periódicamente, monitorizar las presiones mensualmente y utilizar siempre cubiertas reforzadas con marcajes específicos tipo C o CP.

El turismo sobre ruedas a bordo de furgonetas camper, caravanas o autocaravanas ha ganado una popularidad / Freepik

Frenado y estabilidad: los desafíos de las grandes masas

El sistema de frenos constituye el segundo pilar de seguridad debido a que el peso extra duplica la distancia necesaria para detener el vehículo por completo. Este sobreesfuerzo acelera la degradación de las pastillas y fatiga los discos de forma prematura durante los descensos prolongados por montaña. Resulta vital examinar el grosor de los componentes de fricción y renovar el líquido hidráulico cada dos años para evitar que el pedal pierda efectividad por sobrecalentamiento.

Como tercer elemento indispensable encontramos la suspensión, la encargada de mantener el control ante el elevado centro de gravedad de estos vehículos y su vulnerabilidad al viento racheado. El correcto estado de los amortiguadores, ballestas, muelles y barras estabilizadoras es lo único que contiene los balanceos laterales peligrosos en las curvas. Un examen minucioso de las rótulas y los brazos de suspensión impedirá que los movimientos de la carrocería se vuelvan incontrolables en carretera.

Noticias relacionadas

Por último, la vida a bordo exige un chequeo general que va mucho más allá de la mecánica tradicional de cualquier coche de diario. Es fundamental revisar los filtros del motor, comprobar el estado de las baterías auxiliares que dan vida al habitáculo y verificar la estanqueidad de la instalación de gas. Mantener los niveles de fluidos al día y, en el caso de remolcar una caravana, examinar al detalle la seguridad del enganche de la bola garantizará un viaje placentero y libre de sobresaltos.