Apuesta mundial
Stellantis se une a Wayve y Uber para el despliegue de robotaxis a nivel mundial
El grupo automovilístico trabaja para introducir vehículos sin conductor para transporte de pasajeros en diez ciudades del mundo, empezando por Londres y Tokyo.
El grupo Stellantis y su CEO, Antonio Filosa, siguen con su plan de remodelación de la compañía. Tras anunciar la reordenación de las marcas y los frentes comerciales hace unas semanas, el consorcio multimarca empieza a consolidar sus apuestas de futuro. La primera de ellas apunta alto, nada menos que a la conducción autónoma. Leyenda, futurismo o realidad, pero van a por ello.
Lo cierto es que Stellantis no es el único grupo que diversifica su tecnología y lo hace compartiendo alianzas con otras empresas especializadas en diversos sectores. Esta semana el grupo ha anunciado una alianza para desarrollar y para introducir sevicios de robotaxis en al menos diez ciudades de todo el mundo antes de que acabe el año. Sus socios en este viaje son la start-up británica de inteligencia artificial Wayve (que también trabaja con los modelos autónomos de Nissan) y la plataforma Uber.
Nuevas plataformas
Stellantis será la encargada de fabricar los vehículos adaptados con las plataformas L4-Ready para incorporar la tecnología de conducción autónoma. Esas plataformas tienen un conjunto de sensores integrados y están diseñados con los requisitos operativos, la seguridad y la redundancia necesarios para las operaciones sin conductor de alta utilización. Wayve, por su parte, proporcionará el software de conducción de IA que permite a los vehículos comprender y navegar por entornos complejos del mundo real de forma totalmente autónoma. Finalmente, Uber, será quien ponga a disposición su red global, conectando a los usuarios con viajes autónomos a través de la app Uber. Londres y Tokyo serán las primeras ubicaciones elegidas y se espera que se añadan otras ocho. España podría albergar alguna de las flotas el próximo año.
En una nota remitida por las tres compañías esta misma semana se apunta que: "Esta alianza reúne a tres líderes, cada uno con sus propias fortalezas: la experiencia de Stellantis en vehículos, la plataforma global de movilidad de Uber y la IA de Wayve. Las tres empresas van a colaborar en la integración, las pruebas, la validación y el despliegue de los vehículos con el objetivo de ofrecer servicios de movilidad autónoma seguros (...) en ciudades de Europa, América del Norte y más allá".
La nueva alianza podrá operar, no obstante, con otros socios en proyectos independientes. Para ello precisan que cada compañía puede "tener otras colaboraciones en el ámbito de la conducción autónoma", como es el caso que apuntamos con Nissan y su tecnología asociada al sistema ProPilot.
Tecnología en auge
Wayve y Uber ya están trabajando conjuntamente para implementar servicios de transporte autónomo en varias ciudades y hace una semana anunciaron que están listas para abrir su servicio al público. Wayve, además, cuenta con experiencia en el tema ya que lleva probando sus modelos en las calles de Londres desde 2018 y afirma que ha extendido sus pruebas a más de 500 ciudades.
Según datos de la Agencia Internacional de Energía citadas por Efe, en 2035 se prevé que se hayan desplegado entre 700.000 y 3 millones de robotaxis en más de 50 grandes ciudades. La consultora BCG, pro su parte, confirma la cifra y también prevé 3 millones, de los cuales 850.000 estarán en China y 350.000 en Estados Unidos, pero solo 120.000 en Europa. Goldman Sachs va más allá e incluso habla de 6 millones de vehículos para un mercado que podría mover unos 362.000 millones de euros.
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