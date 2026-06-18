Citroën quiere revolucionar el reparto de última milla con el nuevo Berlingo First. Diseñado minuciosamente a partir de la experiencia y las sugerencias directas de los trabajadores que pasan el día al volante, este modelo redefine lo que debe ser una herramienta de trabajo diaria, confortable, accesible, robusto y con unos costes de explotación sumamente controlados.

La revolución del Citroën Berlingo para el mercado profesional / Aldo Ferrero

A nivel estético y estructural, el Citroën Berlingo First mantiene la alabada arquitectura básica de la gama, pero estrena una importante actualización en su zona delantera. El frontal adopta un paragolpes de líneas muy marcadas y robustas, diseñado no solo para darle una personalidad imponente y un claro aire de familia, sino para elevar el nivel de protección frente a los pequeños impactos del día a día en entornos urbanos e industriales.

En cuanto a sus capacidades estructurales y de carrocería, la marca mantiene intactas las cotas que la han coronado como un éxito de ventas. Estará disponible en dos longitudes de carrocería. La capacidad de carga útil oscila entre los 750 Kg y la tonelada de peso. En lo que a volumen de carga se refiere, ofrece una capacidad variable de entre 3.3 y 3.4 metros cúbicos de volumen.

El habitáculo es, sin duda, el espacio en donde el Berlingo First marca un antes y un después. Tras un exhaustivo análisis de datos en condiciones reales, Stellantis constató que el 80% de los profesionales viaja solo durante su jornada laboral y que al 40% no le interesa una configuración clásica de tres asientos.

La respuesta de Citroën ha sido rediseñar por completo el salpicadero y los paneles de las puertas para optimizar la ergonomía y el espacio, incorporando de serie una solución modular inédita en su segmento.

A nivel estético y estructural, el Citroën Berlingo First mantiene la alabada arquitectura básica de la gama / AFPH

El sistema Flexiseat consiste en un asiento del acompañante totalmente modular que se puede plegar por completo. Al hacerlo, el volumen de carga útil del vehículo aumenta de forma inmediata en 0,5 metros cúbicos.

De manera opcional, se puede añadir una mesa modular al Flexiseat. Esto transforma el asiento en una oficina móvil para trabajar con un ordenador o en una práctica mesita para comer durante los descansos. Lo mejor es su flexibilidad, ya que puede adquirirse e instalarse en cualquier momento del ciclo de vida de la furgoneta.

El interior se complementa con el Dashbox (un salpicadero con dos guanteras y posavasos), el Drive Drawer (un cajón discreto bajo el asiento para portátiles o tablets) y la Moduconsole (una consola central extraíble con posavasos y compartimento cerrado que se puede guardar en la zona de carga).

El sistema Flexiseat consiste en un asiento del acompañante totalmente modular que se puede plegar por completo / AFPH

Para aquellos que excepcionalmente necesiten aprovechar al máximo el espacio delantero, se ofrece esta configuración que incluye un tercer asiento central. Si no se usa, este asiento central se transforma en un compartimento portaobjetos cerrado, se combina con una mesa plegable o se abre para habilitar una trampilla de carga para transportar objetos especialmente largos.

Fiel a su filosofía de facilitar la transición energética sin comprometer el bolsillo del cliente, Citroën despliega una oferta mecánica variada y adaptada a cada necesidad profesional. La versión 100% eléctrica equipa un nuevo motor eléctrico que otorga una autonomía de hasta 270 km, situándose como una de las mejores cifras de la categoría e ideal para el reparto de última milla o zonas de bajas emisiones.

Para los que no quieran una versión electrificada, se mantienen las opciones térmicas tradicionales con tres motores con cambio manual (dos variantes diésel y una de gasolina). El próximo año llegará una versión microhíbrida.

El Citroën Berlingo First llega con la clara misión de dinamizar la renovación de flotas, apoyar a autónomos, pymes y empresas de nueva creación. Para lograrlo, Stellantis ha recurrido a fuertes economías de escala que permiten ofrecer este modelo con un precio de partida inferior al del resto de la gama, aplicable tanto a las versiones térmicas como a las eléctricas de batería.

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A partir del mes de septiembre se aceptarán pedidos, y las primeras unidades llegarán a los concesionarios en el mes de noviembre.