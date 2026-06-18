Hyundai Staria Hybrid: el monovolumen que sobrevivió al SUV

El Hyundai Staria Hybrid recupera una idea que muchos habían olvidado desde la llegada del SUV: para viajar con espacio real, confort, muchas plazas y practicidad, un gran monovolumen sigue siendo una de las mejores soluciones posibles.

Antes de conducirlo, el tamaño del Staria impone. Parece enorme, casi desmesurado en un mundo donde los SUV familiares han ocupado el espacio de los coches familiares, los monovolúmenes grandes y buena parte del sentido común. Pero basta pasar un rato al volante para que esa primera impresión cambie.

Prueba del Hyundai Staria / Edgar Vivó

Este Hyundai no se siente como un coche anticuado ni como una furgoneta maquillada. Se siente como un turismo convencional, por lo fácil que resulta conducirlo. Sus dimensiones están ahí y no conviene olvidarlas: es largo, ancho y alto, y exige cierto cuidado en aparcamientos, calles estrechas o maniobras cerradas. Pero una vez asumido ese volumen, el coche se maneja de forma sencilla. La posición de conducción elevada ayuda mucho. En ciudad hay que conducirlo con previsión, pero no con tensión. Las maniobras son más sencillas de lo que su tamaño sugiere y la dirección ligera ayuda a moverlo con soltura. No pretende ser un coche urbano, evidentemente, pero tampoco convierte cada desplazamiento en una preocupación.

Pero donde el Staria convence de verdad es viajando. Ahí se entiende realmente su planteamiento. En carretera y autopista transmite aplomo, estabilidad y una gran sensación de seguridad. No invita a correr ni busca un tacto deportivo, pero sí permite mantener ritmos altos gracias a su aplomo y buena respuesta del motor. La carrocería alta deja notar ciertas inercias en curvas o cambios de apoyo, algo lógico en un vehículo de este formato, pero nunca aparece una sensación de torpeza.

La suspensión está claramente orientada al confort de marcha. Filtra bien y hace que los kilómetros pasen sin fatiga. La dirección, por su parte, tiene un tacto ligero, pensado para que el conductor no tenga que pelearse con el coche. La frenada también transmite confianza, algo importante en un vehículo de este tamaño y peso.

Prueba del Hyundai Staria / Edgar Vivó

Al final, lo que más destaca no es un dato concreto, sino la sensación general: el Hyundai Staria Hybrid convierte un coche enorme en un compañero de viaje cómodo, estable y sorprendentemente sencillo.

Un híbrido que cumple mejor de lo esperado

El sistema híbrido combina un motor de gasolina 1.6 turbo con apoyo eléctrico para ofrecer 225 CV de potencia conjunta. Puede parecer una cifra simplemente correcta para un vehículo de más de cinco metros, pero en uso real resulta más convincente de lo que uno podría imaginar.

La parte eléctrica ayuda especialmente en los primeros metros, en maniobras y en conducción urbana, donde aporta suavidad, respuesta inmediata y una experiencia de uso muy agradable. No convierte al Staria en un coche rápido ni lo pretende, pero sí consigue que se mueva con soltura. En incorporaciones, adelantamientos o repechos, responde con solvencia incluso viajando cargado. Lo importante es que no transmite sensación de ir justo. Hay fuerza suficiente para el uso normal de una gran familia, para viajar con pasajeros y equipaje, y para afrontar trayectos largos sin esa impresión de que el motor va sufriendo constantemente.

Prueba del Hyundai Staria / Edgar Vivó

También el consumo resulta razonable teniendo en cuenta el tipo de coche que es. No hay milagros: el Staria es grande, alto y tiene una superficie frontal considerable. Pero el sistema híbrido Hyundai ayuda a contener el gasto y aporta lógica a un vehículo que, por tamaño y uso, necesita eficiencia, bajo consumo sin renunciar a comodidad.

Un interior pensado para viajar a lo grande

Si por fuera el Staria llama la atención por su diseño futurista, por dentro convence por algo mucho más importante: el espacio. Las puertas laterales correderas son una de esas soluciones que parecen simples hasta que las usas a diario. Facilitan muchísimo el acceso a las plazas traseras, especialmente con niños, sillitas o en aparcamientos estrechos.

Interior del Hyundai Staria / Edgar Vivó

Una vez dentro, la sensación es de amplitud total. Hay espacio para piernas, anchura de sobra y una luminosidad que hace que el habitáculo resulte muy agradable. Frente a muchos SUV de siete plazas, donde la tercera fila suele ser un compromiso, el Staria ofrece no sólo un máximo de nueve, plazas sino una respuesta mucho más honesta para quien realmente necesita transportar pasajeros, ya que todas son amplias y confortables.

Los asientos individuales y la configuración interior permiten organizar el espacio con facilidad. Se pueden acomodar niños, adultos, sillitas y equipaje sin tener la sensación de ir encajando piezas a presión. Este es uno de esos coches en los que el lujo no está en aparentar, sino en no discutir por el espacio.

Tercera fila de asientos del Hyundai Staria / Edgar Vivó

La tecnología, las pantallas, los huecos portaobjetos y los elementos de confort refuerzan esa idea de coche pensado para viajar. No se percibe como un vehículo industrial adaptado, sino como un gran turismo familiar con muchísimo sitio y una orientación claramente práctica.

El Hyundai Staria Hybrid nos ha gustado porque tiene muy claro lo que quiere ser. No intenta disfrazarse de SUV, no busca deportividad y no presume de soluciones innecesarias. Su objetivo es mucho más práctico y, precisamente por eso, mucho más convincente: llevar a muchas personas con comodidad, seguridad y espacio real. Es un coche enorme, sí, pero también sorprendentemente fácil de conducir. Es cómodo, estable, amplio y razonable en consumo para su tamaño. Además, tiene un diseño tan distinto que consigue convertir una compra racional en algo con personalidad.

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Segunda fila de asientos del Hyundai Staria / Edgar Vivó

En una época en la que casi todo parece girar alrededor de los SUV, esta prueba del Hyundai Staria Hybrid deja una idea muy clara: el monovolumen prácticamente ha desaparecido sin razón evidente. Para una familia numerosa o para quien necesite viajar de verdad, sigue siendo una de las opciones más inteligentes del mercado.