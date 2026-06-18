El Porsche Taycan 2027 simula un cambio de marchas mecánico

El Porsche Taycan 2027 llega con una actualización que no se centra solo en mejorar cifras, sino también en cambiar la forma en la que el conductor percibe el coche. La novedad que más llama la atención es E-Shift, un sistema que recrea cambios de marcha en un eléctrico mediante sonido, respuesta al volante e indicaciones digitales. Es opcional en la gama Taycan y viene de serie en el Taycan Turbo GT.

Si por algo destacan los coches eléctricos de Porsche es por ser los más parecidos en sensaciones a los deportivos de combustión, transmitiendo una sensación mecánica reconocible para quien viene de un deportivo de combustión. Con E-Shift, la marca busca elevar más si cabe esa sensación en el Taycan. El sistema combina ocho marchas virtuales, un cuentarrevoluciones simulado, indicador de marcha, luz de cambio y una nueva interpretación del Porsche Electric Sport Sound.

Levas de cambio en el Porsche Taycan 2027 / Porsche

El conductor puede elegir entre modo automático y manual. En el segundo caso, las levas del volante GT Sport permiten pasar por esas ocho relaciones simuladas. La marca también habla de una sensación de cambio perceptible, de un par de retención específico para cada marcha y de un limitador virtual. La idea no es que el coche tenga una caja de cambios tradicional, sino que la aceleración, el sonido y la retención resulten más cercanos a lo que muchos conductores asocian con una conducción deportiva.

Más batería

La actualización también toca una parte mucho más práctica del coche. Porsche indica que la batería Performance Battery Plus de 105 kWh pasa a estar disponible de serie en la gama, y concreta que las variantes Taycan, Taycan 4 y Taycan 4S la incorporan como equipamiento estándar. Esta batería admite una potencia máxima de carga de 320 kW en estaciones rápidas de corriente continua de 800 voltios compatibles.

Cuadro de instrumentos con marchas simuladas en Porsche Taycan 2027 / Porsche

El Taycan añade además un nuevo indicador del estado de salud de la batería, un dato útil para seguir la evolución del componente más importante del coche con el paso del tiempo. No se facilitan cifras de autonomía, consumo ni tiempos concretos de carga, por lo que no es posible valorar con precisión cuánto cambia el uso diario respecto al modelo anterior. La toma de carga también cambia en los modelos Taycan, aunque con una excepción. Salvo el Taycan Turbo GT con paquete Weissach, el coche incorpora ahora un puerto de carga rápida NACS en la aleta del lado del acompañante. En la aleta del conductor se mantiene el puerto de corriente alterna J1772, y Porsche entregará un adaptador CCS.

El Taycan Turbo GT puede recibir, cuando equipa el paquete Weissach, un Manthey Kit opcional. Incluye cambios aerodinámicos, un nuevo conjunto de llantas y neumáticos, frenos delanteros de mayor tamaño y ajustes revisados de suspensión y grupo propulsor. Un Taycan con este kit marcó un tiempo de 6:55.553 minutos en Nürburgring.

Nuevo software y más personalización

Dentro, el cambio pasa por una nueva generación del sistema de infoentretenimiento. El Porsche Digital Interaction introduce un diseño más limpio, widgets configurables y un modelo 3D del vehículo en el color del coche del cliente. Ese modelo puede girarse libremente y sirve para acceder a funciones principales del vehículo.

El nuevo Porsche Communication Management promete hasta cinco veces más capacidad de cálculo que antes, lo que debería traducirse en menús más ágiles y respuestas más rápidas. La integración de Apple CarPlay y Android Auto se amplía, mientras que la navegación añade cálculo online de rutas, edificios en 3D y un Charging Planner optimizado para planificar paradas de carga.

Porsche Taycan 2027 / Porsche

El control por voz gana protagonismo con Voice Pilot apoyado en inteligencia artificial. Permite manejar navegación, funciones del coche, contenidos multimedia y algunas aplicaciones. También acepta preguntas encadenadas sin repetir “Hey Porsche”, permite buscar puntos de interés con soporte de Google y hasta abrir la tapa de carga mediante un comando de voz. El manual del propietario también puede consultarse por voz mediante consejos y guías.

Porsche añade actualizaciones OTA completas para el sistema de infoentretenimiento, que se descargan y, tras la confirmación del cliente, se instalan en segundo plano. La bandeja para el móvil adopta tecnología de anillo magnético y carga inalámbrica de hasta 25 vatios, aproximadamente 1,5 veces más rápida que antes.

La personalización suma la aplicación Themes, que permite modificar la atmósfera digital mediante distintos mundos de color combinables con la iluminación ambiental. El catálogo Paint to Sample se amplía hasta 153 colores, con 16 tonos nuevos, entre ellos Shark Blue, Python Green, Loretta Purple y Rose Red.

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Las versiones Taycan 2027 con estas novedades ya pueden pedirse en el mercado estadounidense, y las entregas comenzarán en otoño de 2026. El precio de partida anunciado es de 111.900 dólares para el Taycan de propulsión trasera, aunque todavía no se sabe nada su precio ni de tiempos de entrega en España.