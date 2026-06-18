En 1991 llegaba al mercado el primer Opel Astra. Un modelo tomaba el relevo de otro vehículo histórico, el Opel Kadett. Treinta y cinco años después llega una nueva generación, que viene cargada de novedades, tanto en su interior como en su exterior.

Nuevo Opel Astra: Más maduro, con un gran salto de calidad / Opel

El cambio más evidente se encuentra en el diseño exterior. Opel ha apostado por una imagen mucho más sofisticada y deportiva, alejándose de las líneas conservadoras de generaciones anteriores. El protagonismo recae en el nuevo frontal Opel Vizor, una solución estética que integra en una única superficie negra elementos como los faros, la parrilla y diversos sensores de asistencia a la conducción.

La silueta mantiene las proporciones clásicas de un compacto de cinco puertas, aunque ahora presenta una imagen más baja y musculosa. Las líneas son más limpias, con superficies tensas y una aerodinámica optimizada. En la zaga destacan unos pilotos estilizados y un portón de diseño limpio que transmite modernidad sin recurrir a excesos estéticos.

El resultado es un coche que gana presencia visual y que, por primera vez en mucho tiempo, puede presumir de una personalidad claramente diferenciada dentro de un segmento especialmente competitivo.

Opel ha apostado por una imagen mucho más sofisticada y deportiva / R.R.

Si el exterior supone una evolución importante, el habitáculo representa una auténtica revolución. Opel ha transformado por completo el puesto de conducción con la incorporación del denominado “Pure Panel”, una superficie digital formada por dos pantallas integradas que eliminan gran parte de los botones tradicionales.

La instrumentación digital y el sistema multimedia ofrecen una presentación moderna, con gráficos claros y una respuesta rápida. Además, la marca ha mantenido algunos mandos físicos para funciones esenciales como la climatización, una decisión que mejora la ergonomía y evita distracciones durante la conducción.

Otro de los puntos fuertes son los asientos ergonómicos certificados por la organización alemana AGR, especialmente recomendables para quienes realizan largos desplazamientos. Sujeción, confort y múltiples reglajes convierten al Astra en una referencia dentro de su categoría en este apartado.

Si el exterior supone una evolución importante, el habitáculo representa una auténtica revolución / R.R.

La gama mecánica refleja la transformación que vive actualmente la industria del automóvil. El Astra ofrece motores de gasolina y diésel de última generación, pero el verdadero protagonismo corresponde a las variantes electrificadas.

Las versiones híbridas enchufables combinan un motor de gasolina con un sistema eléctrico que permite circular durante decenas de kilómetros en modo completamente eléctrico. Esta tecnología reduce consumos y emisiones, además de ofrecer una respuesta más contundente gracias al apoyo instantáneo del motor eléctrico.

También destaca la llegada de variantes cien por cien eléctricas, que amplían el abanico de posibilidades para quienes buscan una movilidad libre de emisiones locales. Estas versiones sitúan al compacto alemán en plena sintonía con las tendencias actuales del mercado europeo.

En carretera, el Astra mantiene el equilibrio tradicional de Opel entre confort y estabilidad. La plataforma utilizada aporta una mayor rigidez estructural, lo que se traduce en un comportamiento más preciso en curva y una mejor calidad de rodadura. La dirección resulta directa y el aislamiento acústico ha mejorado de forma apreciable respecto a su predecesor.

Noticias relacionadas

Nuevo Opel Astra: Más maduro, con un gran salto de calidad / Opel

La nueva generación del Opel Astra incorpora, además, una amplia batería de sistemas de ayuda a la conducción. Entre ellos figuran el control de crucero adaptativo, el mantenimiento activo de carril, la frenada automática de emergencia, el reconocimiento de señales de tráfico y los sistemas de vigilancia del entorno.