Durante años, el mundo de la moto ha estado rodeado de una cultura propia. Saludos entre usuarios en carretera, concentraciones, rutas compartidas, un lenguaje particular y una forma de entender la movilidad que va mucho más allá del simple desplazamiento. Sin embargo, ahora la ciencia aporta nuevos argumentos para explicar por qué los moteros parecen diferentes. Y no se trata únicamente de una cuestión de estilo de vida. Según un estudio impulsado por AMV, especialista en seguros de moto, en colaboración con el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, quienes utilizan la moto de forma habitual no solo se mueven de manera distinta, sino que también piensan de forma diferente.

Un estudio de AMV demuestra que los moteros piensan diferente / AMV

La investigación, presentada en Madrid el 17 de junio de 2026, analizó a grupos de motoristas y no motoristas mediante nueve pruebas neuropsicológicas y diferentes mediciones fisiológicas. Los resultados fueron concluyentes: existen diferencias significativas entre ambos colectivos en aspectos relacionados con la agilidad mental, la creatividad, la capacidad de adaptación, la gestión emocional e incluso la empatía.

Uno de los hallazgos más llamativos tiene que ver con la capacidad para resolver problemas. Los participantes que utilizaban la moto de manera habitual demostraron una mayor rapidez de procesamiento de la información, una mejor planificación mental y una notable eficiencia a la hora de encontrar soluciones. En concreto, mostraron un 11,8% más de agilidad y fluidez mental y fueron un 12,6% más rápidos procesando información que los no motoristas.

Esta ventaja cognitiva también se reflejó en la resolución práctica de tareas complejas. Los moteros planificaban un 12% mejor las acciones necesarias para resolver un problema y cometían hasta un 36,5% menos de errores durante el proceso. Dicho de otro modo, no solo encontraban soluciones más rápidamente, sino que además las encontraban con mayor precisión.

Un estudio de AMV demuestra que los moteros piensan diferente / AMV

La creatividad también apareció como uno de los grandes factores diferenciales. Los resultados del estudio mostraron que los usuarios de motocicleta presentaban un 48,3% más de capacidad para generar ideas alternativas y plantear respuestas novedosas ante situaciones complejas. Una cifra especialmente relevante en una época donde la creatividad y la capacidad de adaptación se consideran competencias fundamentales tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Aunque pueda parecer sorprendente, muchos de estos resultados encuentran una explicación lógica en la propia experiencia de conducir una moto. Circular sobre dos ruedas obliga a anticiparse constantemente a las circunstancias del entorno, interpretar riesgos, reaccionar con rapidez y tomar decisiones en fracciones de segundo. Todo ello supone un entrenamiento continuo para determinadas habilidades cognitivas.

Pero si los datos relacionados con la capacidad mental son llamativos, los resultados en el plano emocional no se quedan atrás. El estudio concluyó que los moteros presentan una tendencia significativamente menor a experimentar ansiedad y estrés. Concretamente, registraron un 55% menos de ansiedad general y un 45% menos de estrés percibido que los participantes que no utilizan motocicletas.

Esta diferencia no solo apareció en los cuestionarios psicológicos. Las mediciones fisiológicas realizadas durante la investigación reforzaron las conclusiones. Los participantes no motoristas mostraron niveles más elevados de activación fisiológica, especialmente en parámetros relacionados con la frecuencia cardíaca y la respuesta del sistema nervioso autónomo. Según los investigadores, estos indicadores son coherentes con una mayor predisposición al estrés y la ansiedad.

En un contexto social donde los trastornos relacionados con la ansiedad se han convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública, estos resultados aportan una nueva perspectiva sobre los beneficios que puede generar el uso habitual de la motocicleta. Más allá de la movilidad, la sensación de libertad, concentración y conexión con el entorno podría desempeñar un papel importante en el bienestar psicológico de los usuarios.

Un estudio de AMV demuestra que los moteros piensan diferente / AMV

La investigación también abordó otro aspecto tradicionalmente asociado al colectivo motero: el compañerismo. Quienes frecuentan el mundo de las dos ruedas conocen bien esa solidaridad que suele manifestarse en carretera, desde una simple señal de saludo hasta la ayuda prestada a otro usuario en caso de necesidad.

Los datos obtenidos parecen respaldar esa percepción. Los motoristas evaluados demostraron una capacidad un 15% superior para ponerse en el lugar de otras personas y obtuvieron resultados un 24% mejores a la hora de interpretar emociones y estados mentales ajenos. En definitiva, mostraron mayores niveles de empatía cognitiva y emocional.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores utilizaron herramientas reconocidas internacionalmente como el STAI para medir la ansiedad, la escala PSS-14 para evaluar el estrés percibido, el test TECA para analizar la empatía o la prueba CREA para valorar la inteligencia creativa. También se emplearon ejercicios específicos destinados a medir la planificación, la atención, la flexibilidad cognitiva y la capacidad de adaptación ante nuevas situaciones.

Un estudio de AMV demuestra que los moteros piensan diferente / AMV

Desde AMV consideran que este trabajo supone una forma de poner en valor a un colectivo que históricamente ha sido analizado desde una perspectiva relacionada casi exclusivamente con la movilidad. “En AMV llevamos más de 50 años entendiendo las necesidades de los moteros. Con este estudio hemos querido meternos en su ‘casco’, literalmente, y demostrar algo que ya intuíamos: que el hecho de montar en moto te hace desarrollar más (y mejor) ciertas habilidades que no solo afectan a la conducción, sino a la vida en general”, explica Audrey Pujol, directora de Comunicación y Marketing de AMV España y Francia.

Respecto a los resultados fisiológicos, Bruno Ribeiro, profesor del Área de Psicología y miembro del grupo investigador de Genoarquitectura Funcional de la Universidad de Murcia, señala que: “El grupo de no motoristas presentó una activación fisiológica más elevada, lo que es coherente con el patrón de mayor ansiedad y estrés observado en este grupo en las pruebas emocionales”.

Por su parte, Antonio Roibás, director médico de RX2, centro especializado en Medicina Deportiva donde se desarrollaron las pruebas, destaca la consistencia de los resultados obtenidos: “Cada prueba aporta información específica sobre áreas concretas del funcionamiento psicológico, cognitivo y fisiológico, pero la lectura global de los resultados muestra dos tendencias marcadas que se diferencian en ambos grupos”.

La investigación también encaja con la filosofía de la aseguradora especializada en motos. En palabras de Audrey Pujol: “Los moteros piensan diferente, con el casco, igual que AMV, que llevamos más de cincuenta años pensando diferente para ofrecer a los moteros una solución de seguros que responda a sus necesidades, porque sabemos que los moteros necesitan un seguro que les entienda, que piense como ellos. Por eso, ya hay más de un millón de moteros que confían en AMV”.

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El estudio abre una interesante línea de reflexión sobre la relación entre movilidad y desarrollo cognitivo. Aunque los resultados muestran una correlación clara entre el uso habitual de la moto y determinados beneficios psicológicos, los propios investigadores recuerdan que será necesario seguir profundizando en futuras investigaciones para determinar hasta qué punto estas capacidades son consecuencia directa de la práctica continuada de la conducción sobre dos ruedas o si también intervienen factores de personalidad previos. Lo que sí parece evidente es que, frente a muchos tópicos, los moteros han demostrado que el casco protege bastante más que la cabeza.