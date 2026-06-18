El fraude de los coches siniestrados: miles de vehículos dañados inundan Europa

La compra de un coche de segunda mano puede esconder riesgos que van mucho más allá del desgaste habitual por el uso. Diversas investigaciones internacionales han destapado un complejo entramado de redes del crimen organizado dedicado a introducir en el mercado europeo miles de vehículos procedentes de Estados Unidos que habían sido declarados siniestro total.

Estos automóviles, que arrastraban graves daños estructurales o carecían de elementos esenciales como los airbags, eran comercializados posteriormente entre compradores particulares que desconocían por completo el historial real del vehículo.

La conexión de la mafia en el mercado de ocasión

El verdadero alcance de este fraude económico y vial ha quedado al descubierto tras la operación internacional “Nimmersatt”, un dispositivo coordinado por la Fiscalía Europea (EPPO) con el apoyo de Europol. Entre abril de 2025 y febrero de 2026, un contingente de 1.000 agentes de la policía, aduanas e inspección fiscal llevó a cabo registros simultáneos en varios países de la Unión Europea. El objetivo era desmantelar una organización criminal internacional, con vínculos directos con la mafia italiana 'Ndrangheta, especializada en este modelo de negocio ilícito.

Según los datos oficiales facilitados por la Fiscalía Europea, la red utilizó Lituania como la principal puerta de entrada al continente, introduciendo por esta vía al menos 16.500 vehículos. Esta actividad generó más de 144 millones de euros en ingresos ilícitos y provocó un agujero fiscal de, como mínimo, 31 millones de euros en pérdidas tributarias para las administraciones públicas, sin computar los gastos derivados de futuros accidentes o averías materiales.

Un negocio millonario que burlaba las inspecciones técnicas

Los vehículos dañados eran adquiridos en subastas norteamericanas por precios muy bajos -un deportivo podía costar unos 10.000 euros-, se sometían a reparaciones apresuradas con componentes deficientes o falsificados, y se recolocaban en el mercado europeo por importes que rondaban los 50.000 euros.

Además, el punto más crítico de la investigación penal revela cómo estos vehículos lograban sortear los controles de seguridad obligatorios. Las autoridades documentaron muchos casos en los que los automóviles obtuvieron el certificado de aptitud para circular (lo que sería la ITV española) a pesar de sus taras estructurales.

En Alemania, las pesquisas judiciales se saldaron con la investigación de más de 30 profesionales del sector por la emisión de informes falsos. Varios inspectores técnicos resultaron condenados a penas de prisión tras demostrarse la existencia de delitos de soborno y falsificación documental, lo que anuló por completo la función de garantía de seguridad que se presupone en estos organismos oficiales.

El historial del vehículo como herramienta de transparencia

Ante este tipo de situaciones de riesgo, los datos sectoriales analizados por Carfax, proveedor de historiales de vehículos en España y Europa, aportan una perspectiva cuantitativa del problema: solo durante el año 2024, se exportaron cerca de 303.000 vehículos usados desde Estados Unidos hacia Europa.

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De esa cifra, aproximadamente 220.000 unidades habían sido declaradas siniestro total por las compañías aseguradoras estadounidenses antes de salir del país, una condición que les impide volver a ser matriculados en EE. UU., pero que se sortea al llegar al mercado europeo.