El Ecomotion by Ayvens Research Lab 2026 demuestra que una conducción sostenible es posible

La eficiencia energética volvió a situarse en el centro del debate de la movilidad durante la celebración del Ecomotion by Ayvens Research Lab 2026, una iniciativa que, tras casi dos décadas de trayectoria, ha evolucionado desde una competición de consumo hasta convertirse en un auténtico laboratorio de conocimiento sobre la movilidad sostenible y la conducción eficiente.

La edición de este año reunió a 23 fabricantes y 28 vehículos electrificados en un recorrido de más de 300 kilómetros entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León. El objetivo era comprobar hasta qué punto la forma de conducir puede influir en los consumos homologados y evaluar el rendimiento real de las distintas tecnologías de propulsión.

La eficiencia energética volvió a situarse en el centro del debate de la movilidad durante la celebración del Ecomotion by Ayvens Research Lab 2026 / MIGUELEZ / AYVENS

Los vehículos más eficientes de 2026

Los vencedores fueron aquellos modelos capaces de lograr una mayor reducción respecto a sus consumos homologados WLTP de referencia. En la categoría de vehículos eléctricos, el triunfo correspondió al Cupra Tavascan VZ, que consiguió mejorar en un 23,7% su consumo oficial.

Entre los híbridos enchufables, la victoria fue para el BYD ATTO 2 DM-i BOOST, que completó el recorrido con un consumo combinado de 17,4 kWh de energía eléctrica y 6,89 litros de combustible.

Por su parte, el Jeep Compass Altitude se impuso en la categoría de híbridos, registrando una reducción del 24,49% respecto a la cifra WLTP homologada.

Los vencedores fueron aquellos modelos capaces de lograr una mayor reducción respecto a sus consumos homologados WLTP de referencia / MIGUELEZ / AYVENS

El asfalto como banco de pruebas

Más allá de los resultados, el valor del Ecomotion reside en la obtención de datos reales sobre el comportamiento de los vehículos y sobre la influencia que tiene el conductor en la eficiencia final. Durante dos jornadas, los participantes recorrieron carreteras abiertas al tráfico respetando los tiempos fijados por la organización y las normas de circulación, reproduciendo situaciones de uso cotidiano.

Los datos recopilados servirán para elaborar un estudio práctico sobre eficiencia energética y rendimiento en condiciones reales, una información especialmente relevante en un momento en el que la electrificación continúa ganando peso dentro del mercado automovilístico.

La organización desplegó además un importante dispositivo técnico para garantizar la igualdad de condiciones. Todos los vehículos utilizaron neumáticos de baja resistencia a la rodadura, los eléctricos e híbridos enchufables partieron con las baterías completamente cargadas y los híbridos con el depósito lleno. El seguimiento se realizó mediante sistemas de cronometraje y localización de alta precisión.

El equipo formado por Juan Díaz, representante de Hyundai España, y el que suscribe, en representación de Neomotor, participó en la prueba a los mandos de un Hyundai Ioniq 6 / MIGUELEZ / AYVENS

Una participación marcada por la eficiencia

El equipo formado por Juan Díaz, representante de Hyundai España, y el que suscribe, en representación de Neomotor, participó en la prueba a los mandos de un Hyundai Ioniq 6, uno de los vehículos eléctricos más eficientes del mercado. Durante el recorrido logramos registrar un consumo medio de tan solo 10,7 kWh/100 km, una cifra especialmente destacable para una berlina de su tamaño y prestaciones.

Sin embargo, el sistema de clasificación del Ecomotion no premia el consumo absoluto, sino el porcentaje de mejora respecto al consumo homologado WLTP. Precisamente la elevada eficiencia de partida del Ioniq 6, con un consumo oficial de 13,9 kWh/100 km, redujo el margen disponible para mejorar sus registros en comparación con otros participantes. Aunque el resultado obtenido volvió a poner de manifiesto las excelentes credenciales energéticas del modelo coreano, la reducción porcentual conseguida fue inferior a la lograda por los vencedores de la categoría.

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Una circunstancia que demuestra que en una prueba de estas características no basta con consumir poco, sino que resulta determinante la capacidad de mejorar los valores de referencia establecidos por cada fabricante. Un reto que quedará pendiente para la próxima edición.