El peligroso motivo por el que casi todos los conductores creen que conducen mejor que los demás

Prácticamente cualquier conductor está convencido de que conduce mejor que la mayoría. Es una percepción tan extendida que resulta imposible desde un punto de vista estadístico, pero que tiene una explicación psicológica muy concreta. Y lo más preocupante es que este exceso de confianza puede influir directamente en la seguridad vial.

La sensación de controlar plenamente lo que ocurre al volante es algo habitual. El conductor que acelera cuando el semáforo está a punto de cambiar, el que circula pegado al vehículo de delante o el que nunca abandona el carril central suele pensar que sus decisiones son correctas porque considera que tiene más habilidad que el resto. Sin embargo, numerosos estudios demuestran que la mayoría de las personas sobrevaloran sus capacidades al volante.

El efecto que hace creer a casi todos que son mejores conductores

Este fenómeno se conoce como efecto Wobegon o superioridad ilusoria. En 1981, el psicólogo sueco Ola Svenson realizó un estudio en el que pidió a varios conductores que compararan sus habilidades con las del resto. El resultado fue llamativo: el 88% aseguró conducir por encima de la media y el 77% afirmó ser más seguro que el conductor promedio.

Décadas después, una investigación realizada con más de 1.200 participantes llegó a conclusiones similares. El 93% se consideraba más hábil que la media y el 91% creía conducir de forma más segura que el resto de usuarios de la vía.

La explicación está relacionada con la denominada ilusión de control, un concepto estudiado por la psicóloga Ellen Langer. Las personas tienden a pensar que dominan situaciones que en realidad dependen de múltiples factores. Al volante, el simple hecho de acelerar, frenar o girar el volante refuerza esa sensación de control absoluto.

La sensación de controlar plenamente lo que ocurre al volante es algo habitual / Archivo

La experiencia no siempre convierte en mejor conductor

Uno de los aspectos más llamativos es que la experiencia no elimina este sesgo. De hecho, en muchos casos ocurre justo lo contrario. Cuantos más años lleva una persona conduciendo, más confianza suele desarrollar en sus capacidades, aunque su nivel real de habilidad no haya mejorado en la misma proporción.

Esa confianza excesiva puede traducirse en conductas más arriesgadas. El clásico "tranquilo, que yo controlo" lleva a muchos conductores a asumir riesgos que no asumirían si fueran plenamente conscientes de sus limitaciones.

Los estudios también muestran que esta percepción apenas cambia incluso después de sufrir un accidente. Una investigación realizada en los años sesenta comparó a conductores implicados en siniestros de los que habían sido responsables con otros sin historial de accidentes. Ambos grupos siguieron valorando sus capacidades por encima de la media, atribuyendo los accidentes a factores externos.

Un problema para las campañas de seguridad vial

Este exceso de confianza también dificulta el trabajo de las campañas de concienciación. Muchos conductores interpretan que los mensajes sobre velocidad, distracciones o distancia de seguridad van dirigidos a otros usuarios, pero no a ellos mismos.

Los psicólogos denominan a este fenómeno efecto de tercera persona. El conductor que ve un anuncio sobre los peligros de usar el móvil al volante suele pensar que él no forma parte del problema. Lo mismo ocurre con las campañas contra el exceso de velocidad o el consumo de alcohol.

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Por eso, los expertos consideran que uno de los grandes retos de la seguridad vial sigue siendo combatir esta falsa sensación de superioridad al volante. Porque, aunque casi todos crean conducir mejor que los demás, la realidad demuestra que no puede ser cierto. Y precisamente ahí reside buena parte del problema.