El nuevo Audi A6 allroad 2026 crece en polivalencia

El Audi A6 allroad quiere seguir siendo en pleno 2026 una referencia en polivalencia, por lo que en su última actualización mejora sus prestaciones sobre cualquier superficie a la vez que ofrece una gama mecánica adaptada a los nuevos tiempos. La quinta generación mantiene el formato Avant elevado, añade una carrocería más ancha y estrena una versión híbrida enchufable junto al conocido planteamiento diésel de seis cilindros. Los pedidos se abren el 18 de junio de 2026 y su llegada a los concesionarios está prevista para otoño.

La novedad más evidente está en sus proporciones. El nuevo A6 allroad mide 5.016 mm de largo, 1.986 mm de ancho sin retrovisores y entre 1.479 y 1.508 mm de alto. Frente al A6 Avant, la carrocería gana 111 mm de anchura, y también crece respecto al anterior A6 allroad, con 84 mm más. La distancia entre ejes aumenta hasta los 2,93 metros, 55 mm más que antes, mientras que la vía trasera suma 70 mm. No es solo una cuestión estética, ya que esa mayor pisada busca reforzar estabilidad y capacidad para circular por caminos con más seguridad.

Audi A6 allroad quattro / TSP

El diseño mantiene los rasgos propios de la familia A6, pero Audi le da al allroad un tratamiento más robusto en la parte baja de la carrocería. Lleva protecciones específicas, pasos de rueda marcados, parrilla Singleframe con diseño propio, llantas de 20 pulgadas de serie y opciones de hasta 21 pulgadas. La altura libre al suelo aumenta 34 mm frente al A6 Avant, una diferencia importante para un coche que no pretende ser un todoterreno puro, pero sí un familiar menos limitado cuando aparece una pista, nieve o un camino roto.

Dentro, el salto va por la vía digital. El salpicadero integra el MMI panoramic display, formado por el Audi virtual cockpit de 11,9 pulgadas, la pantalla central de 14,5 pulgadas y una pantalla para el acompañante de 10,9 pulgadas. También aparecen faros Matrix LED digitales, pilotos OLED digitales 2.0, climatizador de cuatro zonas de serie en España, asientos multicontorno con ventilación y masaje disponibles, techo panorámico de opacidad regulable y asistente de voz con integración de ChatGPT.

Audi A6 allroad quattro / TSP

El maletero ofrece entre 466 y 1.497 litros en las versiones convencionales, mientras que el e-hybrid se queda entre 404 y 1.423 litros. La segunda fila se abate en proporción 40:20:40 y el portón eléctrico es de serie. La capacidad de remolque llega a 2.000 kg en el e-hybrid y a 2.500 kg en el V6 TDI, 400 kg más que en el A6 Avant en el caso del diésel. El precio parte de 88.450 euros para el e-hybrid y de 90.275 euros para el TDI.

Más altura y suspensión neumática

La suspensión neumática adaptativa viene de serie y es una de las claves de este coche. Tiene un margen de ajuste de 55 mm, 25 mm más que en el A6 Avant, y permite variar la altura según el modo de conducción. En los programas offroad y offroad+ eleva la carrocería 15 mm adicionales, mientras que la función de elevación suma otros 20 mm a baja velocidad para superar zonas más complicadas. Si se superan los 85 km/h en los modos todoterreno, el sistema vuelve a la altura normal para mejorar la eficiencia.

Interior del Audi A6 allroad / Audi

También equipa dirección progresiva y puede montar dirección en las cuatro ruedas. Esta última es de serie en el e-hybrid y opcional en el TDI. A baja velocidad, las ruedas traseras giran en sentido contrario a las delanteras hasta cinco grados, lo que reduce el radio de giro hasta un metro. A velocidades medias y altas, giran en el mismo sentido hasta dos grados para mejorar estabilidad y precisión. En un coche de más de cinco metros, esta solución tiene sentido tanto para maniobrar en ciudad como para moverse por carreteras estrechas.

Dos motores electrificados y tracción quattro

La gama arranca con el A6 allroad e-hybrid quattro, que combina un motor 2.0 TFSI con un motor para otorgar una potencia total es de 367 CV, con 500 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos, alcanza 250 km/h y monta una batería de 25,9 kWh brutos, 20,7 kWh netos, con hasta 95 km de autonomía eléctrica WLTP. La recarga en corriente alterna admite hasta 11 kW y una carga completa tarda unas dos horas y media.

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Maletero del Audi A6 allroad / Audi

La alternativa diésel es el Audi A6 allroad 3.0 V6 TDI quattro, con 299 CV y 580 Nm. Usa tecnología MHEV plus, un generador del sistema de propulsión capaz de aportar hasta 18 kW y un compresor eléctrico para mejorar la respuesta. También declara 5,4 segundos en el 0 a 100 km/h y 250 km/h de velocidad máxima. En consumo, el TDI anuncia entre 6,4 y 5,8 l/100 km, mientras que el e-hybrid homologa entre 2,9 y 2,6 l/100 km y entre 16,2 y 15,7 kWh/100 km.