El grupo automovilístico chino Changan confirma en Barcelona que abrirá su sede europea en España

España sigue siendo la puerta de entrada de las marcas de automóviles chinas en Europa, y Barcelona se confirma como el epicentro de su eje logístico de penetración en un mercado que atisban muy atractivo. Además, tras la confirmación hace unos meses de la instalación del cuartel general para Europa del grupo Chery en Cornellà (Barcelona), otro grupo chino, Changan, ha anunciado hoy durante la presentación de su modelo Deepal S05 PHEV en la capital catalana que este viernes inaugurará en Alcobendas (Madrid) su centro de decisión europeo.

Con ello son ya dos grandes consorcios automovilísticos de China los que eligen España para focalizar su presencia en Europa. Si a eso sumamos el anuncio de SAIC de construir un centro de producción en Galicia, la apuesta de Geely con la adquisición de una parte de la planta de Ford en Almussafes, la entrada en producción de modelos de Leapmotor en Zaragoza y Madrid, la llegada de los modelos pick up de Dongfeng para la planta de Santana Motors en Linares y la realidad productiva de Chery con Ebro en Barcelona, podemos afirmar sin dudar que China se abre a Europa desde España.

Ethan Yin, el director adjunto de Changan para Europa, ha señalado que "España es un buen punto de entrada para nosotros. Todos los fabricantes de coches chinos están interesados en aprovechar la oportunidad que supone fabricar en España, y en Changan también lo creemos, aunque no tenemos nada cerrado en concreto aunque mantenemos todas las opciones abiertas". La idea de la compañía china pasa tanto por conseguir un acuerdo con otro fabricante (como hace Chery con Ebro o Stellantis con Leapmotor) como por crear una planta de producción en nuestro país.

Equipo de Changan en Barcelona / Changan

Changan ha presentado en Barcelona su nueva generación de vehículos híbridos enchufables (PHEV) dentro del segmento C-SUV con el S05, un coche que acompaña al S07 en su llegada a España. Ethan Yin ha puesto especial énfasis en este modelo ya que supone un paso adelante a la hora de ofrecer un rendimiento sostenible y con un coste muy controlado. "El PHEV es el presente" ha señalado Yin. El responsable europeo también ha apuntado que "con la tecnología Ultra Hybrid estamos ofreciendo unos rendimientos muy buenos, con unas medias de consumo ajustadas. Recientemente hemos realizado varios trayectos de más de mil kilómetros por Portugal, España, Francia e Italia sin tener que poner gasolina ni enchufar la batería De Lisboa a Barcelona, pasando por Madrid sin repostar ni recargar, todo un éxito". Yin también adelantó los precios del nuevo modelo Deepal S05 PHEV que se situará en 33.990 euros para la versión de acceso.

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Volviendo al anuncio de la nueva sede de la compañia para el mercado europeo y según apunta La Tribuna de Automoción, la inauguración de este viernes se realizará en una instalación de más de mil metros cuadrados en Alcobendas que dará servicio tanto a la actividad comercial en España como para el resto de Europa. Catalunya también formará parte de este eje de Changan en Europa ya que el Port de Barcelona será el escenario logístico para la compañía, tanto para la llegada de los barcos con los coches procedentes de Chongqing (China) como para todos los trámites aduaneros. Hace apenas una semana fueron los coches Ora 5 de Great Wall Motors (GWM) y los Lepas L8 de Chery los que desembarcaron en Barcelona, a donde hace ya tiempo que están llegando los modelos de Omoda y Jaecoo.