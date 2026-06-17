Novedad
La DGT endurece las normas en carretera: así te afectará la nueva prohibición de adelantamiento en 2026
Los turismos no podrán adelantar a camiones de más de 7.500 kilos en determinados tramos y horarios cuando la restricción esté activada mediante señalización específica
La gestión del tráfico en España sigue evolucionando para adaptarse al aumento de la movilidad y a la creciente presencia de vehículos en las principales vías del país. En los últimos años, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha apostado por medidas cada vez más dinámicas para mejorar la seguridad vial y reducir las retenciones, utilizando herramientas como límites de velocidad variables, paneles informativos o restricciones temporales de circulación.
Dentro de esta estrategia se enmarca una de las novedades que entrarán en vigor a partir de 2026. La DGT podrá prohibir el adelantamiento a vehículos pesados de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada (MMA) en determinados tramos de carretera y durante franjas horarias concretas. La medida aparece recogida en la resolución de medidas especiales de regulación del tráfico para el próximo año y busca favorecer una circulación más fluida en momentos de alta intensidad.
Cuando esta restricción esté activa, los conductores de turismos y vehículos ligeros no podrán adelantar a camiones o conjuntos de vehículos pesados en los tramos afectados, incluso si circulan por autopistas o autovías. La prohibición no será permanente, sino que se aplicará únicamente en situaciones específicas, como operaciones salida y retorno, fines de semana con gran volumen de tráfico o periodos vacacionales.
Restricciones temporales y señalización variable
La activación de esta medida se realizará mediante paneles de mensaje variable y señalización temporal instalada en la vía. Por ello, Tráfico recuerda que los conductores deberán prestar atención a las indicaciones mostradas en carretera, ya que estas tienen prioridad sobre las normas generales de circulación mientras permanezcan activas.
El incumplimiento de la señalización podrá derivar en sanciones, ya que las restricciones tendrán carácter obligatorio desde el momento en que sean anunciadas por los sistemas de gestión del tráfico.
Menos retenciones y más seguridad
La DGT considera que los adelantamientos entre vehículos de gran tamaño son una de las causas habituales de ralentizaciones en vías con elevada densidad circulatoria. Estas maniobras suelen prolongarse durante varios segundos y generan importantes reducciones de velocidad en los carriles afectados.
Con esta nueva regulación se pretende minimizar los cuellos de botella y reducir el riesgo de accidentes en momentos especialmente sensibles, favoreciendo una circulación más uniforme y segura para todos los usuarios de la vía.
También habrá limitaciones para el transporte pesado
La resolución contempla además restricciones específicas a la circulación de determinados vehículos pesados en fechas y tramos concretos. No obstante, seguirán existiendo excepciones para servicios esenciales como el transporte de mercancías perecederas, vehículos de auxilio en carretera o servicios postales.
Las limitaciones se aplicarán principalmente en algunas de las carreteras con mayor intensidad de tráfico del país, especialmente durante los desplazamientos masivos asociados a vacaciones, puentes y operaciones especiales organizadas por la DGT.
Con esta medida, Tráfico refuerza su apuesta por una gestión cada vez más flexible e inteligente de la circulación, adaptando las restricciones a las necesidades reales de cada momento para mejorar la seguridad y la fluidez en las carreteras españolas.
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