Las claves para descubrir si un coche de segunda mano ha sufrido un golpe grave

Comprar un coche de segunda mano puede suponer un importante ahorro, pero también implica ciertos riesgos. Uno de los más importantes es adquirir un vehículo que haya sufrido un accidente grave y cuya reparación no se haya realizado correctamente. Por eso, antes de cerrar la compra, conviene revisar algunos detalles que pueden revelar daños estructurales ocultos.

La documentación, el primer paso

Antes de examinar el coche, es recomendable solicitar un informe de la DGT para conocer su historial. Este documento puede mostrar incidencias relevantes, como bajas temporales o determinadas cargas administrativas. Sin embargo, no siempre recoge todos los accidentes, especialmente aquellos que fueron reparados de forma privada.

Para completar la información, también existen plataformas especializadas que permiten consultar historiales de siniestros y reparaciones registradas.

Diferenciar un daño estético de uno estructural

No todos los golpes tienen la misma importancia. Un arañazo, una aleta abollada o un paragolpes reparado suelen considerarse daños estéticos y no afectan a la seguridad del vehículo.

La situación cambia cuando el impacto alcanza elementos estructurales como los largueros del chasis, los pilares de la carrocería o las torretas de suspensión. Una reparación deficiente en estas zonas puede provocar problemas de estabilidad, desgaste irregular de neumáticos o una menor capacidad de protección en caso de accidente.

No todos los golpes tienen la misma importancia / Freepik

La prueba del imán y otros indicios

Uno de los métodos más conocidos para detectar reparaciones es pasar un pequeño imán por la carrocería. Si en alguna zona pierde fuerza de adherencia, podría indicar una acumulación excesiva de masilla para ocultar un golpe.

Además, conviene revisar los bordes de puertas, pasos de rueda y uniones entre paneles. Diferencias de color, rugosidades o restos de pintura pueden ser señales de que el vehículo ha sido repintado.

Revisar las lunas puede aportar pistas

Los cristales del coche incorporan marcas que indican su fecha de fabricación. Lo habitual es que todas las lunas tengan fechas similares y acordes al año de matriculación. Si una ha sido sustituida no significa necesariamente que el coche haya sufrido un accidente grave, pero puede resultar sospechoso si coincide con otras señales de reparación en la misma zona.

Tornillos, bisagras y alineaciones

Otro punto clave es observar los tornillos que sujetan las aletas, el capó o las puertas. Si presentan marcas de herramientas, pintura saltada o señales de desmontaje, es probable que esas piezas hayan sido sustituidas o reparadas.

También es importante comprobar que las puertas, el maletero y el capó cierran correctamente. Las separaciones entre paneles deben ser uniformes. Holguras irregulares, cierres forzados o desajustes visibles suelen ser indicios de que la estructura del vehículo pudo verse afectada por un impacto.

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Una revisión que puede evitar muchos problemas

Detectar un golpe estructural no siempre es sencillo, pero prestar atención a estos detalles puede ayudar a identificar posibles problemas antes de comprar. En cualquier caso, si existen dudas sobre el estado real del vehículo, lo más aconsejable es acudir a un taller o a un perito especializado para realizar una inspección profesional. Una pequeña inversión previa puede evitar futuras averías y garantizar una compra mucho más segura.