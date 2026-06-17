En un mercado donde cada vez es más habitual encontrarse con motos cargadas de electrónica, pantallas gigantes y precios que no dejan de crecer, CFMOTO ha decidido nadar a contracorriente. La nueva 250 DUAL llega con una propuesta sencilla pero muy clara: ofrecer una auténtica moto trail capaz de moverse por ciudad, carretera y pistas de tierra sin complicaciones y, sobre todo, sin poner en aprietos el bolsillo.

Porque si hay algo que llama la atención de esta nueva incorporación al catálogo de la firma china es su precio. Con una tarifa de tan solo 2.995 euros, la CFMOTO 250 DUAL se sitúa como una de las opciones más asequibles del mercado para quienes buscan iniciarse en el mundo trail o simplemente necesitan una moto práctica y polivalente para el día a día.

CFMOTO 250 DUAL: la trail de acceso que recupera la esencia de las motos de siempre / CFMOTO

La receta no es nueva, pero sigue funcionando. Un motor monocilíndrico, un chasis tubular de acero, suspensiones de largo recorrido y ruedas de gran diámetro son los ingredientes de una fórmula que durante décadas ha demostrado su eficacia. Y precisamente ahí radica parte del atractivo de esta moto.

Su propulsor monocilíndrico de 249,2 cc, refrigerado por líquido e impulsado mediante inyección electrónica, desarrolla 24 CV a 8.000 rpm y un par máximo de 22,5 Nm a 7.000 rpm. Sobre el papel pueden parecer cifras modestas, pero encajan perfectamente con la filosofía del modelo. Se trata de una potencia suficiente para desplazamientos urbanos, trayectos interurbanos e incluso escapadas de fin de semana por carreteras secundarias o caminos de tierra.

Además, el cambio de seis velocidades permite aprovechar correctamente la entrega del motor, mientras que el embrague multidisco en baño de aceite garantiza un funcionamiento suave y fiable. No busca impresionar con prestaciones espectaculares, sino ofrecer un comportamiento equilibrado y fácil de aprovechar por cualquier usuario.

La parte ciclo también responde a ese planteamiento lógico. El chasis tubular de acero busca combinar resistencia y sencillez, mientras que las suspensiones YUAN aportan el recorrido necesario para afrontar terrenos irregulares. Delante encontramos una horquilla invertida y detrás un amortiguador central, ambos con posibilidad de ajuste para adaptar el comportamiento al peso transportado o al tipo de recorrido.

CFMOTO 250 DUAL: la trail de acceso que recupera la esencia de las motos de siempre / CFMOTO

Uno de los aspectos más interesantes es su configuración de ruedas. La combinación de llanta delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas es la misma que encontramos en motos de orientación claramente aventurera. Esta configuración permite afrontar pistas y caminos con una solvencia muy superior a la de otras motos de iniciación más enfocadas al asfalto.

A ello contribuye también una generosa altura libre al suelo que facilita superar obstáculos y zonas rotas sin temor a rozar los bajos. Evidentemente no estamos ante una enduro, pero sí ante una moto capaz de abandonar el asfalto con garantías.

La frenada corre a cargo de un disco delantero de 265 mm con pinza flotante de doble pistón y un disco trasero de 220 mm, ambos respaldados por un sistema ABS que aporta un plus de seguridad tanto en carretera como en superficies de baja adherencia.

Otro de los argumentos de peso de esta 250 DUAL es precisamente su peso. Con 154 kilos en orden de marcha, resulta una moto relativamente ligera para su categoría. Esta cifra facilita enormemente las maniobras a baja velocidad, aumenta la confianza de los usuarios menos experimentados y se convierte en una ventaja evidente cuando toca conducir fuera del asfalto.

La autonomía tampoco será un problema. CFMOTO declara un consumo medio de apenas 3,3 litros cada 100 kilómetros. Combinado con un depósito de combustible de 13 litros, permite superar holgadamente los 350 kilómetros entre repostajes, una cifra muy interesante para una moto de orientación aventurera.

CFMOTO 250 DUAL: la trail de acceso que recupera la esencia de las motos de siempre / CFMOTO

En el apartado de equipamiento encontramos más de lo que cabría esperar por este precio. Dispone de iluminación Full LED, una instrumentación LCD con toda la información necesaria y una práctica toma USB tipo A para recargar dispositivos durante la marcha.

Tampoco faltan detalles estéticos que refuerzan su imagen aventurera, con una carrocería compacta, guardabarros elevados y una posición de conducción erguida que invita a explorar más allá de la ciudad. Además, los tres colores disponibles —Verde Lima, Gris Tundra y Blanco Polar— permiten elegir entre una estética más llamativa o más discreta.

La realidad es que la nueva CFMOTO 250 DUAL llega en un momento especialmente interesante. Cada vez existen más usuarios que buscan una moto sencilla, económica y polivalente, alejada de la sofisticación y los costes de mantenimiento de cilindradas superiores. En ese contexto, esta trail de cuarto de litro tiene argumentos sólidos para hacerse un hueco.

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Eso sí, si hubiera un aspecto susceptible de mejora sería la instrumentación. Cumple perfectamente con su cometido, pero en un mercado donde incluso modelos muy económicos empiezan a incorporar conectividad con el teléfono móvil y pantallas más avanzadas, una evolución en este apartado ayudaría a reforzar todavía más una propuesta que, por precio y versatilidad, tiene muy pocos rivales directos.