Carga una Vespa de 100 kilos sobre los hombros y sube una torre de 39 metros para celebrar su 80 aniversario

Hay formas de celebrar un aniversario y luego está la de Günter Schachermayr. El especialista austríaco, conocido por sus espectaculares retos sobre una Vespa, ha querido rendir homenaje a los 80 años del icónico scooter italiano de una manera tan insólita como exigente: cargándolo sobre sus hombros hasta la cima de una torre de 39 metros de altura.

La hazaña tuvo lugar en la torre de vigilancia de Salzkammergut, situada en el bosque de Grünberg, en Gmunden (Alta Austria). La estructura cuenta con una rampa helicoidal de acceso y una inclinación constante de seis grados, un recorrido que Schachermayr debía completar en apenas diez minutos.

Meses de preparación para un reto extremo

Lejos de improvisar, el austríaco se sometió a una intensa preparación física basada en entrenamientos HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad). Durante semanas realizó seis sesiones semanales de dos horas y media con el objetivo de fortalecer la resistencia y la musculatura necesaria para soportar el peso del scooter.

El desafío no estuvo exento de contratiempos. En una prueba previa sufrió un pinzamiento vertebral mientras levantaba la Vespa, provocando que el vehículo cayera al suelo. Tras el incidente, centró gran parte de su preparación en reforzar la espalda y la zona lumbar para evitar una lesión mayor durante el intento definitivo.

Dolor, mareos y un último esfuerzo

Una vez iniciada la ascensión, Schachermayr comprobó rápidamente que mantener el ritmo previsto no sería sencillo. El esfuerzo comenzó a pasar factura a medida que avanzaba por la rampa.

A pesar del agotamiento y del dolor acumulado en el hombro y la columna, el austríaco logró reunir fuerzas para completar los últimos metros y alcanzar la cima de la torre con la Vespa sobre los hombros.

Una celebración muy particular

La espectacular ascensión se suma a la larga lista de desafíos imposibles protagonizados por Schachermayr a lo largo de los años. En esta ocasión, el objetivo era conmemorar el 80 aniversario de Vespa, uno de los scooters más populares y reconocibles del mundo.

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Y lo hizo de la única forma que parece entender el austríaco: llevando al límite su resistencia física para convertir una celebración en todo un récord personal.