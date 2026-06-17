30 años impulsando la movilidad: el renting supera el millón de vehículos en España

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha presentado su Informe Anual 2026, una edición especial con la que conmemora el 30 aniversario de la organización bajo el lema “30 años adelantando el futuro”. El acto contó con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el director general de Tráfico, Pere Navarro; y el director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, Pedro Prieto, además de representantes del sector de la movilidad y las empresas asociadas.

La publicación reúne las reflexiones de administraciones públicas, asociaciones sectoriales, empresas, expertos y periodistas sobre la evolución del renting y su contribución a la transformación de la movilidad en España. El documento destaca el papel de esta fórmula como herramienta para acelerar la renovación del parque automovilístico, impulsar la electrificación, fomentar una movilidad más segura y facilitar el acceso a soluciones de transporte más sostenibles y eficientes.

Del vehículo corporativo al millón de unidades

Uno de los hitos más relevantes recogidos en el informe es que el sector alcanzó en 2025 un parque superior al millón de vehículos, consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido durante las últimas décadas. La evolución histórica refleja con claridad esta transformación: en 1985 apenas existían 84 vehículos en renting; diez años después, en 1995, la cifra ascendía a 37.531 unidades. En 2005 ya se contabilizaban 445.686 vehículos, mientras que en 2015 el parque alcanzaba las 447.623 unidades. El gran salto se ha producido en los últimos años, hasta situarse en 2025 en 1.013.507 vehículos, máximo histórico del sector.

La propia evolución del renting ilustra cómo esta modalidad ha pasado de ser una herramienta vinculada principalmente a grandes empresas a convertirse en una opción cada vez más extendida entre autónomos, pequeñas empresas y particulares. El crecimiento del parque también ha venido acompañado de una mayor presencia en el mercado automovilístico español, donde el renting se ha consolidado como uno de los principales canales de matriculación y renovación de vehículos. En 2025, el sector incorporó 351.287 vehículos, una cifra que representó el 25,74% de todas las matriculaciones registradas en España.

Uno de los hitos más relevantes recogidos en el informe es que el sector alcanzó en 2025 un parque superior al millón de vehículos / Archivo

Un aliado para la electrificación

Precisamente esa evolución fue uno de los aspectos destacados por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante su intervención. El responsable ministerial señaló que el paso de 84 vehículos en 1985 a más de un millón en 2025 constituye un claro ejemplo de la modernización económica y social del país. Asimismo, destacó el papel prescriptor de las compañías de renting en la adopción de vehículos electrificados, contribuyendo a reducir las incertidumbres de empresas y usuarios ante el cambio tecnológico.

El informe dedica además un espacio destacado a las compañías asociadas a la AER, que aportan su visión sobre ámbitos como la digitalización, la conectividad, la innovación, la sostenibilidad y la electrificación. También recoge la actividad institucional desarrollada por la asociación y la evolución territorial del renting en las diferentes comunidades autónomas.

30 años mirando al futuro

José-Martín Castro Acebes, presidente de la AER, subraya en la publicación que el renting se ha convertido en una herramienta imprescindible para avanzar hacia una movilidad más sostenible, eficiente, segura y accesible, al tiempo que reconoce la contribución de las empresas, instituciones y profesionales que han acompañado al sector durante estas tres décadas.

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Con la barrera del millón de vehículos ya superada y una cuota de mercado que supera una cuarta parte de las matriculaciones nacionales, el renting afronta una nueva etapa de crecimiento consolidado. Tres décadas después de la creación de la AER, el sector se ha convertido en un actor clave para la transformación de la movilidad, la renovación del parque automovilístico y la progresiva electrificación del transporte en España.