Los primeros L8 de Lepas, la marca del grupo Chery, desembarcan en el Port de Barcelona

Lepas arranca su singladura en España con la llegada de las primeras unidades de su modelo Lepas L8. El nuevo SUV del segmento C que monta una interesante mecánica hibridas enchufable, aterriza en el mercado español este verano. Los primeros coches han llegado ya al Port de Barcelona para emprender viasje a la red de 50 concesionarios que la marca está abriendo en España.

Los Lepas L8 se producen y ensamblan en Wuhu (China), donde el Grupo Chery tiene sus instalaciones, y tras más de 25 días viajando por mar han llegado al Port de Barcelona. Lo han hecho transportados mediante el sistema Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), una solución logística específica para el transporte internacional de vehículos que permite embarcarlos y desembarcarlos rodando por sus propios medios. Una vez en el Port de Barcelona han pasado los correspondientes procesos aduaneros y las últimas inspecciones técnicas previas a su entrega.

Lepas L8 / Lepas

Brian Yu, Country Manager de Lepas España, ha señalado que "la llegada de las primeras unidades del Lepas L8 Super Hybrid a España representa mucho más que el desembarco de un nuevo vehículo; simboliza el inicio de una nueva etapa para Lepas en uno de los mercados más importantes de Europa. Hemos trabajado intensamente para construir una marca con identidad propia, respaldada por la tecnología y la capacidad industrial del Grupo Chery, y estamos convencidos de que los clientes españoles encontrarán en Lepas una propuesta diferente, donde diseño, innovación y eficiencia conviven de forma natural. Ver los primeros Lepas L8 llegando a nuestros concesionarios es el primer paso de un apasionante camino que acaba de comenzar".

Lepas L8 / Lepas

El Lepas L8 Super Hybrid es solo el primer paso de una ambiciosa ofensiva de producto con la que la marca quiere consolidar su presencia en el mercado español. En los próximos meses, Lepas ampliará su gama con la incorporación de los Lepas L6 y Lepas L4, disponibles en versiones híbridas enchufables y eléctricas, configurando una oferta capaz de responder a las distintas necesidades de movilidad de los clientes en unos segmentos muy competidos. El grupo chino Chery, cuya sede europea está en Barcelona, es quien mantiene ahora mismo una mayor oferta en modelos dentro del segmento C-SUV, y se espera que en breve aumente el número de propuestas, como este modelo del segmento superior... y de nuevas marcas como Exlantix y iCaur.

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Este modelo, que probamos hace unos meses en China, representa el primero de una gama que crecerá en los próximos meses, atacando incluso a otros segmentos más pequeños. El L8 mide 4,68 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,69 metros de alto. Se trata, pues, de un modelo del segmento D. Mecánicamente ofrece un motor híbrido enchufable que otorga una autonomía en modo eléctrico de unos 80 kilómetros con batería de 18,4 kWh (desde la marca anuncian unos 180 kilómetros en la versión 4x4 que contará con una batería más grande de 32 kWh). El motor de combustión es un viejo conocido del grupo chino, un 1.5 litros turbo que se asocia a una eléctrico para ofrecer una potencia de 279 CV. Suave de funcionamiento y con sistema de regeneración de frenada. Presenta cinco modos de conducción: Eco, Pure, Confort, Sport y Personal. Su precio, entre 41.700 y 45.200 euros.