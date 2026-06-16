Peugeot E-208 GTi, el regreso eléctrico de las siglas GTi

El Peugeot E-208 GTi recupera unas siglas míticas dentro de la marca, pero lo hace con un cambio importante, ya que esta vez no se ligan a un motor de gasolina. La nueva versión deportiva del utilitario es 100% eléctrica, abre pedidos con un precio desde 42.900 euros y busca trasladar el ‘alma’ de los GTi a la nueva era libre de emisiones.

De hecho, se trata del primer GTi de Peugeot completamente eléctrico. La base es el E-208, aunque el trabajo no se limita a añadir potencia y detalles rojos. El desarrollo técnico ha pasado por Peugeot Sport, la división deportiva de la marca en Satory, responsable también del programa WEC con el 9X8.

Peugeot E 208 GTi / Peugeot

El Peugeot E-208 GTi monta un motor eléctrico M4+ de 281 CV y 345 Nm, fabricado en Trémery. Con esa cifra anuncia una relación peso-potencia de 5,5 kg/CV, un 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, 3,2 segundos de 80 a 120 km/h, 25,8 segundos en el kilómetro desde parado y una velocidad máxima limitada a 180 km/h.

La batería es la misma de 54 kWh que utiliza el E-208, aunque con una gestión adaptada a las exigencias de esta versión. Peugeot Sport ha trabajado especialmente en la refrigeración, con una estrategia centrada en el flujo del líquido refrigerante y en cuándo debe actuar según la temperatura. La idea es que el coche mantenga su rendimiento cuando se le exige más, como en una conducción deportiva continuada.

La autonomía cambia según el neumático elegido. Con los Hankook Ventus S1 Evo3, ofrecidos sin coste adicional, el E-208 GTi anuncia hasta 375 km WLTP. Con los Michelin Pilot Sport 4S, que son de serie, la cifra queda en 352 km WLTP. Es una diferencia relevante para el comprador, porque plantea una elección bastante clara entre mayor alcance homologado o un neumático más orientado al rendimiento.

Interior del Peugeot E 208 GTi / Peugeot

La carga puede completarse en 4 horas y 40 minutos en un Wallbox de 7,4 kW, mientras que del 20 al 80% tarda menos de 30 minutos en un cargador rápido de 100 kW. También ofrece función de límite de carga AC al 80%, planificador de rutas conectado, V2L para alimentar dispositivos externos y funciones remotas desde la app MyPeugeot. La garantía Peugeot Care llega hasta 8 años o 160.000 km, igual que la garantía de la batería.

Chasis rebajado y diferencial mecánico

El E-208 GTi recibe cambios importantes para justificar el apellido. La carrocería baja 25 mm, las vías se ensanchan 56 mm delante y 28 mm detrás, y las llantas son de 18 pulgadas con neumáticos 215/40 R18. También incorpora una barra estabilizadora trasera adicional de 31 mm, mantiene la delantera original de 17 mm y suma un diferencial mecánico de deslizamiento limitado integrado en la caja reductora.

La suspensión utiliza muelles específicos y amortiguadores exclusivos con topes hidráulicos, una solución que Peugeot Sport emplea en WEC. En los frenos, el eje delantero monta discos de 355 mm con pinzas fijas de cuatro pistones, mientras que detrás conserva los frenos del E-208. El ESP mantiene un ajuste pensado para la seguridad cotidiana, aunque el modo Sport permite más libertad al conductor y desactiva la frenada regenerativa para priorizar la conducción.

Diseño deportivo

Por fuera, el coche mantiene la silueta compacta del E-208, pero añade una postura más baja y ancha. Las llantas perforadas de 18 pulgadas hacen referencia a las del Peugeot 205 GTi y, además, buscan mejorar la refrigeración de los frenos. Hay pasos de rueda ensanchados, spoiler delantero, difusor trasero específico en negro brillante y una nueva luz antiniebla trasera LED.

Los detalles rojos aparecen en la parrilla, los faros, el emblema frontal, los pasos de rueda, las pinzas de freno, los logos “208 GTi” del pilar C, el spoiler posterior y el interior. La gama de colores incluye Okénite White, Elixir Red, Miramar Blue, Perla Nera Black, Artense Grey, Selenium Grey y Agueda Yellow.

Interior del Peugeot E 208 GTi / Peugeot

Dentro, el ambiente combina negro y rojo, con moquetas, alfombrillas y cinturones rojos como guiño al 205 GTi. Los asientos delanteros integran reposacabezas y toman referencias del 205 GTi 1.9 y 1.6 mediante inserciones y detalles en rojo. El volante compacto lleva cuero perforado, Alcantara en la parte superior e inferior, y un emblema “208 GTi”.

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El equipamiento incluye Peugeot i Connect Advanced, navegación conectada TomTom, control vocal “OK Peugeot”, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, pantallas digitales con tema rojo, páginas específicas de rendimiento, iluminación ambiental roja con siete colores adicionales y un sonido seleccionable vinculado al régimen del motor.