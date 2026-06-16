Marta Blázquez, reelegida como presidenta de Faconauto hasta 2029

Firmeza, convicción, conocimiento del sector y flexibilidad. Todas estas condiciones son las que han llevado a Marta Blázquez a ser reelegida hoy como presidenta de la patronal de los concesionarios, Faconauto. La directiva, que hace dos años recibió el galardón de persona relevante del sector por parte de Prensa Ibérica, afrontará un nuevo mandato hasta el año 2029 con el claro objetivo de "acercar el mercado español a 1,3 millones de vehículos anuales, la renovación del parque, el impulso de la electrificación y el fortalecimiento del papel de los concesionarios como motor económico y de empleo".

Blázquez continuará en el cargo tras la asamblea celebrada en Madrid. Accedió a la presidencia el 26 de junio de 2023 sustituyendo a Gerardo Pérez Giménez, aunque desde el año 2018 ya ocupaba el puesto de vicepresidenta ejecutiva. En su nueva etapa, confía en ese aumento de las ventas aunque "relacionado con la renovación de uno de los parques más envejecidos e inseguros de Europa", ha comentado en su estreno. Para ello está plenamente convencida de que la estrategia debe pasar por "contribuir a la descarbonización contando con la electrificación y con el resto de tecnologías", y es que Marta Blázquez siempre ha sido de sumar y no de excluir.

En esa renovación del parque es donde hay que incidir. "Llevamos años trabajando para que la renovación del parque sea una prioridad política a disposición de los españoles, y los resultados se ven: el Plan Nacional ya está en la Ley de Movilidad Sostenible y hoy el Congreso debate una Proposición no de Ley para activarlo. Esperamos que cuando se vote, el próximo día 18 de junio, obtenga el mayor respaldo posible de los grupos parlamentarios", porque la presidenta de Faconauto tiene muy claro que la apuesta de pais tiene que ser industrial, comercial, tecnológica y también política.

Trabajo conjunto

Marta Blázquez formará nuevo tándem de influencia en el sector con Markus Haupt (CEO de Seat y Cupra), que el próximo viernes recogerá la cartera de presidente de la patronal de los fabricantes (Anfac) de la mano de otro de los grandes del automóvil, Josep María Recasens que emigra a la industria de la Defensa. Los dos, junto a Sernauto (patronal de componentes y proveedores presidida por Javier Pujol de Ficosa), serán la punta de lanza para hacer frente a unas politicas que, muchas veces, no acompañan tanto por legislación como por tiempos de ejecución.

Para este nuevo mandato 2026-2029, Marta Blázquez mantendrá el mismo equipo que en la anterior legislatura y encabezará un Comité Ejecutivo con un gran protagonismo, que recoge todas las sensibilidades, una amplia representación del mercado y la representación geográfica de la organización. Faconauto representa a 2.255 concesionarios de España, con 5.300 puntos de venta y genera 166.300 puestos de trabajo com ima facturación anual de 53.662 millones de euros.

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El órgano de dirección de Faconauto lo integrarán Agustí García (presidente de Yomovo) y Pilar Fernández (gerente de Talleres Sanfer y presidenta de la Asociación Española de Concesionarios Volvo Trucks) como vicepresidentes. Marta Martín (gerente de Rugauto) ocupará el puesto de tesorera de la patronal, mientras que los vocales serán Javier Benito (CEO del Grupo Benigar y presidente de la Agrupación Nacional de Concesionarios BMW-Mini), Alejandro Castilla (gerente de Avanti Motors); Manuel Conde (CEO del Grupo M. Conde), Enrique Martínez (presidente del Grupo Marmo), Francisco Moncalean (gerente del Grupo Hercós y presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios Seat), Daniel Orejas (gerente del Grupo Leomotor), Joaquín Pérez-Bellido (consejero delegado del Grupo Pérez Rumbao) y Manuel Sánchez (Grupo Domingo Alonso y presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios Citroën y Ds).