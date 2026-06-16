Un juez tumba una multa de 200 euros de la DGT: las fotos no demostraban la infracción

Un juzgado de Madrid ha anulado una multa de tráfico de 200 euros impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) al considerar que las pruebas fotográficas aportadas no demostraban de forma concluyente la infracción. La resolución supone un importante revés para uno de los sistemas automatizados utilizados para sancionar a los conductores que cruzan líneas continuas en accesos y salidas de autovías.

Los hechos se remontan al 28 de enero de 2025 en la autovía A-6, a la altura del kilómetro 20,2. El conductor fue sancionado por supuestamente no respetar una marca longitudinal continua, una infracción castigada con 200 euros de multa.

El sistema captó dos imágenes, pero no el momento clave

La denuncia se basó en las fotografías obtenidas por un dispositivo Foto-Línea, una tecnología instalada por la DGT para detectar automáticamente a los conductores que cambian de carril atravesando una línea continua.

El funcionamiento del sistema consiste en capturar una primera imagen del vehículo circulando por un carril y una segunda fotografía unos metros más adelante en otro carril distinto. A partir de esa secuencia, la Administración concluyó que el conductor había cruzado la línea prohibida.

Sin embargo, la magistrada encargada del caso consideró que las imágenes no eran suficientes para acreditar la infracción. Según recoge la sentencia, las fotografías muestran al vehículo en dos posiciones diferentes, pero no permiten observar el instante exacto en el que habría pisado o rebasado la línea continua.

La presunción de inocencia prevalece

El conductor recurrió la sanción alegando vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Su principal argumento era que no existía ninguna fotografía que mostrara de manera clara y directa la maniobra sancionada.

Las pruebas fotográficas aportadas no demostraban de forma concluyente la infracción / AXEL ALVAREZ

El juzgado le dio la razón. La resolución destaca que la Administración dispone de mayores medios probatorios y, aun así, únicamente aportó dos imágenes que no acreditaban de forma inequívoca la comisión de la infracción.

Además, la sentencia señala que tampoco figuraba en el expediente información sobre la identificación de la cámara utilizada ni constaba la señalización específica de la zona videovigilada, aspectos que también fueron tenidos en cuenta durante el procedimiento.

Un precedente para miles de sanciones

El recurso fue impulsado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que considera que esta decisión judicial puede tener relevancia para otros conductores sancionados mediante sistemas similares.

Desde la organización recuerdan que estos dispositivos comenzaron a instalarse hace tres años en distintos puntos conflictivos de las autovías con el objetivo de sancionar a quienes sortean las colas de salida atravesando líneas continuas.

En la Comunidad de Madrid existen actualmente varios equipos Foto-Línea ubicados en las autovías A-1, A-2, A-6 y A-42, donde han generado miles de denuncias desde su puesta en funcionamiento.

La sentencia no cuestiona el sistema, sino la prueba

El fallo no invalida el uso de los radares Foto-Línea ni impide que la DGT continúe utilizándolos. Lo que cuestiona es la suficiencia de la prueba presentada en este caso concreto.

La resolución deja claro que, para imponer una sanción, la Administración debe acreditar de forma precisa la conducta denunciada. Cuando las imágenes no permiten comprobar con claridad la infracción, prevalece el derecho del conductor a la presunción de inocencia.

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Por el momento, la sentencia se convierte en un precedente relevante para quienes hayan recibido multas similares basadas exclusivamente en secuencias fotográficas que no muestren de manera directa el cruce de una línea continua.