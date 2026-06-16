España busca liderar el mercado europeo de la movilidad inteligente

España reúne las condiciones necesarias para posicionarse como un referente en el mapa de la movilidad inteligente en Europa. Con una industria consolidada, un tejido tecnológico sólido, múltiples casos de uso reales distribuidos por el territorio y el reciente impulso regulatorio de la Ley de Movilidad Sostenible, el país se encuentra en una posición estratégica.

Esta es la conclusión principal del whitepaper titulado "Tecnologías para la movilidad en España", elaborado por la Comisión de Vehículo Conectado y Movilidad Sostenible de AMETIC. El informe detalla las herramientas actuales y los desafíos pendientes para transformar este potencial en un motor de exportación tecnológica a escala continental.

“La movilidad del futuro será, esencialmente, digital. La creación de valor ya se está desplazando hacia el software, los datos y las plataformas, y quien no esté en condiciones de competir en ese terreno quedará relegado. España tiene una oportunidad real de liderar en Europa. La industria, la tecnología y los casos de uso ya existen. El momento es ahora”, subraya Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC.

El informe destaca que España no arranca desde cero, sino que cuenta con un ecosistema con diversas capas de I+D, validación y aplicaciones prácticas tanto en entornos interurbanos como urbanos:

Corredores y pruebas interurbanas

Galicia: El corredor ITS SISCOGA realiza pruebas en escenarios reales para testar servicios cooperativos de vehículo conectado y maniobras de conducción autónoma .

El corredor ITS SISCOGA realiza pruebas en escenarios reales para testar servicios cooperativos de y . País Vasco: El Basque Connected Corridor funciona como un banco de pruebas para la conducción autónoma y la percepción colaborativa .

El Basque Connected Corridor funciona como un banco de pruebas para la . Vizcaya: El sistema de peaje Satelise (desarrollado por Cintra junto al socio tecnológico GMV) emplea el posicionamiento satelital y el reconocimiento de matrículas para implantar un modelo de cobro en flujo libre sin pórticos físicos.

Soluciones y gobernanza urbana

Madrid: Aplica la predicción de tráfico mediante Inteligencia Artificial dentro de su estrategia Madrid 360 , además de participar en el proyecto europeo DUET en Las Rozas mediante el uso de gemelos digitales para modelar infraestructuras .

Aplica la predicción de tráfico mediante Inteligencia Artificial dentro de su estrategia , además de participar en el proyecto europeo DUET en Las Rozas mediante el uso de . Barcelona: La Autoridad del Transporte Metropolitano impulsa el proyecto deployEMDS, un entorno de gobernanza de datos multioperador que conecta autobuses y servicios bajo demanda con estándares de interoperabilidad europeos.

La Autoridad del Transporte Metropolitano impulsa el proyecto deployEMDS, un entorno de gobernanza de datos multioperador que con estándares de interoperabilidad europeos. Donostia-San Sebastián: El operador urbano DBUS cuenta con un piloto de transmisión de vídeo en tiempo real desde su flota de autobuses empleando conectividad 5G.

El operador urbano DBUS cuenta con un desde su flota de autobuses empleando conectividad 5G. Valencia, Santander y Vitoria-Gasteiz: Lideran el despliegue de iniciativas orientadas a datos abiertos de movilidad y la creación de espacios de datos compartidos entre operadores.

Para acelerar estos ciclos y reducir los riesgos antes de su implantación real, el ecosistema se apoya en centros de investigación y validación de referencia europea como CTAG (especializado en la estandarización de gemelos digitales para automoción) e IDIADA, encargados de conectar los desarrollos industriales con entornos de prueba virtuales.

12.250 millones de euros para componentes clave

Una de las piezas fundamentales para sostener el vehículo del futuro es el PERTE Chip, una iniciativa que movilizará más de 12.250 millones de euros hasta 2027 destinados a robustecer el tejido español de semiconductores. Entre las inversiones principales vinculadas a este plan se encuentran:

La planta de semiconductores fotónicos SPARC Foundry en Vigo.

en Vigo. La nueva fábrica avanzada impulsada por Diamond Foundry y SETT en Cáceres.

A pesar de los avances, AMETIC advierte de que España se encuentra en una ventana de oportunidad limitada y que necesita convertir los proyectos piloto aislados en una agenda de país coordinada. Para lograrlo, el informe identifica dos barreras críticas.

En primer lugar se encuentra la fragmentación y gobernanza del dato. Los vehículos conectados actuales llegan a generar hasta 25 GB de información por hora. Sin embargo, la falta de compatibilidad provoca que estos datos queden retenidos en silos aislados, un vacío que están capitalizando las grandes tecnológicas de fuera de Europa.

Para atajarlo, la reciente Ley de Movilidad Sostenible (Ley 9/2025) ha diseñado el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) como una plataforma unificada de intercambio para el transporte. No obstante, el informe señala la urgencia de establecer alternativas de colaboración público-privada, dado que los proyectos de espacios de datos cofinanciados por los fondos NextGenerationEU afrontan un hito financiero crítico a mediados de junio de 2026.

Por otro lado está la amenaza de la ciberseguridad. El incremento de la conectividad en vehículos y elementos de la carretera aumenta de forma directa la superficie expuesta a ataques informáticos. Según datos de ENISA, el sector de la movilidad se ha convertido en el segundo más ciberatacado de Europa, concentrando el 7,5% de las agresiones (tres puntos por encima del sector financiero). Por este motivo, el documento técnico insiste en que la seguridad debe integrarse por diseño en cada componente.

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“El sector digital español tiene aquí un papel estructural. Podemos y debemos ser el puente entre industria y administraciones, impulsar los proyectos tractores y contribuir a definir los estándares que marcarán la movilidad europea. Convertir la movilidad en un motor de crecimiento y liderazgo tecnológico para España depende de que seamos capaces de combinar inversión, regulación inteligente y colaboración público-privada efectiva”, concluye Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC.