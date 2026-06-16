El error que te puede dejar a ciegas en mitad de la carretera este verano

Arrancar un viaje largo cruzando la península está bien hasta que la realidad del asfalto te golpea en el cristal. Tras horas de trayecto en los meses más calurosos, el parabrisas suele terminar sepultado bajo una capa de insectos que reduce drásticamente la visibilidad. Es en ese instante crítico, al accionar la palanca del agua en marcha, cuando muchos conductores recuerdan con terror que llevan semanas ignorando el chivato del cuadro de instrumentos.

Este descuido es muy habitual, ya que no se percibe este fluido como un elemento mecánico vital hasta que se agota en el peor momento. Rellenar este depósito es una tarea sumamente sencilla que cualquiera puede realizar abriendo el capó de su coche. Solo hay que localizar un tapón específico marcado con el dibujo de un parabrisas y un chorro de agua, el cual da acceso a un tanque de entre 3 y 7 litros.

Fórmulas específicas para cada época del año

El producto que compramos en superficies comerciales o gasolineras consiste en una base de agua destilada mezclada con alcoholes y etilenglicol. Aunque la mayoría de las garrafas de cinco litros se comercializan ya listas para verter directamente, también existen opciones concentradas para diluir en casa. Los fabricantes añaden perfumes, componentes antical para proteger los eyectores o aditivos repelentes de lluvia que mejoran la seguridad con tormentas.

A pesar de que parezcan iguales, la composición química varía de forma notable entre las versiones destinadas al invierno y las del verano. Los productos para meses gélidos contienen dosis masivas de alcohol para soportar climas extremos de hasta 35 grados bajo cero sin congelarse. Por contra, las mezclas veraniegas se formulan con potentes tensioactivos diseñados para ablandar y disolver los restos orgánicos de mosquitos resecos por el sol.

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Los vehículos más actuales avisan mediante una alerta luminosa cuando el nivel empieza a escasear, aunque suele activarse cuando queda muy poco margen de maniobra. Por ello, los expertos aconsejan no confiar del todo a la tecnología del cuadro de mandos y revisar visualmente el depósito antes de iniciar cualquier ruta larga. Añadir esta pequeña rutina junto a la comprobación de los neumáticos o el aceite evitará situaciones de auténtico riesgo en carretera.