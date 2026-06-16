EBRO ha puesto en marcha la Red Oficial de Bares Manolo, una iniciativa de ámbito nacional que invita a los establecimientos de hostelería de todo el país vinculados a este nombre a unirse para convertirse en las sedes oficiales de los aficionados durante la cita internacional de este verano.

Este proyecto da continuidad a "El Bombo de Todos", la campaña con la que EBRO rinde homenaje a Manolo el del Bombo y destaca el papel histórico de la afición como pilar de apoyo a la Selección Española de Fútbol. Con esta nueva fase, la marca busca trasladar esa energía colectiva directamente a los bares, consolidándolos como los puntos de encuentro oficiales para seguir los partidos del combinado nacional.

Los locales interesados en formar parte de esta iniciativa pueden formalizar su inscripción a través de la página web oficial.

EBRO busca "Bares Manolo" por toda España para convertirlos en sedes de la Selección / EBRO

Mapa interactivo, decoración y el respaldo de los concesionarios

Una vez evaluadas y aceptadas las candidaturas, los establecimientos adheridos a la campaña contarán con diferentes herramientas de promoción y visibilidad:

Geolocalización para los aficionados: Los bares se integrarán en un mapa interactivo alojado en la web de EBRO , permitiendo a los seguidores localizar de forma sencilla el establecimiento más cercano.

Los bares se integrarán en un , permitiendo a los seguidores localizar de forma sencilla el establecimiento más cercano. Kit de ambientación exclusivo: Los locales recibirán materiales de campaña para decorar sus espacios y ser reconocibles como miembros de la red . Este paquete incluye pósters, vinilos, materiales decorativos, pizarras, piezas de mesa, un sticker identificativo para la puerta y un bombo para animar las retransmisiones.

Los locales recibirán para decorar sus espacios y . Este paquete incluye y un para animar las retransmisiones. Apadrinamiento local: La red de concesionarios de EBRO actuará como madrina de los bares de su zona de influencia. A través de esta colaboración, los concesionarios ayudarán a dar visibilidad a los locales, dinamizarán la afición a nivel vecinal e invitarán a sus propios clientes y seguidores a vivir los partidos en dichos establecimientos.

El hito del 27 de junio

La campaña vivirá uno de sus momentos más destacados el próximo 27 de junio, fecha en la que está programado el partido entre España y Uruguay a las 2:00 de la madrugada.

Para superar el reto del horario, EBRO activará un Bar Manolo acondicionado específicamente bajo el concepto creativo "Licencia para animar". Se trata de un espacio pensado para que los aficionados puedan apoyar al equipo con toda la intensidad necesaria, pero asegurando el respeto al descanso de la ciudad.

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Al término del encuentro, la gama EBRO PHEV tomará el relevo en la acción. La marca desplegará una flota de vehículos híbridos enchufables con servicio de chófer para facilitar la vuelta a casa de los asistentes. Con este servicio de traslado, la firma automovilística quiere reforzar su compromiso con una conducción segura, eficiente y responsable, promoviendo el disfrute del fútbol en el bar combinado con la máxima responsabilidad al volante.