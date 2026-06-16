La última apuesta de BYD es este Dolphin G DM-i, un utilitario del segmento B que con tecnología híbrida enchufable se ha concebido pensando en el mercado europeo y sus usuarios. Y no es solo por la concepción del coche y su tecnología, sino también por su origen que muy pronto tendrá sello “made in Europa” gracias a la planta que la marca china está construyendo en Hungría y que entrará en funcionamiento a finales de año con una producción que alcanzará las 300.000 unidades anuales.

BYD Dolphin G DM-i: el nuevo híbrido enchufable del segmento B con etiqueta 0 / BYD

Aspectos destacables

Este nuevo modelo que llega a finales de este mes, tiene varios puntos a destacar y que le sitúan por encima de sus más directos rivales. Por un lado es un híbrido enchufable que con su sistema dual mode le permite ofrecer una autonomía eléctrica de 105 kilómetros y con ello disfrutar de la etiqueta 0, lo que para muchos es algo a tener en cuenta.

Se inscribe en el segmento B, pero es de los modelos grandes pues alcanza los 4,16 metros de longitud, tiene una anchura de 1,82 metros, una altura de 1,57 metros y la distancia entre ejes es de 2,61 metros. Otro punto favorable a destacar es la capacidad del maletero que se sitúa en 425 litros, la mejor del segmento, y que puede ampliarse hasta los 1.225 litros.

BYD Dolphin G DM-i: el nuevo híbrido enchufable del segmento B con etiqueta 0 / BYD

Imagen agradable y bien presentado

Estéticamente presenta una imagen de formas suaves y redondeadas en la línea de lo que BYD ha marcado en sus últimos modelos. Morro corto, techo en acusada caída en el tres cuartos traseros, y grupos ópticos y pilotos de atractivo diseño. Las llantas pueden ser de 16 o 18 pulgadas según acabado. Se ofrecen seis tonalidades y cuatro acabados, Active, Boost, Comfort y Sport.

El interior está bien presentado y con ajustes correctos. En el salpicadero destacan la pantalla del cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas y la del sistema de infoentretenimiento que puede ser de 10,1 o 12,8 pulgadas según acabado, con conectividad a sistemas Android Auto y Apple CarPlay. La selección de marchas a través de una palanca en la columna de dirección permite habilitar un hueco entre los asientos para guardar cosas y también, según acabado, disponer de una zona de carga inalámbrica para el móvil.

Todos los niveles de acabado incluyen de serie control de crucero adaptativo y control de crucero inteligente, asistente de mantenimiento de carril de emergencia y aviso de cambio involuntario de carril además de sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

BYD Dolphin G DM-i: el nuevo híbrido enchufable del segmento B con etiqueta 0 / BYD

Potencia y larga autonomía

El motor gasolina de 1,5 litros se combina con dos motores eléctricos que en conjunto ofrecen una potencia de 212 CV con la batería de mayor capacidad y 176 CV con la más pequeña. Puede alcanzar los 180 km/h de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

Se ofrece con dos baterías diferentes según el acabado. Para el nivel Active es de 7,42 kWh que permite disponer de una autonomía eléctrica de 40 kilómetros y de 1.020 kilómetros combinada con el motor de gasolina. Lleva un cargador de corriente alterna de 3,3 kW y en tres horas recarga del 15 al 100 por cien. La otra batería es de 18,3 kWh y está disponible en los otros acabados; ofrece 105 kilómetros de autonomía eléctrica y combinada llega a los 1.040 kilómetros. Si se recarga en puntos de 39 kW, en solo 26 minutos pasa del 10 al 80 por ciento de la carga.

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Este Dolphin G DM-i empieza a comercializarse a finales de mes. Su precio de partida es de 18.700 euros con todas las ayudas y financiación incluidas.