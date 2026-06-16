BMW M Concept Neue Klasse anticipa el futuro eléctrico M

El BMW M Concept Neue Klasse no es un modelo de producción, sino una visión clara de hacia dónde quiere llevar BMW su división deportiva en la nueva etapa eléctrica. Presentado en las 24 Horas de Le Mans, el prototipo sirve para enseñar el lenguaje de diseño que veremos en los futuros coches de alto rendimiento de la marca y también para transmitir una idea clara: los próximos BMW M eléctricos tendrán que convencer no solo por potencia, sino por tacto, precisión y conexión con el conductor.

BMW M Concept Neue Klasse / Enes Kucevic

BMW M utilizó Le Mans para reforzar el vínculo entre sus deportivos de calle y la competición, una relación que en este modelo se plasma en el diseño, la aerodinámica y en el planteamiento técnico. La marca mantiene el lema “Nacido en el circuito. Hecho para la calle”.

El exterior apuesta por proporciones equilibradas, pasos de rueda anchos y una línea de hombros súper musculosa. No busca pasar desapercibido, pero tampoco se apoya solo en recursos decorativos. Los retrovisores exteriores M aero, el splitter delantero, la salida de aire del capó y el difusor tienen una función aerodinámica o de refrigeración, algo importante en un coche eléctrico de altas prestaciones, donde gestionar temperatura y carga aerodinámica puede ser tan relevante como la entrega de potencia.

BMW M Concept Neue Klasse / Enes Kucevic

El frontal combina faros y parrilla en una sola pieza visual, con un morro inclinado hacia delante y una firma luminosa amarilla que BMW M quiere convertir en rasgo propio de sus futuros modelos. Esa luz amarilla conecta con los coches de carreras GT y con el BMW M Hybrid V8, y ayuda a diferenciar al prototipo de otros Neue Klasse. El paragolpes delantero adopta una forma de trimarán inspirada en veleros de alta velocidad, con una estructura de tres partes que también sirve de apoyo al splitter.

La trasera mantiene esa misma idea con luces Track Lights tridimensionales, otro elemento que BMW M reserva para sus próximos coches. Estas luces enmarcan el motivo de trimarán situado sobre el difusor flotante, mientras que el alerón tipo cola de pato busca aumentar la carga aerodinámica en el eje trasero. La pintura Monza Red y las llantas de cierre centralizado en rojo y azul refuerzan la lectura deportiva del conjunto, con una referencia directa a los colores de BMW M.

Interior del BMW M Concept Neue Klasse / Enes Kucevic

El BMW M Concept Neue Klasse emplea fibra natural en piezas exteriores e interiores, como el splitter delantero, la salida de aire del capó y el difusor. Además, la marca la utiliza por primera vez no solo en acabado puro, sino también con un tratamiento refinado que incorpora la identidad M en el gráfico del techo.

Dentro, el prototipo evita la sensación de gran turismo cómodo y se acerca más a una cabina de conducción. El interior es minimalista, con cuatro asientos envolventes de nuevo desarrollo y elementos estructurales fabricados con materiales de fibra natural. La tapicería combina azul Bathurst y rojo Berry en cuero Merino bicolor, mientras que los cinturones rojos de cinco puntos dejan claro que el ambiente está más cerca del circuito que de un SUV familiar

Plazas traseras del BMW M Concept Neue Klasse / Enes Kucevic

El negro gana presencia por primera vez en un BMW M con cuero de alta calidad aplicado al volante, los paneles de las puertas y la barra antivuelco. El salpicadero flotante utiliza tejido de punto negro y una iluminación de fondo hexagonal específica de M. Los detalles rojos aparecen en la palanca de cambios M, las levas del volante M y las pantallas digitales, sin convertir el habitáculo en un catálogo de adornos.

Cuatro motores y tecnología de 800 voltios

El BMW M eDrive combina cuatro motores eléctricos con el sistema BMW M Dynamic Performance Control, gestionado desde el ordenador de alto rendimiento Heart of Joy. El control específico de cada rueda permite actuar sobre la propulsión y la frenada de forma integrada, algo que puede mejorar la tracción, la capacidad de recuperación de energía y la respuesta del coche cuando se conduce al límite.

La base tecnológica procede de la Gen6 de la Neue Klasse, aunque desarrollada de forma específica para los BMW M totalmente eléctricos. La arquitectura de 800 voltios y una batería de alto voltaje con más de 100 kWh crean las condiciones para una autonomía elevada, aunque BMW no facilita una cifra concreta. Las celdas cilíndricas de sexta generación reciben una puesta a punto específica M para entregar mucha energía a los motores y aceptar cargas exigentes.

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Asientos del BMW M Concept Neue Klasse / Enes Kucevic

La carcasa de la batería está integrada estructuralmente en los ejes delantero y trasero, una solución que también busca aportar rigidez y favorecer la dinámica. Falta saber cuándo veremos un modelo de producción basado en este concept, qué potencia tendrá, qué autonomía homologará, cuánto costará y qué parte del diseño se conservará.