Aston Martin lanza un simulador inspirado en Le Mans que cuesta más que muchos coches

Aston Martin ha presentado una de las piezas más exclusivas para los aficionados a la conducción virtual. La marca británica, en colaboración con Curv Racing Simulators, ha lanzado el nuevo AMR-C01-R Hypercar Edition, un simulador de carreras inspirado directamente en los Aston Martin Valkyrie que este año compiten en las legendarias 24 Horas de Le Mans.

La producción estará limitada a únicamente 24 unidades en todo el mundo, un guiño a la histórica prueba francesa. Cada simulador podrá adquirirse con las decoraciones de competición de los vehículos número 007 y 009, luciendo el característico color Aston Martin Podium Green acompañado de detalles en amarillo o rojo.

La producción estará limitada a únicamente 24 unidades en todo el mundo / Aston Martin

Diseñado para sentirse como un Valkyrie

El desarrollo del AMR-C01-R Hypercar Edition ha contado con la participación de Darren Turner, piloto de pruebas de Aston Martin y tres veces vencedor de Le Mans en su categoría. El objetivo era reproducir con la máxima fidelidad la experiencia de conducción de un Valkyrie.

Para ello, el simulador incorpora una posición de conducción inspirada en el hiperdeportivo británico, una pantalla curva de 49 pulgadas de última generación y un potente sistema gráfico basado en tecnología NVIDIA RTX.

La gran novedad de esta edición especial es el volante, desarrollado específicamente a partir del utilizado en el Aston Martin Valkyrie. Además, cada unidad puede personalizarse con diferentes configuraciones de colores en los controles y acabados laterales.

AMR-C01-R Hypercar Edition ha contado con la participación de Darren Turner / Aston Martin

Artesanía y tecnología en una sola pieza

Más allá de sus prestaciones, el simulador destaca por su espectacular diseño. Cada unidad se fabrica artesanalmente bajo pedido en Reino Unido y utiliza un monocasco de fibra de carbono que integra toda la tecnología en una estructura de líneas futuristas y claramente inspiradas en el lenguaje de diseño de Aston Martin.

Según Marek Reichman, director creativo de la firma británica, el simulador traslada la esencia extrema del Valkyrie a un producto destinado tanto a pilotos virtuales como a coleccionistas.

El simulador destaca por su espectacular diseño / Aston Martin

Un precio al alcance de muy pocos

La exclusividad también se refleja en el precio. El AMR-C01-R Hypercar Edition ya puede reservarse por 58.750 libras esterlinas más impuestos, una cifra que supera ampliamente el coste de muchos automóviles nuevos.

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Con solo 24 ejemplares disponibles y una clara inspiración en el programa de competición de Le Mans, Aston Martin busca convertir este simulador en una auténtica pieza de coleccionista para los apasionados de la marca y de las carreras de resistencia.