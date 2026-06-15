Tesla es acusada de usar datos engañosos para aprobar su conducción autónoma

El despliegue de la tecnología de conducción autónoma de Tesla en Europa está siendo cuestionado. La compañía estadounidense ha presentado estadísticas de seguridad de elaboración propia ante los organismos reguladores de Suecia y los Países Bajos que diversos investigadores independientes de seguridad vial han calificado directamente como una estrategia de marketing engañosa.

Esta situación se ha dado a conocer tras una detallada investigación realizada por la agencia Reuters según la cual tanto el consejero delegado de la firma, Elon Musk, como otros altos cargos de la empresa han defendido a lo largo del último año que su sistema de asistencia al conductor Full Self-Driving (FSD) resulta hasta diez veces más seguro que los conductores humanos.

No obstante, la revisión efectuada por Reuters destapa que estas afirmaciones se apoyan en comparaciones estadísticas que carecen de validez y exageran de forma notable las garantías reales del vehículo. Tesla remitió estos informes inflados a las autoridades europeas en un momento en que buscaba expandir el uso de esta tecnología en la región.

El proceso de aprobación en los Países Bajos

El proceso comenzó formalmente a finales de 2024, cuando Tesla contactó con RDW, el regulador vial de los Países Bajos, para iniciar los trámites de validación del FSD. En noviembre de ese año, la empresa adjuntó su informe de seguridad y aseguró que el incremento en el uso de esta tecnología repercutía en una mayor seguridad en las carreteras.

Tras más de doce meses de análisis y conversaciones con el fabricante, RDW dio luz verde al uso del sistema en territorio holandés el pasado mes de abril, y ahora lidera la petición para que la aprobación se extienda a toda la Unión Europea. Sin embargo, al ser consultado sobre las discrepancias estadísticas identificadas por Reuters, el organismo holandés declinó hacer comentarios. En su lugar, la agencia emitió un comunicado señalando que no dependen de reclamos publicitarios ni métricas externas, sino que ejecutan sus propias comprobaciones y auditorías en vías públicas y pistas de prueba, sin aclarar si llegaron a evaluar los datos estadísticos procedentes de Estados Unidos.

Tesla es acusada de usar datos engañosos para aprobar su conducción autónoma / Tesla

La petición en Suecia y las dudas sobre las "32.000 vidas salvadas"

La campaña para obtener licencias no se detuvo en los Países Bajos. Poco después del anuncio holandés, el 10 de abril, un gestor de políticas de Tesla, Ivan Komusanac, escribió a las autoridades suecas solicitando una aprobación similar para el FSD. En dicha comunicación adjuntó una presentación donde se afirmaba que un coche equipado con FSD puede recorrer una distancia siete veces mayor sin accidentes que la media de conductores en Estados Unidos, añadiendo que el software podría evitar 1,9 millones de lesiones y salvar 32.000 vidas.

No obstante, diversos especialistas en seguridad vial entrevistados por Reuters consideran que estas proyecciones son sumamente engañosas. Los expertos explican que los datos parten de la base poco realista de que todo el parque móvil estadounidense -incluidos camiones de transporte y motocicletas, que son más propensas a sufrir siniestros- se sustituiría por Teslas, y que todos operarían con idéntica eficacia.

Asimismo, la investigación de Reuters apunta que Tesla distorsiona la realidad de sus tecnologías mediante dos métodos de comparación inválidos:

En primer lugar, compara accidentes graves de sus vehículos que provocaron la activación del airbag con la siniestralidad general en EEUU ., la cual abarca incidentes de una gravedad mucho menor .

de sus vehículos que provocaron la activación del airbag con la ., la cual abarca incidentes de una . Por otro lado, mide sus automóviles actuales frente a un parque automotor norteamericano cuya antigüedad media es muy superior, obviando que los modelos modernos de cualquier marca incorporan de serie sistemas de seguridad nativos que reducen los accidentes por sí mismos.

Ante esto, Anders Eriksson, investigador de la Agencia Sueca de Transportes, eludió valorar los datos facilitados por la marca, pero aclaró que sus evaluaciones atienden al conjunto global de evidencias presentadas y no solo a cifras genéricas.

Preocupación institucional ante la falta de verificación

Las revelaciones han generado inquietud en los colectivos de control comunitarios. Dudley Curtis, portavoz del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC), admitió que su organización está "ciertamente preocupada" por el hecho de que Tesla haya entregado datos poco fiables procedentes del mercado estadounidense a los reguladores de Suecia, tras ser alertados por Reuters sobre esta correspondencia oficial. Curtis recomendó que si la marca desea realizar afirmaciones sobre seguridad, debería entregar primero sus informes a una universidad para que un investigador cualificado los verifique de forma independiente.

Lograr el visto bueno para el FSD es considerado una pieza clave para el crecimiento comercial de Tesla en Europa, una región donde trata de recuperar la cuota de mercado perdida tras el desplome de ventas del año pasado. No conseguir la autorización debilitaría su posición competitiva frente al empuje de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

Presión de los usuarios y disparidad regulatoria

Mientras se decide el futuro comunitario del sistema, algunos estados actúan por cuenta propia. En Grecia, cuyo Ministerio de Transporte planea autorizar el FSD, las autoridades justificaron su postura aludiendo a datos provenientes "del otro lado del Atlántico" que reflejan un descenso drástico en la siniestralidad, si bien el ministerio no ha querido aclarar si dicha información procede directamente de los informes de Tesla.

Al mismo tiempo, las administraciones de otros países se enfrentan a la presión de los propios usuarios de la marca. En Noruega, varios entusiastas escribieron el pasado otoño a las autoridades viales instando a una rápida homologación basándose en las cifras del fabricante, argumentando una posible reducción del 90% en los siniestros viales.

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La respuesta de Stein-Helge Mundal, miembro de la Administración de Carreteras Públicas de Noruega, ante estas peticiones fue contundente: los números de Tesla son de producción propia, lo que dificulta encontrar una correlación real con las estadísticas oficiales de accidentes de las autoridades.