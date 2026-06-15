Renault entra en Defensa… y no será la última marca de coches en hacerlo

La industria del automóvil europea lleva años tratando de responder a una pregunta incómoda: qué hacer cuando fabricar coches ya no basta. La electrificación avanza, pero no al ritmo que esperaban los fabricantes. Las inversiones son millonarias, las normas medioambientales aprietan con multas inasumibles, China es un rodillo, y muchas plantas necesitan asegurar carga de trabajo para los próximos años. En ese contexto, el sector de la Defensa empieza a aparecer como algo más que una oportunidad puntual.

El último ejemplo lo tenemos con Renault. El grupo francés ha presentado junto a Thales el 4 Troop, un prototipo de vehículo táctico basado en un vehículo civil de Renault adaptado para usos sobre el terreno. No es un tanque ni nada por el estilo, sino algo más interesante desde el punto de vista industrial: una plataforma civil transformada en una solución militar conectada, modular y de producción rápida. Además, desde Renault evitan vincularlo a un modelo concreto, porque la idea es que este planteamiento pueda aplicarse a buena parte de la gama del grupo.

El 4 Troop combina el conocimiento de Renault en arquitectura electrónica, fabricación y adaptación de vehículos de serie con la tecnología de Thales en comunicaciones seguras, conectividad táctica, sensores, drones, robots y herramientas de ayuda a la decisión mediante inteligencia artificial. La idea es convertir un vehículo en un centro de mando móvil, capaz de operar sobre el terreno, coordinar equipos y alimentar dispositivos eléctricos gracias a la función Vehicle-to-Load.

Traslado de drones para acciones militares / Renault

Pero la clave no está solo en el producto, sino en el método de trabajo. Renault y Thales hablan de rapidez de producción, coste controlado y uso de plataformas civiles ya probadas. De hecho, el planteamiento no apunta a un modelo concreto, sino a una solución adaptable a buena parte de la gama del grupo, desde SUV hasta vehículos comerciales. Es decir, justo aquello que la industria del automóvil lleva décadas haciendo: fabricar mucho, rápido, con procesos estandarizados y una cadena de proveedores muy afinada.

Por eso la entrada de Renault en este terreno no debe leerse como una rareza, sino como una señal más de una tendencia que va creciendo en Europa. Las necesidades de Defensa se han disparado por el nuevo contexto geopolítico y los gobiernos buscan capacidad industrial. Al mismo tiempo, los fabricantes de automóviles necesitan diversificar su negocio, proteger empleo, aprovechar sus fábricas y sacar partido a tecnologías que ya dominan: baterías, software, sensores, conducción autónoma, electrónica de potencia y producción en serie.

Renault, además, no llega por casualidad este terreno. La compañía ya había dado pasos en el ámbito militar con el desarrollo de drones junto a Turgis Gaillard y mantiene trabajos preliminares con John Cockerill. En el caso del 4 Troop, el mensaje es todavía más claro porque entra directamente en la movilidad terrestre militar. Y también hay que tener en cuenta que François Provost, actual CEO del grupo, antes de llegar a Renault trabajó en el entorno del Ministerio de Defensa francés. No significa que el movimiento dependa solo de él, pero ayuda a entender por qué la compañía se mueve con naturalidad este contexto.

Seat escucha

España también tiene su propio caso de sinergias entre la industria automovilística y el entorno militar. Seat abrió recientemente la puerta a colaborar con el Gobierno en materia de Defensa, aunque sin confirmar todavía ningún proyecto concreto. Markus Haupt, CEO de Seat S.A., reconoció que el Ejecutivo les ha contactado y que, por responsabilidad industrial, la compañía está dispuesta a escuchar. La idea que ha sobrevolado en los últimos meses es una posible colaboración con Indra para desarrollar vehículos militares ligeros o plataformas electrificadas de uso logístico, transporte o apoyo.

Aquí conviene ser precisos. No se trata de imaginar a Seat fabricando carros de combate en Martorell, sino vehículos ligeros, plataformas adaptadas, sistemas energéticos, baterías, electrónica y soluciones de movilidad para usos militares no necesariamente vinculados al combate directo. En realidad, Seat ya tiene relación histórica con Defensa mediante vehículos oficiales, de enlace o transporte, como unidades del León o del Ateca. Lo nuevo sería llevar esa relación a una escala industrial y tecnológica distinta.

Cupra Raval: El orgullo eléctrico de Cupra / CUPRA

Martorell tiene capacidad, experiencia y una red de proveedores alrededor. La planta puede producir hasta 600.000 vehículos anuales y está en plena transformación hacia el coche eléctrico con el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo. Pero esa misma transformación también abre la puerta a otros usos industriales. Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen, lo resumió bien al señalar que las baterías también pueden abrir oportunidades en sectores ajenos al automóvil. Defensa es uno de ellos.

El papel de Indra refuerza todavía más esa conexión entre ambos mundos. La tecnológica española acaba de incorporar como consejero delegado a Josep Maria Recasens, uno de los perfiles más relevantes de la automoción española y europea. Recasens pasó por Seat, Renault, Ampere y Anfac, y su llegada a Indra refuerza más si cabe el puente entre la industria del automóvil y el mundo militar.

Habrá más

Fuera de España hay más ejemplos. Volkswagen ha explorado vehículos militares basados en el Amarok y el Crafter en su planta de Osnabrück, un centro que busca futuro industrial ante el fin previsto de algunos modelos. Mercedes-Benz, ha asociado con Tytan Technologies para desarrollar sistemas móviles antidrones sobre plataformas como la Sprinter y el Clase G militar. Daimler Truck y Arquus también han ganado un contrato para suministrar 7.000 camiones Zetros al Ejército francés.

Europa quiere reforzar su industria de Defensa y necesita hacerlo rápido, por lo que asociarse con la automoción europea es perfecto, ya que puede aprovecharse de inmediato de sus fábricas, ingenieros, proveedores, logística y experiencia en producción en serie. La unión es casi perfecta. Eso sí, este camino no sustituye al coche. Renault, Seat, Volkswagen o Mercedes seguirán dependiendo de vender vehículos a particulares, empresas y flotas. Pero el negocio ya no puede basarse solo en eso debido a la presión regulatoria, la transición eléctrica, la competencia china y la necesidad de rentabilizar inversiones obligan a buscar nuevas vías.

Noticias relacionadas

Renault acaba de dar un paso con Thales. Seat ya ha dejado la puerta abierta al Gobierno. Volkswagen y Mercedes también han hecho sus pinitos con organismos de Defensa... y no serán los últimos. Porque en la nueva industria europea, fabricar coches puede seguir siendo el centro del negocio, pero ya no parece suficiente para garantizar el futuro.