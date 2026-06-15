Novedad
Llega el superradar con IA: detecta hasta ocho infracciones a la vez y ya multa en España
Pamplona estrena los primeros radares inteligentes capaces de controlar velocidad, móvil, cinturón, semáforos y otras infracciones simultáneamente gracias a la inteligencia artificial
La vigilancia del tráfico entra en una nueva era. El Ayuntamiento de Pamplona ha sido el primero de España en incorporar radares equipados con inteligencia artificial capaces de detectar hasta ocho infracciones diferentes de manera simultánea. Estos dispositivos, que comienzan a funcionar este mes de junio, representan un importante salto tecnológico en materia de seguridad vial.
A diferencia de los radares convencionales, estos equipos incorporan cámaras de alta resolución y sistemas avanzados de lectura de matrículas que permiten identificar vehículos a distintas distancias, sentidos de circulación y en varios carriles al mismo tiempo. Su aspecto se asemeja más al de una cámara de control de tráfico que al de un radar tradicional.
Ocho infracciones bajo vigilancia
Los nuevos dispositivos pueden detectar de forma automática:
- Excesos de velocidad.
- Cambios de sentido prohibidos.
- Circulación en sentido contrario.
- Giros no autorizados.
- Saltarse un semáforo en rojo.
- No utilizar el cinturón de seguridad.
- Uso del teléfono móvil al volante.
- Invasión o estacionamiento en pasos de peatones y zonas delimitadas con líneas amarillas.
Gracias a la inteligencia artificial, el sistema analiza cada vehículo de forma individual y determina si se está produciendo alguna infracción, incluso cuando circulan varios coches simultáneamente.
Tecnología capaz de vigilar varios carriles a la vez
Estos radares deben instalarse en puntos elevados, preferentemente junto a semáforos o estructuras de control del tráfico. Son capaces de funcionar en condiciones extremas, soportando temperaturas desde los -30 hasta los 70 grados.
Además, pueden controlar vehículos que circulan entre 10 y 320 km/h, con un margen de error muy reducido. El sistema también distingue los diferentes límites de velocidad según el carril por el que circule cada vehículo.
Una inversión de 80.000 euros
Pamplona ha adquirido cuatro unidades de este nuevo sistema de control. Cada radar tiene un coste de 20.000 euros, sin incluir el IVA, lo que supone una inversión total de 80.000 euros más impuestos.
Con esta tecnología, las administraciones buscan reforzar la seguridad vial y aumentar la capacidad de detección de conductas de riesgo en las carreteras urbanas, apoyándose cada vez más en la inteligencia artificial para automatizar la vigilancia del tráfico.
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