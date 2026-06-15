El Kia PV5, ahora con 7 asientos y más autonomía eléctrica

El Kia PV5 Passenger amplía su oferta con una versión de 7 plazas, una configuración pensada para quien necesita mover a más personas en trayectos más largos. La propuesta tiene sentido para familias numerosas, servicios de taxi, traslados al aeropuerto, lanzaderas comerciales y otros usos de movilidad compartida, aunque Kia también lo plantea como una opción válida para clientes particulares.

La nueva variante se suma al PV5 Passenger de 5 plazas y adopta una distribución interior 2-2-3, con dos asientos delante, dos en la segunda fila y tres en la tercera. Esta organización facilita el acceso y permite separar mejor a los pasajeros, algo útil cuando el coche se usa con niños, equipaje o clientes que suben y bajan con frecuencia.

El acceso a las plazas traseras es sencillo gracias a una altura de entrada de 399 mm y a las puertas correderas automáticas. Para un vehículo de este tipo, esa combinación puede marcar diferencias en el uso diario, sobre todo si se entra varias veces al día, si viajan personas mayores o si hay que colocar sillas infantiles. El maletero ofrece 318 litros con las tres filas en uso y llega hasta 785 litros al abatir la tercera fila, una cifra que ayuda cuando el coche alterna pasajeros y carga.

Kia PV5 de 7 plazas / Kia

El PV5 Passenger se basa en la plataforma E-GMP.S, con suelo plano. Esa arquitectura permite aprovechar mejor el habitáculo y deja cifras amplias para los ocupantes, con hasta 1.041 mm para las piernas, hasta 1.076 mm para la cabeza y hasta 1.732 mm para los hombros. También permite integrar conectividad avanzada y sistemas de gestión de flotas, una parte importante para empresas que necesitan controlar varios vehículos.

La autonomía anunciada supera los 390 km WLTP, aunque está pendiente de homologación. Para la recarga, el PV5 Passenger de 7 plazas admite corriente continua de hasta 150 kW y puede pasar del 10% al 80% en menos de 30 minutos. La toma va situada en la parte delantera, una solución práctica porque permite enchufar el coche sin bloquear el acceso a la zona de carga o al entorno de las puertas laterales.

El vehículo también admite tecnología V2L, que permite usar la energía de la batería para alimentar dispositivos externos desde una toma interior o exterior. En un uso familiar puede servir para pequeños aparatos en viaje, mientras que en un uso profesional abre la puerta a herramientas, equipos auxiliares o material eléctrico en desplazamientos.

En el puesto de conducción destaca la pantalla de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas con una instrumentación digital de 7,5 pulgadas. El sistema de Kia permite acceder a aplicaciones de terceros a través de la tienda Pleos, un punto interesante si el vehículo se emplea en flotas, transporte con conductor o servicios que necesitan integrar software de gestión.

KInterior del Kia PV5 de 7 plazas / Kia

La marca también habla de mejoras en confort de suspensión, estabilidad, aislamiento acústico y reducción de vibraciones. El radio de giro de 5,5 metros apunta a un uso urbano más cómodo, especialmente en calles estrechas, maniobras de aparcamiento o entradas a zonas de carga. La dirección también se ha ajustado para reducir la fatiga del conductor, un aspecto relevante cuando el PV5 trabaja muchas horas al día.

Actualizaciones para 2027

La versión de 7 plazas llegará con las novedades del año modelo 2027. En el PV5 Passenger, los cambios se centran en la experiencia del conductor, con un reposabrazos regulable en altura y mejoras de ergonomía. También aparece el sistema Walk Away Lock, mientras que la antena plana ayuda a mantener la altura del vehículo por debajo de 1,9 metros, algo útil para acceder a aparcamientos o zonas con restricciones.

Las versiones Cargo y Chassis Cab también recibirán cambios. La configuración de tres asientos se introducirá de forma progresiva en el PV5 Cargo, empezando por los L2H1 desde agosto de 2026, después los L2H2 desde noviembre de 2026 y más tarde los L1H1 desde enero de 2027.

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El Kia PV5 Passenger de 7 plazas ya puede encargarse y su producción comenzará el 15 de julio de 2026. Toda la gama PV5 cuenta con garantía de siete años o 150.000 km, mientras que las baterías tienen ocho años. Kia también ha hablado de una ampliación de su familia PBV con el PV7 en 2027 y el PV9 en 2029.