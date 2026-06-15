El híbrido se consolida como primera opción entre los conductores sénior

El comportamiento de los conductores sénior españoles a la hora de comprar un automóvil se mantiene, a grandes rasgos, bastante alineado con la media nacional. Sin embargo, el Estudio Motor 2026 elaborado por el Observatorio Cetelem revela diferencias muy relevantes que dibujan un perfil más conservador frente a las nuevas tecnologías y notablemente más enfocado en la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad del vehículo.

El coche híbrido se consolida como el rey indiscutible

De cara a su próxima compra, la tecnología favorita de los conductores sénior es, con mucha diferencia, el vehículo híbrido, que acapara el 58% de las menciones (diez puntos por encima de la media española). Para este tipo de motorización, el gasto medio previsto se sitúa en los 34.482 euros (un 7% superior a la media nacional).

Entre aquellos que deciden no optar por un híbrido, los motivos principales son el precio (51%, lo que supone 11 puntos más que la media), la falta de infraestructuras de carga (25%, +7 puntos) y la falta de confianza (23%, dos puntos por debajo de la media).

En el otro lado de la balanza se encuentra el coche eléctrico puro, que sigue generando dudas en este colectivo:

Intención de compra: Únicamente el 14% de los sénior planea adquirir uno (cuatro puntos menos que la media nacional), empatado a gran distancia con los motores de gasolina ( 16% ), situándose ambos por debajo del conjunto de la población.

Únicamente el de los sénior planea adquirir uno (cuatro puntos menos que la media nacional), empatado a gran distancia con los motores de gasolina ( ), situándose ambos por debajo del conjunto de la población. Presupuesto: El importe medio previsto para un eléctrico asciende a 33.039 euros (un 3% inferior al del conjunto de los españoles).

El importe medio previsto para un eléctrico asciende a (un 3% inferior al del conjunto de los españoles). Barreras de entrada: Además del precio y la preferencia por los híbridos, la autonomía es el gran obstáculo. Aunque el 37% acepta un rango de entre 350 y 499 kilómetros (en línea con el 38% de la media), los sénior se muestran mucho más exigentes: el 35% solo compraría un eléctrico si superara los 500 kilómetros de autonomía (13 puntos por encima de la media).

Entre aquellos que deciden no optar por un híbrido, los motivos principales son el precio y la falta de infraestructuras de carga / ANGEL GARCIA

Preferencia por estrenar y máxima fidelidad a la marca

El mercado de ocasión no parece convencer a este perfil de conductor. El 81% de los sénior que prevén adquirir un coche en los próximos meses optará por un vehículo nuevo, superando el 77% de la media nacional, lo que deja al vehículo de ocasión seis puntos por debajo del conjunto de los conductores.

A la hora de tomar la decisión final, la marca es un factor clave para el 90% de los sénior (frente al 88% de la media nacional). Los atributos que más valoran en una firma son la relación calidad-precio, la seguridad, la fiabilidad y la durabilidad. Al elegir el modelo concreto, priorizan el precio, la funcionalidad y tecnología, y la duración del vehículo, situándose por encima de la media en los dos primeros factores.

Dos ruedas: el éxito de las motos de carretera

En el ámbito de las motocicletas, los conductores sénior muestran un perfil más rutero que la media. El 49% posee una moto de carretera (siete puntos por encima del conjunto de españoles), mientras que el 54% dispone de un scooter (frente al 58% de la media) y un 3% opta por una moto de campo. De cara al futuro, las preferencias de compra se igualan ligeramente: un 51% se decantará por un scooter y un 49% por una moto de carretera.

Respecto al equipamiento, el 52% ha adquirido accesorios, una cifra en línea con la media nacional. Los productos más demandados son los cascos (60%), los guantes (55%) y los accesorios para la propia moto (49%), situándose estos últimos muy por encima del usuario medio.

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Por último, la movilidad eléctrica en dos ruedas tampoco termina de arrancar en este sector: solo el 23% tiene intención de comprar una moto eléctrica (dos puntos menos que la media). Para este tipo de vehículos, el 60% valora que sea poco contaminante y el 70% tiene en cuenta el consumo de carburante (ambos datos por debajo del conjunto de españoles), mientras que el 50% exige una autonomía de entre 100 y 250 kilómetros, lo que supone seis puntos más que la media nacional.