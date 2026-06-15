Mercado
El híbrido se consolida como primera opción entre los conductores sénior
Solo el 14% contempla la compra de un vehículo eléctrico, con un presupuesto medio de 33.039 euros
El comportamiento de los conductores sénior españoles a la hora de comprar un automóvil se mantiene, a grandes rasgos, bastante alineado con la media nacional. Sin embargo, el Estudio Motor 2026 elaborado por el Observatorio Cetelem revela diferencias muy relevantes que dibujan un perfil más conservador frente a las nuevas tecnologías y notablemente más enfocado en la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad del vehículo.
El coche híbrido se consolida como el rey indiscutible
De cara a su próxima compra, la tecnología favorita de los conductores sénior es, con mucha diferencia, el vehículo híbrido, que acapara el 58% de las menciones (diez puntos por encima de la media española). Para este tipo de motorización, el gasto medio previsto se sitúa en los 34.482 euros (un 7% superior a la media nacional).
Entre aquellos que deciden no optar por un híbrido, los motivos principales son el precio (51%, lo que supone 11 puntos más que la media), la falta de infraestructuras de carga (25%, +7 puntos) y la falta de confianza (23%, dos puntos por debajo de la media).
En el otro lado de la balanza se encuentra el coche eléctrico puro, que sigue generando dudas en este colectivo:
- Intención de compra: Únicamente el 14% de los sénior planea adquirir uno (cuatro puntos menos que la media nacional), empatado a gran distancia con los motores de gasolina (16%), situándose ambos por debajo del conjunto de la población.
- Presupuesto: El importe medio previsto para un eléctrico asciende a 33.039 euros (un 3% inferior al del conjunto de los españoles).
- Barreras de entrada: Además del precio y la preferencia por los híbridos, la autonomía es el gran obstáculo. Aunque el 37% acepta un rango de entre 350 y 499 kilómetros (en línea con el 38% de la media), los sénior se muestran mucho más exigentes: el 35% solo compraría un eléctrico si superara los 500 kilómetros de autonomía (13 puntos por encima de la media).
Preferencia por estrenar y máxima fidelidad a la marca
El mercado de ocasión no parece convencer a este perfil de conductor. El 81% de los sénior que prevén adquirir un coche en los próximos meses optará por un vehículo nuevo, superando el 77% de la media nacional, lo que deja al vehículo de ocasión seis puntos por debajo del conjunto de los conductores.
A la hora de tomar la decisión final, la marca es un factor clave para el 90% de los sénior (frente al 88% de la media nacional). Los atributos que más valoran en una firma son la relación calidad-precio, la seguridad, la fiabilidad y la durabilidad. Al elegir el modelo concreto, priorizan el precio, la funcionalidad y tecnología, y la duración del vehículo, situándose por encima de la media en los dos primeros factores.
Dos ruedas: el éxito de las motos de carretera
En el ámbito de las motocicletas, los conductores sénior muestran un perfil más rutero que la media. El 49% posee una moto de carretera (siete puntos por encima del conjunto de españoles), mientras que el 54% dispone de un scooter (frente al 58% de la media) y un 3% opta por una moto de campo. De cara al futuro, las preferencias de compra se igualan ligeramente: un 51% se decantará por un scooter y un 49% por una moto de carretera.
Respecto al equipamiento, el 52% ha adquirido accesorios, una cifra en línea con la media nacional. Los productos más demandados son los cascos (60%), los guantes (55%) y los accesorios para la propia moto (49%), situándose estos últimos muy por encima del usuario medio.
Por último, la movilidad eléctrica en dos ruedas tampoco termina de arrancar en este sector: solo el 23% tiene intención de comprar una moto eléctrica (dos puntos menos que la media). Para este tipo de vehículos, el 60% valora que sea poco contaminante y el 70% tiene en cuenta el consumo de carburante (ambos datos por debajo del conjunto de españoles), mientras que el 50% exige una autonomía de entre 100 y 250 kilómetros, lo que supone seis puntos más que la media nacional.
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