El Ford Kuga es el primer coche fabricado en España con conducción sin manos homologada

El Ford Kuga fabricado en Almussafes se convierte en el primer coche producido en España con tecnología de conducción sin manos homologada para circular por autopistas y autovías. La novedad llega dentro de la expansión europea de Ford BlueCruise, un sistema que hasta ahora había tenido su escaparate principal en el Mustang Mach-E y que ahora pasa a modelos de mayor volumen comercial.

El movimiento tiene una lectura industrial y otra de uso real. Por un lado, coloca a la planta valenciana en una posición relevante dentro del despliegue de una tecnología avanzada de asistencia a la conducción. Por otro, acerca BlueCruise a coches más habituales para familias y usuarios particulares, con precios de acceso anunciados desde 31.800 euros en el Kuga, desde 26.500 euros en el Puma y desde 29.900 euros en el Puma Gen-E.

Ford Kuga BlueCruise Edition / Ford

Ford acompaña este lanzamiento con las nuevas series BlueCruise Edition, disponibles en Kuga, Puma y Puma Gen-E. La clave está en que estas versiones incluyen el sistema activado de por vida y también la navegación conectada, sin necesidad de pagar una cuota mensual. Además, añaden una presentación específica con techo, retrovisores y llantas en negro. En el Kuga, la carrocería puede ir en Azul Vapor, con nueva tapicería, moldura decorativa y protectores de estribos exclusivos.

Cómo funciona BlueCruise

BlueCruise es un sistema de asistencia de Nivel 2 SAE, cuyo planteamiento permite retirar las manos del volante en los tramos autorizados, aunque mantiene una condición básica para el conductor: los ojos deben seguir en la carretera. El vehículo se encarga de la dirección, la aceleración, el frenado y el posicionamiento en el carril hasta la velocidad máxima permitida en la vía.

Ford BlueCruise con conduccion sin manos / Ford

Para vigilar que el conductor sigue atento, el coche utiliza una cámara infrarroja orientada hacia el habitáculo. Si detecta que aparta la mirada o cierra los ojos, lanza avisos visuales y sonoros. Si no hay reacción, reduce la velocidad de forma progresiva hasta detenerse de manera segura. En cuanto el conductor vuelve a tomar el volante, el coche recupera el control de crucero adaptativo convencional.

La tecnología solo se activa en las denominadas Blue Zones, tramos de autopistas y autovías con separación física entre sentidos y previamente mapeados por Ford en alta definición mediante GPS. En España, la red homologada alcanza unos 28.500 kilómetros, alrededor del 90% de la red nacional de vías rápidas. En Europa, la cobertura supera los 133.000 kilómetros en 16 países.

Edición especial o paquete opcional

Además del Kuga, Ford extiende BlueCruise al Puma, al Puma Gen-E eléctrico en versiones con transmisión automática y al Ranger PHEV dentro de su gama comercial. La marca ofrece dos vías de acceso. La primera es elegir una de las series BlueCruise Edition, con el sistema incluido de por vida. La segunda es solicitar el Paquete Tech BlueCruise, que permite una prueba gratuita de 90 días. Pasado ese periodo, el servicio puede activarse desde la aplicación FordApp mediante suscripción mensual de 24,99 euros o anual de 280 euros. Hay un detalle importante para quien esté configurando el coche, porque el hardware y el software necesarios deben pedirse de fábrica con el Paquete Tech. No se puede instalar después si el vehículo no lo equipa de origen.

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La novedad llega en un momento en el que Ford quiere convertir BlueCruise en una tecnología menos excepcional dentro de su gama. Para el usuario, el interés está sobre todo en viajes largos por autopista, donde el sistema puede reducir fatiga y hacer más cómodo el trayecto, siempre dentro de los límites de una asistencia que exige supervisión constante.