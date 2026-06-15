El Audi Nuvolari llegará en 2027 más de 1.000 CV de potencia

El Audi Nuvolari llega como el coche de serie más potente y rápido que ha anunciado Audi en toda su historia. No es un deportivo más dentro de la gama, sino un superdeportivo híbrido de con 1.001 CV, más de 350 km/h de velocidad máxima y una producción limitada a 499 unidades. Las primeras entregas están previstas para el primer semestre de 2027, mientras que los pedidos en Europa se abrirán en el cuarto trimestre de 2026.

El Nuvolari combina un motor V8 biturbo de 4 litros con tres motores eléctricos de flujo axial y una batería de iones de litio de 7,3 kWh de capacidad. La potencia máxima del sistema es de 736 kW, equivalentes a 1.001 CV, y el V8 aporta 800 CV, 730 Nm de par y un régimen de giro de hasta 10.000 rpm. Son cifras que lo colocan en un territorio muy alejado del deportivo de uso cotidiano, aunque la marca también contempla un modo eléctrico para ciudad y trayectos cortos. La marca también ha comunicado consumos preliminares de 11,3 l/100 km, 7,8 kWh/100 km, 270 g/km de CO2 y 14,7 l/100 km con la batería descargada.

Audi Nuvolari / sagmeistertobias

Este ‘super’ Audi acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos, mientras que la velocidad máxima supera los 350 km/h, gracias al trabajo conjunto del sistema híbrido, la aerodinámica activa, la tracción quattro predictive ride y la estructura Audi Space Frame con exterior de carbono.

El sistema de tracción total no se limita a repartir fuerza entre ejes. En el Nuvolari, Audi estrena el quattro predictive ride, que trabaja con datos del vehículo como el ángulo de dirección, la aceleración, la tasa de guiñada y el nivel de adherencia. La idea es anticipar pérdidas de agarre y actuar antes de que el coche se descoloque, combinando reparto de par, frenos y aerodinámica. Los dos motores eléctricos delanteros son clave en ese planteamiento, porque permiten variar el par en el eje delantero y mejorar tanto la agilidad en curva como la estabilidad a alta velocidad. El conductor puede elegir entre los modos E-Hybrid, Balanced, Dynamic y Dynamic+, además de un modo Track con ajustes que van desde Wet hasta Dry y desde Race hasta Traction Control Off.

Audi Nuvolari / sagmeistertobias

La aerodinámica activa también tiene es esencial para ofrecer tales prestaciones. El alerón trasero adaptativo puede trabajar en tres posiciones, Closed, Low Downforce y High Downforce, y se ajusta según el modo de conducción y la situación. En recta busca reducir resistencia y favorecer la velocidad, mientras que en frenada o curva aumenta la carga aerodinámica para mejorar el apoyo. En la configuración de alta carga, el Audi Nuvolari puede generar más de 400 kg de carga aerodinámica, dependiendo de la situación de conducción. También cuenta con un sistema DRS activable desde el volante.

La estructura combina la tecnología Audi Space Frame con un exterior de carbono. Casi todos los paneles exteriores están fabricados en polímero reforzado con fibra de carbono, con procesos derivados de la experiencia en Fórmula 1. No es solo una decisión estética: el uso de carbono busca reducir peso, aumentar rigidez y permitir formas más complejas, también útiles para guiar el flujo de aire. Las llantas forjadas con cierre central debutan en la gama de modelos de producción de Audi.

Interior del Audi Nuvolari / Audi

El sistema de frenos mezcla frenada hidráulica y desaceleración eléctrica mediante una arquitectura brake-by-wire. Delante monta pinzas fijas de diez pistones con discos de 420×40 mm, y detrás utiliza pinzas de cuatro pistones con discos de 410×32 mm. Audi también anuncia el sistema Audi Ceramic Pro y una capacidad de absorción de energía de hasta 2,8 megavatios, un dato que apunta a un uso intensivo en circuito sin que la resistencia térmica sea un problema inmediato.

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El habitáculo concentra mandos e información en torno al conductor, con controles físicos, pantallas digitales y asientos ligeros con estructura de fibra de carbono. El color Titanium del exterior conecta al Nuvolari con el Audi Concept C y con el monoplaza de Fórmula 1 de Audi, mientras que el nombre recuerda a Tazio Nuvolari, una figura histórica del automovilismo italiano.