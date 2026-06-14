Toyota vuelve a lo grande en unas 24 Horas de Le Mans complicadas para los españoles

Las 24 Horas de Le Mans son la madre de todas las carreras. Bajo la atenta mirada de 300.000 espectadores, Toyota demostró que ha vuelto con un increíble ritmo, que muchos equipos y pilotos esperaban, para competir y ganar en la mítica prueba. El #7 de la firma japonesa, conducido por Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nick De Vries, triunfa en Le Mans tras salir 14º, con un ritmo rápido y una acertada estrategia inicial. Toyota rompe la hegemonía de Ferrari en la mítica carrera durante los tres últimos años y consigue su sexta victoria en Le Mans (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2026). El Genesis #19 de Dani Jucadella pudo terminar en su debut en la categoría reina de la mítica carrera, con problemas para el Aston Martin 009 de Alex Riberas y el Ferrari #50 de Miguel Molina.

Mark Cavendish, el ciclista con más etapas del Tour de Francia de la historia con 35 victorias, tuvo el honor de dar el banderazo de salida de las 24 Horas de Le Mans. La 94º edición empezó con cambios en la delantera. El BMW #20 relevó al poleman, el #15 conducido por Kevin Magnussen, que cayó en picado hasta la quinta posición. Los beneficiados fueron el Cadillac #12, que llegó a estar en cabeza, el #101 y el #38. Además, la grada enloqueció cuando el Alpine #35 superó al #15 para subir al tercer puesto. Los Ferrari #50 y #51 lucharon y se colocaron en el séptimo y octavo lugar. Ya nos avisaron los propios pilotos del Genesis #19 y del Aston Martin #009 sobre sus problemas con la baja velocidad punta, y el #19 descendió al noveno y el #009 cerró el top 10.

El BMW #20 y el Cadillac #12 comenzaron a abrir ventaja, pero Toyota decidió dar juego y cambiar la estrategia con la llegada de los doblados. El #7 y el #8 entraron a boxes cuatro vueltas antes que los demás y el Hypercar pilotado por Buemi ascendió al liderato, saliendo en aire limpio y marcando su ritmo. Golpetazo sobre la mesa del Hypercar de la firma japonesa que salía 15º.

Los Toyota iban algo desincronizados en las paradas con respecto a los demás pilotos y el #8 se alternó el liderato con el BMW #20. Al comienzo de la tercera hora, dirección de carrera decretó la bandera amarilla en todo el circuito (FCY) por debris en la pista. Los líderes, el BMW #20, el Cadillac #12 y el #101 entraron a boxes para hacer un ‘servicio de emergencia’, solo repostar, y posteriormente tuvieron que volver a parar. En la otra estrategia, el Toyota #7 tuvo que cambiar neumáticos por un pinchazo lento en la rueda trasera izquierda.

El liderato pronto cambió, porque el Cadillac #38 superó al BMW #20. Por detrás, se empezaron a eliminar algunos posibles candidatos a la victoria. El Alpine #35 perdió ritmo por problemas con los frenos y los Ferrari tuvieron incidentes. El #50 de Miguel Molina, conducido por Fuoco, hizo un trompo y tuvo que decir adiós al triunfo después de tener que meterse a boxes por problemas con el extintor de dentro del Hypercar, cuando iba quinto. El #51 tuvo un toque con el LMP2 #9 y le sancionaron con un Drive Through.

Con las estampas bonitas que deja siempre Le Mans cuando baja el sol, la primera posición fue para el BMW #20, en la eliminación de su hermano. El #15 también tuvo que despedirse de luchar por la victoria tras un toque con el LMP2 #3, que le causó un pinchazo en la rueda trasera derecha y además tuvieron que cambiar la parte trasera.

Empezó la noche en las 24 Horas de Le Mans y el Toyota #8 se disputó el liderato con el BMW #20 y el Cadillac #38. El drama llegó sobre las cuatro de la madrugada en el circuito de la Sarthe. El #38 tuvo que entrar a boxes, con Sébastien Bourdais al volante, por un problema con la dirección asistida.

Las estrategias en boxes se fueron igualando y la batalla por el triunfo se disputaría entre el Cadillac #12, el BMW #20 y el Toyota #8, a pesar de cumplir un Drive Through por una infracción cometida durante un periodo de bandera amarilla en toda la pista. El #12 también fue sancionado con una entrada a boxes por incumplir procedimientos en las zonas lentas y esto dio lugar a la lucha entre el #20 y el #8 por el liderato.

Cambio de líder definitivo en unas 24 Horas de Le Mans muy competidas

El Toyota #8 tuvo que entrar a boxes en dos ocasiones para solucionar un problema con la fijación de la mordaza de freno. Dirección de carrera sacó los coches de seguridad por el accidente del Porsche #91 de LMGT3 debido a un fallo en la dirección. El incidente fue fuerte y se tardó en reparar el montón de neumáticos una hora.

La prueba se relanzó a falta de cinco horas para el final. El BMW #20 seguía en cabeza con el Cadillac #12 a menos de un segundo. Los Toyota venían fuertes, pero todavía estaban lejos. En tan solo dos vueltas, Kobayashi estaba detrás del alerón trasero del Cadillac #12 para luchar por la segunda posición y la victoria. Robin Frinjs lo aprovechó y se marchó a más de 4 segundos. La tensión y los nervios en una de las pruebas más importantes en el mundo del motor era evidente, ya que el neerlandés se saltó la chicane entrando a boxes.

Cinco minutos después paró el Toyota #8 y le superó. El Cadillac #12 y el Toyota #7 entraron a boxes solo para repostar y el Hypercar estadounidense se quedó liderando, con el #8 segundo. La igualdad era máxima. Los cuatro primeros (#12, #8, #7 y #20) estaban a una diferencia de tan solo ocho segundos tras 20 horas de carrera. La mítica prueba se neutralizó con FCY por el abandono del #30, líder de LMP2. En la relanzada, Hartley superó a Nato y el Toyota #8 empezó a liderar la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans.

El Cadillac #12 se desinfló ante la superioridad de Toyota y el #7 también le adelantó para subir al segundo puesto. Los dos Hypercar de la firma japonesa se achucharon y le dijeron a Nyck de Vries por radio que estuviera “calmado”. Dirección de carrera decretó otro FCY porque el Aston Martin #27 de LMGT3 tuvo problemas y se quedó parado en pista.

Aunque tuvo que hacer una parada adicional de emergencia para repostar, el Toyota #7 entró a boxes una vuelta más tarde y empezó a liderar la mítica carrera, con diferencia sobre el BMW #20, el Toyota #8 y el Cadillac #12. El único ‘sustito’ que tuvo el Hypercar de Conway, Kobayashi y De Vries es que el holandés se libró de una sanción por saltarse la chicane entrando al pit lane.

Toyota vuelve a triunfar en la madre de las carreras, después de sus cinco victorias consecutivas (2018, 2019, 2020, 2021, 2022). El #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries ganan la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans con muy buen ritmo y una acertada estrategia inicial. Segundo acaba el BMW #20 de Robin Frinjs, René Rast y Sheldon van der Linde, que estuvieron rondando el liderato durante toda la carrera. El podio lo cierra el Toyota #8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, dejando al Cadillac #12 de Louis Delétraz, Will Stevens y Norman Nato fuera de las posiciones de privilegio. Además, el Ferrari #51 de Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi termina quinto en una prueba llena de incidentes para ellos.

Un Le Mans para olvidar en Ferrari y Aston Martin, con el debut de Genesis

La 94º edición de las 24 Horas de Le Mans no será recordada como la mejor para los pilotos españoles, pero sí por la primera de Genesis y Dani Juncadella en Hypercar. El piloto catalán, junto a Paul-Loup Chatin y Mathieu Jaminet, terminó 13º con el #19, luchando contra viento y marea (problemas de suspensión y del sistema).

Alex Riberas también sufrió contratiempos. El español, acompañado de Roman de Angelis y Marco Sorensen en el Aston Martin #009, terminó 14º con problemas en el brazo de la suspensión trasera y un pinchazo casi entrando en la última hora de carrera. Además, tanto Juncadella como Riberas, nos afirmaron que iban a sufrir por la velocidad punta.

El Ferrari #50, conducido por Miguel Molina, Antonio Fuoco y Niklas Nielsen, remontó hasta la séptima posición en los primeros compases de carrera, pero todo se empezó a torcer. El italiano hizo un trompo y tuvo que decir adiós a las posibilidades de triunfo después de tener que meterse a boxes por problemas con el extintor de dentro del Hypercar, cuando iba quinto. El Cavallino Rampante abandonó por problemas eléctricos, cuando el español estaba al volante.