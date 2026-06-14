La música que escuchas al conducir puede hacerte ir más rápido

La ciencia apunta a un factor clave que muchos pasan por alto, la música influye directamente en cómo conducimos.

Diversos estudios han demostrado que no solo el volumen, sino también el ritmo y el estilo musical afectan a la conducción. Escuchar música rápida puede llevarnos a aumentar la velocidad sin darnos cuenta y a reducir nuestra capacidad de reacción ante imprevistos.

El ritmo influye más de lo que crees

Un gesto tan habitual como bajar el volumen al aparcar refleja hasta qué punto el sonido condiciona nuestra atención. No vemos mejor, pero sí nos concentramos más.

Las investigaciones señalan que las canciones con más de 120 pulsaciones por minuto (BPM) generan más distracciones. El cerebro debe procesar más estímulos, lo que reduce la capacidad de centrarse en la conducción. Según el investigador Warren Brodsky, este exceso de información afecta al rendimiento en tareas complejas como conducir.

Nissan Micra Bose con altavoces en los reposacabezas / Nissan

Más velocidad y más errores

En pruebas realizadas con simuladores, los conductores expuestos a música rápida no solo circulaban a mayor velocidad, sino que también percibían que iban más despacio de lo que realmente marcaba el velocímetro. Además, aumentaban los errores como cambios de carril incorrectos o saltarse señales.

Otros estudios, como los de la Universidad de Zúrich, concluyen que escuchar música también puede retrasar la reacción ante frenadas bruscas, lo que incrementa el riesgo en situaciones de emergencia.

Aunque algunos trabajos recomiendan evitar géneros como el metal o el techno a alto volumen, especialmente en ciudad, lo cierto es que la clave está en no sobrecargar la atención. Optar por música más tranquila o incluso por formatos como podcasts puede ayudar a mantener la concentración.

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La conclusión es clara, la música forma parte del viaje, pero también condiciona cómo conducimos. Elegir bien qué escuchar puede marcar la diferencia entre un trayecto seguro o uno con más riesgos de los que parece.