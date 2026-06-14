Novedad
Mazda actualiza el CX-30 en seguridad, diseño y oferta de equipamiento
El SUV compacto introduce los nuevos acabados Homura Plus y Makoto, optimiza sus sistemas de asistencia a la conducción y mantiene sus motorizaciones híbridas
Mazda ha anunciado el lanzamiento del CX-30 2027, una actualización de su SUV compacto que introduce novedades en su gama de acabados, mejoras en los sistemas de seguridad activa y sutiles refinamientos estéticos, manteniendo la eficiencia y las prestaciones que caracterizan al modelo desde su lanzamiento original en 2019.
Nuevos acabados Homura Plus y Makoto
Mazda ha decidido reestructurar el CX-30 con la incorporación de dos versiones destacadas. Por un lado, la versión Homura Plus se sitúa como la versión de mayor equipamiento de la gama, añadiendo elementos de corte premium, mejoras en la iluminación, mayor confort y acabados interiores más refinados.
La serie especial Makoto está inspirada en la filosofía Crafted in Japan, una variante que introduce un habitáculo de tonos claros enfocado hacia un estilo moderno y la atención al detalle.
Evolución en seguridad activa y conectividad
En el apartado tecnológico, el sistema de seguridad i-Activsense ha sido optimizado con funciones específicas como el Smart Brake Support (SBS), que mejora su capacidad de detección al incluir el reconocimiento de motocicletas y ofrecer una mayor asistencia en intersecciones.
También cuenta con faros Adaptive LED Headlights (ALH), optimizados para mejorar la visibilidad del conductor y reducir de forma más eficiente el deslumbramiento a otros usuarios de la carretera.
Por su parte, el sistema de infoentretenimiento Mazda Connect evoluciona con un reconocimiento de voz avanzado e integra el control por voz de Alexa para gestionar la navegación, la comunicación y el entretenimiento. Asimismo, la aplicación MyMazda mantiene sus funciones de monitorización y control remoto del vehículo.
Refinamiento estético y confort interior
El diseño exterior Kodo recibe también sutiles cambios junto a una paleta de colores actualizada, donde destacan las nuevas tonalidades Aero Grey y New Zinc Green, que estarán disponibles a partir de la producción de octubre de 2026.
En el interior, desarrollado bajo la filosofía de diseño centrada en el ser humano, se han empleado materiales mejorados, iluminación adicional y elementos de confort como la ventilación en los asientos.
Motorizaciones con tecnología Mazda M Hybrid
El Mazda CX-30 2027 mantiene la experiencia de conducción Jinba Ittai, respaldada por la Skyactiv Vehicle Architecture y una puesta a punto específica del chasis. La gama mecánica se compone de dos opciones de gasolina, ambas equipadas con el sistema microhíbrido Mazda M Hybrid:
- e-Skyactiv G: Desarrolla una potencia de 140 CV.
- e-Skyactiv X: Desarrolla una potencia de 186 CV.
Ambas motorizaciones pueden asociarse tanto a un sistema de tracción delantera como al sistema de tracción integral i-Activ AWD de la marca, garantizando un equilibrio entre rendimiento y eficiencia.
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