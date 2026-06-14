Análisis
Todos los detalles y secretos del tecnológico interior del nuevo Ferrari Luce
La firma de Maranello combina mandos físicos de aluminio reciclado con instrumentación digital para optimizar el flujo de datos
La arquitectura interior del Ferrari Luce se ha estructurado bajo un principio de organización funcional que agrupa de manera selectiva los controles y las pantallas. El habitáculo destaca por una configuración donde la instrumentación digital convive con componentes mecánicos de precisión como interruptores, diales y palancas, situando los comandos críticos directamente en el campo de visión del conductor.
Puesto de conducción y gestión del par motor
El volante de tres radios está fabricado a partir de un único bloque mecanizado de aluminio y alberga módulos de control analógicos integrados de forma ergonómica. Entre los mandos principales se sitúan el Manettino tradicional, destinado a la gestión de las dinámicas de conducción, y el E-Manettino, un interruptor específico que optimiza el flujo de energía del sistema y la autonomía del vehículo.
Detrás del volante se ubica un sistema de control de par motor operado mediante levas con mecanismo magnético, las cuales están fabricadas en aluminio cien por cien reciclado con acabados a mano, inserciones de cristal y empuñaduras de cuero. Estas levas permiten coordinar de forma manual la aceleración progresiva y la retención por frenado regenerativo. Para facilitar la operación, un medidor de par situado en la parte superior indica al conductor el momento idóneo para incrementar la entrega de fuerza.
Instrumentación multicapa solidaria a la dirección
Una de las soluciones de diseño más reseñables del modelo es que el tablero de instrumentos se desplaza de manera solidaria junto con el volante, una disposición mecánica que garantiza la visibilidad completa de los indicadores en cualquier ángulo de giro. El cuadro se compone de una pantalla multicapa que aloja tres esferas independientes con bisel de aluminio y lentes de cristal:
- Indicador izquierdo: Muestra de forma directa los parámetros del modo E-Manettino, incluyendo la potencia disponible y la tasa de recuperación de energía en frenada.
- Indicador central: Reúne una aguja mecánica y un indicador digital para reflejar los dos datos prioritarios de la marcha, que son la velocidad y el nivel de carga de la batería.
- Indicador derecho: Despliega hasta siete datos funcionales orientados al rendimiento del conductor, los cuales se gestionan a través de una palanca mecánica situada en el módulo del volante.
Interfaces articuladas y funciones de la consola
La zona central del salpicadero incorpora un panel de control autónomo y articulado que puede ser rotado físicamente por el conductor o el copiloto mediante una manija de aluminio que hace las veces de reposamanos. Este bloque monta una pantalla OLED de alta resolución con formato personalizado y cristal protector de alta durabilidad. El control del sistema se divide entre el entorno táctil y tres botones físicos dedicados a las funciones de climatización directa (temperatura, ventilador y calefacción de asientos), configuración del coche y gestión de medios.
En este panel central se integra el Multigraf, un instrumento híbrido con agujas mecánicas y esfera digital que puede configurarse como reloj, brújula o cronómetro de 60 segundos. Al activar el modo de salida lanzada (Launch Control) a través de la palanca del panel superior, el Multigraf cambia automáticamente a un cronómetro de cuenta atrás de 5 segundos, mientras que el indicador de potencia principal se expande y torna a color naranja para señalar el incremento en el suministro de par y estabilidad.
Por último, la consola central independiente, revestida en cuero italiano y Alcantara, funciona como nexo de arranque: al acoplar la llave física, el sistema del vehículo se activa iluminando la interfaz con el clásico color amarillo de la marca y desbloquea mecánicamente la palanca de cambios de aluminio y cristal. En la parte posterior de esta consola, un panel de control trasero replica la información de la conducción en tiempo real para los pasajeros y les permite gestionar de forma autónoma la climatización de la zona trasera.
- Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante sino más bien todo lo contrario
- Un informe denuncia la cooperación de China, Rusia e Irán con las redes criminales en Latinoamérica
- El exalcalde Manuel Bustos, condenado a ocho meses más de prisión en otra derivada del caso Mercuri de corrupción en Sabadell
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes en las futuras prestaciones
- Crítica de 'La memòria de les papallones': la relación entre una niña adoptada, que conserva recuerdos de su reciente pasado, y su nueva madre
- Los viajes del Imserso 2026-2027 se acercan: estas son las fechas que los pensionistas deben marcar en el calendario
- Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de su muerte: 'No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte
- Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural