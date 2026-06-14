Todos los detalles y secretos del tecnológico interior del nuevo Ferrari Luce

La arquitectura interior del Ferrari Luce se ha estructurado bajo un principio de organización funcional que agrupa de manera selectiva los controles y las pantallas. El habitáculo destaca por una configuración donde la instrumentación digital convive con componentes mecánicos de precisión como interruptores, diales y palancas, situando los comandos críticos directamente en el campo de visión del conductor.

La arquitectura interior del Ferrari Luce se ha estructurado bajo un principio de organización funcional que agrupa de manera selectiva los controles y las pantallas / Ferrari

Puesto de conducción y gestión del par motor

El volante de tres radios está fabricado a partir de un único bloque mecanizado de aluminio y alberga módulos de control analógicos integrados de forma ergonómica. Entre los mandos principales se sitúan el Manettino tradicional, destinado a la gestión de las dinámicas de conducción, y el E-Manettino, un interruptor específico que optimiza el flujo de energía del sistema y la autonomía del vehículo.

Detrás del volante se ubica un sistema de control de par motor operado mediante levas con mecanismo magnético, las cuales están fabricadas en aluminio cien por cien reciclado con acabados a mano, inserciones de cristal y empuñaduras de cuero. Estas levas permiten coordinar de forma manual la aceleración progresiva y la retención por frenado regenerativo. Para facilitar la operación, un medidor de par situado en la parte superior indica al conductor el momento idóneo para incrementar la entrega de fuerza.

El volante de tres radios está fabricado a partir de un único bloque mecanizado de aluminio / Ferrari

Instrumentación multicapa solidaria a la dirección

Una de las soluciones de diseño más reseñables del modelo es que el tablero de instrumentos se desplaza de manera solidaria junto con el volante, una disposición mecánica que garantiza la visibilidad completa de los indicadores en cualquier ángulo de giro. El cuadro se compone de una pantalla multicapa que aloja tres esferas independientes con bisel de aluminio y lentes de cristal:

Indicador izquierdo: Muestra de forma directa los parámetros del modo E-Manettino, incluyendo la potencia disponible y la tasa de recuperación de energía en frenada.

Muestra de forma directa los parámetros del modo E-Manettino, incluyendo la potencia disponible y la tasa de recuperación de energía en frenada. Indicador central: Reúne una aguja mecánica y un indicador digital para reflejar los dos datos prioritarios de la marcha, que son la velocidad y el nivel de carga de la batería.

Reúne una aguja mecánica y un indicador digital para reflejar los dos datos prioritarios de la marcha, que son la velocidad y el nivel de carga de la batería. Indicador derecho: Despliega hasta siete datos funcionales orientados al rendimiento del conductor, los cuales se gestionan a través de una palanca mecánica situada en el módulo del volante.

La consola central independiente, revestida en cuero italiano y Alcantara, funciona como nexo de arranque: al acoplar la llave física, el sistema del vehículo se activa / Ferrari

Interfaces articuladas y funciones de la consola

La zona central del salpicadero incorpora un panel de control autónomo y articulado que puede ser rotado físicamente por el conductor o el copiloto mediante una manija de aluminio que hace las veces de reposamanos. Este bloque monta una pantalla OLED de alta resolución con formato personalizado y cristal protector de alta durabilidad. El control del sistema se divide entre el entorno táctil y tres botones físicos dedicados a las funciones de climatización directa (temperatura, ventilador y calefacción de asientos), configuración del coche y gestión de medios.

En este panel central se integra el Multigraf, un instrumento híbrido con agujas mecánicas y esfera digital que puede configurarse como reloj, brújula o cronómetro de 60 segundos. Al activar el modo de salida lanzada (Launch Control) a través de la palanca del panel superior, el Multigraf cambia automáticamente a un cronómetro de cuenta atrás de 5 segundos, mientras que el indicador de potencia principal se expande y torna a color naranja para señalar el incremento en el suministro de par y estabilidad.

Detrás del volante se ubica un sistema de control de par motor operado mediante levas con mecanismo magnético / Ferrari

Por último, la consola central independiente, revestida en cuero italiano y Alcantara, funciona como nexo de arranque: al acoplar la llave física, el sistema del vehículo se activa iluminando la interfaz con el clásico color amarillo de la marca y desbloquea mecánicamente la palanca de cambios de aluminio y cristal. En la parte posterior de esta consola, un panel de control trasero replica la información de la conducción en tiempo real para los pasajeros y les permite gestionar de forma autónoma la climatización de la zona trasera.