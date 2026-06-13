Mientras buena parte del debate sobre la movilidad se centra en cómo serán las ciudades del futuro, la realidad es que una transformación profunda ya está ocurriendo delante de nuestros ojos. No llega acompañada de grandes anuncios ni de infraestructuras espectaculares. Se manifiesta cada mañana en los semáforos, en las avenidas congestionadas y en las calles de los centros urbanos. Las motos, los escúteres, los triciclos de reparto y los microcoches están ganando protagonismo como solución práctica a los problemas de movilidad de las grandes ciudades.

Lo que para muchos sigue siendo una percepción tiene detrás cifras contundentes. En 2019, antes de la pandemia, se matricularon en España alrededor de 202.000 vehículos ligeros. En 2025 la cifra alcanzó las 265.000 unidades, lo que supone un crecimiento del 31%. La tendencia, además, no muestra signos de agotamiento, ya que durante 2026 las matriculaciones continúan aumentando a un ritmo cercano al 23%. Los datos reflejan un cambio estructural en los hábitos de desplazamiento de miles de ciudadanos que buscan alternativas más ágiles, económicas y eficientes para moverse por entornos cada vez más saturados.

La revolución silenciosa que ya domina nuestras calles / Sergi Mejías

El fenómeno fue objeto de análisis durante una mesa redonda celebrada recientemente en el Global Mobility Call en IFEMA Madrid, donde representantes de fabricantes y empresas vinculadas a la movilidad coincidieron en una misma idea: la denominada nueva movilidad ya no pertenece al futuro, sino al presente. Según destacó José María Riaño, secretario general de ANESDOR, el crecimiento sostenido de las motos y los vehículos ligeros constituye una prueba evidente de que los ciudadanos están modificando sus patrones de desplazamiento y apostando por soluciones más adaptadas a las necesidades urbanas actuales.

La pandemia desempeñó un papel decisivo en este proceso. Hasta 2020, el mercado de las dos ruedas evolucionaba de forma relativamente paralela al de los automóviles. Sin embargo, las restricciones sanitarias, los cambios en los hábitos de trabajo y la necesidad de desplazamientos más individuales provocaron una ruptura de esa tendencia. Desde entonces, los vehículos ligeros han experimentado un crecimiento superior al de otros segmentos de la automoción, consolidándose como una opción cada vez más habitual para los desplazamientos diarios.

Las razones de este éxito son múltiples. En primer lugar, permiten descongestionar el tráfico urbano gracias a unas dimensiones más reducidas. También requieren menos espacio para estacionar en ciudades donde cada metro cuadrado se ha convertido en un recurso escaso. A ello se suma un menor consumo energético y unos costes de utilización más contenidos en comparación con otros medios de transporte. Pero existe un factor menos cuantificable y, sin embargo, igualmente importante: el placer de conducir. Para muchos usuarios, la experiencia de desplazarse en moto o en un vehículo ligero aporta una sensación de libertad y practicidad difícil de igualar.

Desde el punto de vista industrial, el sector también vive un momento de enorme dinamismo. Fabricantes tradicionales y nuevas empresas tecnológicas coinciden en señalar que existe un amplio margen de crecimiento. BMW Motorrad, por ejemplo, considera que la moto cuenta con un presente sólido y un futuro asegurado, especialmente gracias a la incorporación de nuevos perfiles de usuarios atraídos por soluciones más accesibles y tecnológicamente avanzadas. La innovación, la seguridad y la facilidad de uso se han convertido en elementos fundamentales para ampliar el atractivo de estos vehículos.

Por su parte, compañías como Human Mobility destacan la importancia de la red de servicio y asistencia técnica para garantizar la confianza de los usuarios. Silence pone el foco en la electrificación y en la creación de ecosistemas completos basados en baterías intercambiables y conectividad, mientras que Scoobic defiende una movilidad diseñada específicamente para las necesidades reales de las ciudades, donde cada vehículo cumple una función concreta.

La revolución silenciosa que ya domina nuestras calles / Sergi Mejías

Sin embargo, el crecimiento del sector contrasta con una percepción compartida entre fabricantes y asociaciones: las administraciones públicas avanzan a un ritmo más lento que la realidad del mercado. A pesar del incremento constante de usuarios y de las ventajas que aportan estos vehículos en términos de eficiencia, sostenibilidad y aprovechamiento del espacio urbano, su presencia sigue siendo limitada en muchos planes de movilidad municipales.

La actualización de numerosos Planes de Movilidad Urbana Sostenible representa una oportunidad para corregir esta situación. El sector reclama que las motos y los vehículos ligeros sean reconocidos como una herramienta eficaz para reducir emisiones, mejorar la fluidez del tráfico y optimizar el uso del espacio público. No se trata únicamente de una reivindicación empresarial, sino de una respuesta a una demanda ciudadana que ya se refleja claramente en las cifras de matriculación.

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La movilidad sostenible difícilmente podrá construirse ignorando una realidad que crece año tras año. Las motos y los vehículos ligeros han dejado de ser actores secundarios para convertirse en protagonistas de la transformación urbana. La principal asignatura pendiente pasa ahora por lograr que la planificación pública avance al mismo ritmo que lo hacen los usuarios, incorporando de forma decidida unas soluciones que ya han demostrado su utilidad en el día a día de nuestras ciudades.